iPhone 13 — самый популярный смартфон у молодёжи в 2025-м

По итогам 2025 года большинство российских пользователей в возрасте от 12 до 24 лет выбирают iOS — на эту платформу приходится 52% аудитории. По данным геосоциального приложения Blink, самой популярной моделью у молодёжи стал iPhone 13. Android при этом отстаёт не сильно: 48% используют устройства на этой системе.

Apple, Samsung, Redmi — лидеры сегмента смартфонов

Согласно исследованию Blink, помимо Apple, в пятёрку самых популярных брендов по итогам 2025 года также вошли Samsung (9%), Redmi (8%), Tecno (8%) и POCO (6%).

За ними следуют Realme (5%), Infinix (4%) и Honor (2%). Huawei и Xiaomi замыкают рейтинг с долями 2% и 1% соответственно.

iPhone 16 — самый быстрорастущий в продажах

Внутри iOS-сегмента в 2025 году произошла смена лидера. iPhone 13 поднялся на первое место, обойдя iPhone 11, который ранее долгое время оставался самой популярной моделью у молодой аудитории.

Самый быстрый рост к концу года показала линейка iPhone 16, 16 Pro и 16 Pro Max. Эти модели вошли в топ-10 популярных смартфонов, поднявшись с нижних позиций рейтинга.

Рынок Android-смартфонов фрагментирован

Несмотря на почти равную долю с iOS, рынок Android-устройств среди молодёжи остаётся более раздробленным. К концу декабря 2025 года самым популярным Android-смартфоном стал Redmi Note 13. В начале года он занимал шестое место в рейтинге, а к концу года обошёл Redmi 12.

Заметный рост также показал Samsung Galaxy A16 — модель вошла в десятку популярных, поднявшись из третьей сотни рейтинга. При этом ключевые Android-устройства сохраняют сопоставимые доли: каждая из моделей Redmi 12, Redmi Note 13, POCO C65, Realme Note 50, Redmi Note 12 и Galaxy A15 занимает около 2%.

Т2 — самый популярный оператор у молодёжи

По итогам 2025 года лидером рынка мобильной связи среди молодёжи стал оператор Т2 с долей 32%. На втором месте — МТС (25%). МегаФон и Билайн к концу года сравнялись по доле аудитории — по 15% каждый, при этом Билайн потерял 1% во втором полугодии.

Далее следуют Yota (6%) и T-Mobile (4%). Оператор MOTIV остаётся локальным игроком с долей менее 1% по стране.

В Москве и области самым популярным оператором стал МТС

Статистика Blink показывает заметные различия по регионам. Т2 особенно часто используют в Челябинской области (65%), Нижегородской области (50%), Пермском крае (46%) и Татарстане (43%).

МТС наиболее распространён среди молодёжи в Краснодарском крае (46%), Пермском крае (36%), а также в Москве и Московской области (35%). МегаФон лидирует в Самарской области, где его доля достигает 70%. Билайн занимает сильные позиции в Нижегородской области (23%), Новосибирской области (18%) и Краснодарском крае (18%).