Gigabyte открыла предзаказ на видеокарту AORUS GeForce RTX 5070 INFINITY: цена в России — от 105 тыс. ₽Первые поставки начнутся уже августе
Gigabyte объявила о старте продаж специальной серии видеокарт AORUS GeForce RTX 5070 и RTX 5070 Ti INFINITY. Модели ориентированы на современные игры и ресурсоёмкие приложения. В России предзаказ можно будет оформить с 20 июля на Яндекс Маркете. Цена видеокарты — от 105 тыс. рублей.
Gigabyte улучшила систему охлаждения в видеокартах AORUS INFINITY
Обе модели выполнены в дизайне AORUS INFINITY с фирменной RGB-подсветкой. Характеристики новинок:
- RTX 5070 — 12 ГБ видеопамяти и частота до 2715 МГц;
- RTX 5070 Ti — 16 ГБ памяти и частота до 2670 МГц.
Обе видеокарты оснащены системой охлаждения WINDFORCE HYPERBURST с усиленным воздушным потоком для более эффективного отвода тепла. Кроме того, модели получили скрытый разъём питания — он позволяет спрятать кабели внутри корпуса и сделать сборку аккуратнее.
Предзаказ не требует предоплаты
Предзаказ на видеокарты стартует 20 июля 2026 года. Покупатели могут оставить заявку через сайт или приложение Яндекс Маркета без предварительной оплаты.
- Цена AORUS GeForce RTX 5070 начинается от 105 тыс. рублей;
- цена AORUS GeForce RTX 5070 Ti — от 147 тыс. рублей.
Первые покупатели получат заказы уже в августе.
Контекст
GeForce RTX — линейка графических процессоров NVIDIA. Видеокарты на их основе выпускают разные производители, включая Gigabyte, которые разрабатывают собственные системы охлаждения, дизайн и другие особенности моделей.
Видеокарты RTX поддерживают технологии трассировки лучей (ray tracing) и масштабирования изображения с помощью искусственного интеллекта DLSS. Они используются в современных игровых ПК, а также для работы с графикой, видео и ИИ-приложениями.