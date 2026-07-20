Gigabyte открыла предзаказ на видеокарту AORUS GeForce RTX 5070 INFINITY: цена в России — от 105 тыс. ₽

Gigabyte объявила о старте продаж специальной серии видеокарт AORUS GeForce RTX 5070 и RTX 5070 Ti INFINITY. Модели ориентированы на современные игры и ресурсоёмкие приложения. В России предзаказ можно будет оформить с 20 июля на Яндекс Маркете. Цена видеокарты — от 105 тыс. рублей.

Gigabyte улучшила систему охлаждения в видеокартах AORUS INFINITY

Обе модели выполнены в дизайне AORUS INFINITY с фирменной RGB-подсветкой. Характеристики новинок:

RTX 5070 — 12 ГБ видеопамяти и частота до 2715 МГц;

RTX 5070 Ti — 16 ГБ памяти и частота до 2670 МГц.

Обе видеокарты оснащены системой охлаждения WINDFORCE HYPERBURST с усиленным воздушным потоком для более эффективного отвода тепла. Кроме того, модели получили скрытый разъём питания — он позволяет спрятать кабели внутри корпуса и сделать сборку аккуратнее.

Предзаказ не требует предоплаты

Предзаказ на видеокарты стартует 20 июля 2026 года. Покупатели могут оставить заявку через сайт или приложение Яндекс Маркета без предварительной оплаты.

Цена AORUS GeForce RTX 5070 начинается от 105 тыс. рублей;

цена AORUS GeForce RTX 5070 Ti — от 147 тыс. рублей.

Первые покупатели получат заказы уже в августе.

Контекст

GeForce RTX — линейка графических процессоров NVIDIA. Видеокарты на их основе выпускают разные производители, включая Gigabyte, которые разрабатывают собственные системы охлаждения, дизайн и другие особенности моделей.

Видеокарты RTX поддерживают технологии трассировки лучей (ray tracing) и масштабирования изображения с помощью искусственного интеллекта DLSS. Они используются в современных игровых ПК, а также для работы с графикой, видео и ИИ-приложениями.