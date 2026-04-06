Российские компании получили рекомендации по обнаружению VPN – при подозрительном трафике доступ к сайту ограничат

Российские компании получили рекомендации по обнаружению VPN – при подозрительном трафике доступ к сайту ограничатПри этом Минцифры признало трудности в обнаружении использования VPN на iPhone
Минцифры направило крупнейшим интернет-компаниям рекомендации по выявлению VPN, сообщает РБК. Документ получили более 20 компаний, включая «Сбер», «Яндекс», VK, Wildberries, Ozon, Avito и X5. С 15 апреля 2026 года российские ресурсы должны ограничить доступ пользователям с включённым VPN.
Компании должны ввести ограничения до 15 апреля
Глава Минцифры Максут Шадаев поручил компаниям до 15 апреля ограничить доступ к своим сайтам пользователям с включённым VPN.
Компании, которые не введут ограничения, рискуют потерять IT-аккредитацию. Ведомство также может исключить их из «белого списка» сервисов и перечня приложений для обязательной предустановки.
На совещании также сообщили, что Минцифры ждёт от платформ участия в выявлении VPN-сервисов, которые Роскомнадзор ещё не ограничил.
Проверку подключения через VPN предлагают проводить в три этапа
По данным РБК, в методических рекомендациях от Минцифры указано, что проверка должна включать три этапа.
- Сначала предлагается определить IP-адрес пользователя и сравнить его с российскими адресами и базами Роскомнадзора.
- Затем — проверить, использует ли пользователь VPN, через приложение компании (например, VK, Авито и другие), которое уже установлено на устройстве.
- На третьем этапе — анализировать использование VPN на устройствах с другими операционными системами, включая Windows и macOS.
Если IP-адрес не совпадает с российским или часто меняется, это может стать основанием для блокировки. Однако в материалах уточняется, что даже такие данные требуют дополнительной проверки.
Если система не может точно определить, используется ли VPN, рекомендуется провести повторную проверку и подключить дополнительные данные — геолокацию, данные сотовых вышек и историю входов на сайты.
Определить использование VPN на iPhone сложнее, чем на Android
В материалах Минцифры отдельно отмечается, что второй этап проверки на iPhone реализовать сложно. iOS изолирует приложения друг от друга, из-за чего они не могут получать доступ к системным параметрам или данным других сервисов. Это существенно ограничивает выявление VPN.
На Android ситуация отличается: системы и позволяют приложениям определить, проходит ли трафик через VPN.
Корпоративные VPN внесут в «белый список»
В методичке указано, что для корпоративных VPN создадут отдельный «белый список».
Сервисы, которые компании используют для удалённой работы сотрудников, не планируют ограничивать. Компаниям рекомендуют дополнительно учитывать поведение пользователей — например, если VPN включают в рабочее время и отключают после, это может указывать на корпоративный доступ.
Часть VPN невозможно обнаружить
В документе перечислены ситуации, при которых определить использование VPN сложно или невозможно.
Если VPN настроен на роутере, то на устройстве не остаётся следов его работы. Аналогичная ситуация возникает при использовании . Прокси-серверы с IP-адресами обычных провайдеров также не распознаются.
Отдельный случай — режим split tunneling, при котором через VPN проходит только часть интернет-трафика, а остальной идёт напрямую. В результате разные приложения используют разные каналы подключения, что усложняет выявление VPN.
Кроме того, и глобальные сервисы могут искажать местоположение пользователя даже без VPN. Такие сервисы появляются быстрее, чем обновляются базы IP-адресов.
Контекст
Минцифры ранее предложило ограничить способы оплаты VPN-сервисов. Глава министерства Максут Шадаев отмечал, что такие меры рассматриваются как компромисс и должны снизить последствия для пользователей. При этом вариант введения административной ответственности за использование VPN в министерстве не поддерживают.
В конце марта Минцифры поручило мобильным операторам отключить пополнение Apple ID со счёта телефона с 1 апреля. Таким образом пользователи лишились возможности оплачивать сервисы iOS, в том числе VPN. Дополнительно Минцифры обсуждало с операторами введение платы за использование более 15 Гб международного трафика в месяц.