Ограничение работы VPN в России ударило по маркетплейсам — совокупные потери отрасли могут достигать 7 млрд рублей

В апреле 2026 года российские маркетплейсы столкнулись со спадом пользовательской активности после ужесточения правил работы с VPN-трафиком, сообщает «Коммерсант». Наиболее заметное снижение зафиксировал Wildberries: посещаемость с мобильных устройств у площадки за месяц упала на 10%, а с компьютеров — на 6%. По оценкам участников рынка, совокупные финансовые потери отрасли могли достичь нескольких миллиардов рублей.

Главная потеря площадок — мобильный трафик

Согласно аналитике Digital Budget, на которую ссылается «Коммерсант», мобильный трафик в апреле по сравнению с мартом сократился почти у всех крупных игроков рынка:

у Ozon и Яндекс Маркета снижение составило около 3%,

у Авито — 1,5%.

Одновременно десктопный трафик у части платформ продолжил расти:

у Яндекс Маркета — сразу на 26%,

у Авито — на 2%,

у Ozon — на 1%.

Сервисы, которые не ограничивают доступ через VPN, лишаются привилегий и льгот — Минцифры

Участники рынка, по данным «Коммерсанта», связывают изменения с новыми требованиями Минцифры к ИТ-компаниям. Теперь бизнес обязан ограничивать доступ к своим сервисам через VPN. Весной министерство предупредило, что сервисы, не ограничивающие доступ через VPN, могут потерять льготы и статус в реестре отечественного ПО.

Также платформы, которые не запрещают иностранный трафик, не могут быть включены в «белый список» ресурсов, работающих при ограничении интернета. «Белый список» при отключении интернета: какие сервисы будут работать Читать

По словам экспертов «Коммерсанта», проблема особенно остро стоит для пользователей мобильных устройств. Многие держат VPN постоянно включённым для других приложений и сервисов. Из-за этого ограничения негативно влияют на работу маркетплейсов и ухудшают пользовательский опыт.

В апреле выручка маркетплейсов снизилась на 3–30% за месяц

По оценкам экспертов, на которых ссылается «Коммерсант», в апреле выручка на маркетплейсах снизилась на 3–30% относительно марта 2026-го. Бизнес напрямую связывает спад с ограничениями VPN-трафика. Маркетплейсы и ритейл начали ограничивать доступ пользователям с включённым VPN — покупатели жалуются на сбои Читать

В «Рейтинге Рунета», с представителями которого поговорило издание, считают, что потери площадок в денежном выражении могли составить около 1% оборота. Если ориентироваться на объём российского рынка маркетплейсов в 2025 году — 8,59 трлн рублей, — совокупный недополученный доход отрасли может достигать примерно 7 млрд рублей.

Яндекс компенсировал снижение внешнего трафика благодаря экосистеме

Аналитики сообщили «Коммерсанту», что Яндекс Маркет сумел частично компенсировать снижение внешнего трафика за счёт интеграции с сервисами собственной экосистемы. Пользователи продолжают переходить на площадку через поиск, браузер, рекламные платформы и другие продукты Яндекса.

По мнению экспертов «Коммерсанта», сильнее всего ограничения затронули площадки, которые зависят от переходов из мессенджеров, соцсетей и сторонних рекламных каналов.

В Ассоциации компаний интернет-торговли изданию сообщили, что ограничения VPN осложняют доступ к российским сервисам не только внутри страны, но и для пользователей за рубежом. Участники рынка опасаются, что часть аудитории со временем может перестать пользоваться площадками, если доступ к ним будет оставаться нестабильным или неудобным.