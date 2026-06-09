Яндекс представил первые наушники Дропс с ИИ-ассистентом Алиса AI: стоимость устройства — 8990 ₽Алиса напомнит о дне рождения друга и запишет ваш список покупок
Яндекс представил наушники Яндекс Дропс — первое носимое устройство компании с Алисой AI. Их главные особенности — постоянный голосовой доступ к ИИ-ассистенту и новая функция «Моя память» для создания заметок и напоминаний. Стоимость новинки составит 8990 рублей. С 9 по 15 июня наушники можно будет приобрести только в чате с Алисой AI — затем устройства появятся у ритейлеров.
Теперь Алиса — всегда под рукой
Яндекс представил наушники Яндекс Дропс — первое носимое устройство компании с интегрированной Алисой AI. Главная особенность новинки — постоянный голосовой доступ к ИИ-ассистенту: пользователь может обратиться к Алисе в любой момент через наушники.
С помощью Яндекс Дропс можно:
- задавать вопросы Алисе AI;
- сохранять заметки, списки и напоминания через функцию «Моя память»;
- управлять музыкой и ставить лайки трекам;
- подбирать музыку по настроению;
- звонить контактам из телефонной книги;
- управлять устройствами умного дома.
Стоимость Яндекс Дропс составит 8990 рублей.
С 9 по 15 июня приобрести наушники можно будет только через чат с Алисой AI. С 16 июня они появятся у других ритейлеров в России, Казахстане, Беларуси и Узбекистане.
Яндекс научил Алису хранить заметки и списки дел
Одна из ключевых новых функций Яндекс Дропс — «Моя память» для сохранения заметок и напоминаний. Через наушники пользователь сможет попросить Алису сохранить с помощью голосовой команды любую информацию — например, идею для проекта, список покупок, рабочую задачу или напоминание о встрече. Все записи автоматически сортируются по трём категориям:
- заметки,
- списки,
- напоминания.
Найти нужную информацию можно двумя способами: спросить об этом Алису или зайти в раздел «Моя память» в приложении «Алиса AI».
Владельцы Яндекс Дропс смогут пользоваться «Моей памятью» не только через наушники, но также через Станции с Алисой и ТВ Станции.
Автономная работа Яндекс Дропс — около 8 часов
Для работы голосового ассистента в наушники встроили отдельный чип, который распознаёт команду «Алиса» даже в шумной обстановке.
По данным компании, с включёнными шумоподавлением и быстрыми голосовыми командами наушники смогут автономно работать до 5 часов, без этих функций — до 8 часов, а вместе с зарядным кейсом — до 30 часов. В продажу поступят три версии устройства: чёрная, белая и фиолетовая.
Пользователям потребуется приложение «Алиса AI»
В отличие от остальных устройств компании, Яндекс Дропс подключаются через приложение «Алиса AI». Таким образом, компания впервые отказалась от использования приложения «Дом с Алисой».
После подключения наушников разработчики советуют оставить работать приложение в фоновом режиме — тогда Алиса сможет распознавать голосовые обращения через наушники. Все диалоги с ассистентом будут сохраняться в отдельном разделе «Чат с Дропс».
Подробнее о новом ИИ-устройстве от Яндекса — в обзоре Russian Business