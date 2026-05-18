Высшее образование всё менее востребовано у креаторов — лишь 54% фрилансеров указывают диплом в резюме

В креативной сфере становится меньше специалистов с высшим образованием: в 2026-м лишь 54% соискателей упомянули наличие диплома в резюме — ещё год назад показатель оставался на уровне 79%. При этом в ИТ дипломы, наоборот, набирают популярность. По данным SkillStaff, доля выпускников университетов среди айтишников выросла до 83%.

Меньше всего специалистов с высшим образованием — в креативной индустрии

Самая высокая доля специалистов с высшим образованием зафиксирована среди юристов — 93%, а также в бухгалтерии и финансах — 92%. В HR диплом вуза указали 83% специалистов, в маркетинге и рекламе — 78%, в продажах — 73%.

Самый низкий показатель оказался у представителей креативных профессий — только 54%. Более того, именно в этой категории зафиксировали самое резкое снижение доли специалистов с высшим образованием: год назад показатель составлял 79%.

ВШЭ стала главным вузом среди ИТ-специалистов

Лидером среди вузов, выпускники которых чаще всего работают в ИТ на проектной занятости, стала Высшая школа экономики. Второе место занял МГТУ имени Баумана, третье — Южный федеральный университет.

В первую десятку также вошли:

Санкт-Петербургский политехнический университет,

МИФИ,

ИТМО,

МФТИ,

Донской государственный технический университет,

РЭУ имени Плеханова,

МГУ.

В SkillStaff отмечают, что после бума онлайн-курсов рынок начал возвращаться к запросу на фундаментальную подготовку специалистов.

В креативных профессиях больше всего выпускников из МГУ

В сфере маркетинга и рекламы чаще других встречаются выпускники ДГТУ, РГГУ и РАНХиГС. Среди HR-специалистов лидируют ВШЭ и РАНХиГС.

В бухгалтерии и финансах первое место занял РЭУ имени Плеханова, а в юриспруденции — МГЮА имени Кутафина.

В креативных профессиях лидером стал МГУ, второе место получил Поволжский государственный технологический университет.

Интерес к дополнительным курсам снизился почти вдвое — всего за год

Исследование показало, что специалисты стали реже указывать курсы и сертификаты в резюме. Если год назад дополнительное образование отмечала треть специалистов, то сейчас максимальный показатель составляет 16%.

Особенно популярно дополнительное образование среди:

маркетологов — 16%

специалистов креативных индустрий — 15%,

HR-специалисты — 12%,

в финансах и юриспруденции — по 11%.

Наименьший интерес к дополнительным курсам зафиксировали у специалистов по продажам и ИТ — 9% и 8%.

Лучше всех языки знают юристы и финансисты

Среди ИТ-специалистов хотя бы одним иностранным языком владеют 70% респондентов. При этом 15% знают два языка, а 3% — три и более.

Самый высокий уровень языковой подготовки оказался у юристов и специалистов в сфере финансов — по 81%. В маркетинге иностранные языки знают 78% специалистов, в продажах — 74%.

Среди ключевых навыков IT-специалисты чаще всего указывают Git, Docker и SQL. Маркетологи делают акцент на контенте и копирайтинге, а представители креативных профессий — на Figma, Photoshop и Illustrator.