Операторы могут запретить пополнение Apple ID с мобильного счёта с 1 апреля: одна из целей — ограничить оплату VPN
Пополнение Apple ID с телефона стало одним из основных способов оплаты сервисов iOS
С 1 апреля 2026 года пользователи iPhone в России не смогут пополнять баланс Apple ID с мобильного счёта. Операторы «большой четвёрки» получили соответствующее указание на совещании с главой Минцифры Максутом Шадаевым 28 марта, сообщает РБК со ссылкой на источники телеком-рынка. В 2025 году эта опция — один из основных способов оплаты сервисов Apple.
Одна из причин отключения — ограничения платежей за VPN
По словам одного из источников РБК, одной из причин отключения возможности пополнения Apple ID операторам указали необходимость препятствовать оплате VPN-сервисов.
Как уточняет издание, сейчас возможность пополнять счёт Apple ID напрямую с мобильного доступна у МТС и «ВымпелКома» (бренд «Билайн»). У «Т2 Мобайл» (бренд T2) и «МегаФона» такая опция реализована через партнёрские сервисы.
Представители «МегаФона», «Т2 Мобайл» и «ВымпелКома» отказались комментировать РБК эту информацию.
Пополнить Apple ID также можно подарочными картами
Возможность оплачивать Apple ID с мобильного счёта появилась в России в 2019–2020 годах, уточняет РБК. После 2022 года, когда Apple ограничила работу с российскими банковскими картами, мобильный телефон стал одним из основных способов оплаты.
Ещё один способ пополнения Apple ID — подарочные карты. До марта 2022 года они продавались у крупных ритейлеров и через банковские приложения. Сейчас физические карты в России недоступны, но можно приобрести цифровые коды ( (16-значная комбинация букв и цифр) через онлайн-посредников.
Такие коды продаются на маркетплейсах и специализированных сервисах, однако комиссия при покупке может составлять 15–20%. Кроме того, код должен соответствовать региону аккаунта Apple ID, иначе система выдаст ошибку.
Будет ли решение Минцифры распространяться на подарочные сертификаты, пока неясно, сообщил РБК источник в одном из операторов.
Около 42% пользователей в России используют iOS
РБК приводит оценку Т-Банка, согласно которой в 2022–2024 годах доля пользователей iOS в России составляла 40–42%, тогда как Android — 58–60%.
При этом iOS стала самой популярной операционной системой среди российской молодёжи по итогам 2025 года. 52% пользователей в возрасте 12–24 лет выбирали iPhone, а Android использовали 48%.
В 2025 году Apple продолжает получать значительную часть выручки от сервисов. По итогам первого квартала 2026 финансового года (закончился 27 декабря 2025 года) сервисы принесли компании $30 млрд из общего объёма продаж $143,8 млрд.
Среди платных сервисов — iCloud+, Apple Music, Apple Match, Apple TV+, Apple Arcade, Apple Fitness+ и пакет Apple One.
