Яндекс представил первые наушники Дропс с ИИ-ассистентом Алиса AI: стоимость устройства — 8990 ₽

Яндекс представил наушники Яндекс Дропс — первое носимое устройство компании с Алисой AI. Их главные особенности — постоянный голосовой доступ к ИИ-ассистенту и новая функция «Моя память» для создания заметок и напоминаний. Стоимость новинки составит 8990 рублей. С 9 по 15 июня наушники можно будет приобрести только в чате с Алисой AI — затем устройства появятся у ритейлеров.

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Теперь Алиса — всегда под рукой

Яндекс представил наушники Яндекс Дропс — первое носимое устройство компании с интегрированной Алисой AI. Главная особенность новинки — постоянный голосовой доступ к ИИ-ассистенту: пользователь может обратиться к Алисе в любой момент через наушники.

С помощью Яндекс Дропс можно:

задавать вопросы Алисе AI;

сохранять заметки, списки и напоминания через функцию «Моя память»;

управлять музыкой и ставить лайки трекам;

подбирать музыку по настроению;

звонить контактам из телефонной книги;

управлять устройствами умного дома.

Стоимость Яндекс Дропс составит 8990 рублей.

С 9 по 15 июня приобрести наушники можно будет только через чат с Алисой AI. С 16 июня они появятся у других ритейлеров в России, Казахстане, Беларуси и Узбекистане.

Яндекс научил Алису хранить заметки и списки дел

Одна из ключевых новых функций Яндекс Дропс — «Моя память» для сохранения заметок и напоминаний. Через наушники пользователь сможет попросить Алису сохранить с помощью голосовой команды любую информацию — например, идею для проекта, список покупок, рабочую задачу или напоминание о встрече. Все записи автоматически сортируются по трём категориям:

заметки,

списки,

напоминания.

Найти нужную информацию можно двумя способами: спросить об этом Алису или зайти в раздел «Моя память» в приложении «Алиса AI».

Владельцы Яндекс Дропс смогут пользоваться «Моей памятью» не только через наушники, но также через Станции с Алисой и ТВ Станции.

Автономная работа Яндекс Дропс — около 8 часов

Для работы голосового ассистента в наушники встроили отдельный чип, который распознаёт команду «Алиса» даже в шумной обстановке.

По данным компании, с включёнными шумоподавлением и быстрыми голосовыми командами наушники смогут автономно работать до 5 часов, без этих функций — до 8 часов, а вместе с зарядным кейсом — до 30 часов. В продажу поступят три версии устройства: чёрная, белая и фиолетовая.

Пользователям потребуется приложение «Алиса AI»

В отличие от остальных устройств компании, Яндекс Дропс подключаются через приложение «Алиса AI». Таким образом, компания впервые отказалась от использования приложения «Дом с Алисой».

После подключения наушников разработчики советуют оставить работать приложение в фоновом режиме — тогда Алиса сможет распознавать голосовые обращения через наушники. Все диалоги с ассистентом будут сохраняться в отдельном разделе «Чат с Дропс».

Подробнее о новом ИИ-устройстве от Яндекса — в обзоре Russian Business