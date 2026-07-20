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Gigabyte открыла предзаказ на видеокарту AORUS GeForce RTX 5070 INFINITY: цена в России — от 105 тыс. ₽

Первые поставки начнутся уже августе
20 июля 2026, 18:30
Время прочтения 2 минуты
Мужчина с видеокартой GeForce RTX 5070Ti
IT
Ритейл
Россия
Технологии
Автор:
Никита Черников

Gigabyte объявила о старте продаж специальной серии видеокарт AORUS GeForce RTX 5070 и RTX 5070 Ti INFINITY. Модели ориентированы на современные игры и ресурсоёмкие приложения. В России предзаказ можно будет оформить с 20 июля на Яндекс Маркете. Цена видеокарты — от 105 тыс. рублей.

Gigabyte улучшила систему охлаждения в видеокартах AORUS INFINITY

Обе модели выполнены в дизайне AORUS INFINITY с фирменной RGB-подсветкой. Характеристики новинок:

  • RTX 5070 — 12 ГБ видеопамяти и частота до 2715 МГц;
  • RTX 5070 Ti — 16 ГБ памяти и частота до 2670 МГц.

Обе видеокарты оснащены системой охлаждения WINDFORCE HYPERBURST с усиленным воздушным потоком для более эффективного отвода тепла. Кроме того, модели получили скрытый разъём питания — он позволяет спрятать кабели внутри корпуса и сделать сборку аккуратнее.

Предзаказ не требует предоплаты

Предзаказ на видеокарты стартует 20 июля 2026 года. Покупатели могут оставить заявку через сайт или приложение Яндекс Маркета без предварительной оплаты.

  • Цена AORUS GeForce RTX 5070 начинается от 105 тыс. рублей;
  • цена AORUS GeForce RTX 5070 Ti — от 147 тыс. рублей.

Первые покупатели получат заказы уже в августе.

Контекст

GeForce RTX — линейка графических процессоров NVIDIA. Видеокарты на их основе выпускают разные производители, включая Gigabyte, которые разрабатывают собственные системы охлаждения, дизайн и другие особенности моделей.

Видеокарты RTX поддерживают технологии трассировки лучей (ray tracing) и масштабирования изображения с помощью искусственного интеллекта DLSS. Они используются в современных игровых ПК, а также для работы с графикой, видео и ИИ-приложениями.

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