Продажи 5G-смартфонов в России выросли вдвое: Samsung возглавил рейтинг лучших устройств для сетей пятого поколения

Продажи смартфонов с поддержкой 5G в России по итогам первого полугодия 2026 года выросли вдвое, сообщили Russian Business в пресс-службе объединённой розничной сети МегаФона и Yota. Оператор также составил рейтинг устройств с наиболее эффективной работой в сетях пятого поколения. В список вошли модели Samsung, Xiaomi, Vivo и Realme.

В топ 5G-смартфонов вошли только устройства на Android

По словам руководителя центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования МегаФона Александра Джаконии, преимущества 5G наиболее заметны при стриминге, работе с облачными сервисами и загрузке крупных файлов — в сценариях, где важны высокая скорость, стабильность соединения и минимальная задержка.

При составлении рейтинга специалисты протестировали в лаборатории работу 5G-модемов, поддержку частотных диапазонов, качество антенных систем, производительность и энергоэффективность устройств.

Первое место занял Samsung Galaxy S26 Ultra — флагман 2026 года с 5G-модемом и поддержкой интеллектуальной агрегации частот. Специалисты отметили, что благодаря широкому набору стандартов связи и ёмкому аккумулятору модель подходит пользователям, которые часто путешествуют или работают удалённо.

В пятёрку также вошли Xiaomi 15 Ultra, Vivo iQOO 13, Realme GT 7 Pro и базовый Xiaomi 15. Все модели показали стабильную работу в сетях пятого поколения и поддержку большого количества частотных диапазонов.

Samsung вновь стала лидером на мировом рынке смартфонов — благодаря новому флагману Galaxy S26 Ultra Apple заняла вторую строку в рейтинге — но эксперты считают, что это временно Читайте также

Контекст

Ранее сообщалось, что коммерческий запуск сетей 5G в России может начаться уже летом 2026 года. Однако ощутить преимущества нового стандарта связи пользователи смогут не сразу: отрасли пока не хватает оборудования для полноценного развёртывания инфраструктуры.

Полноценный запуск сетей 5G в России начнётся в 2027 году — связь нового поколения появится в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. За три года операторы рассчитывают обеспечить покрытие на 50% территории мегаполисов. К 2029 году сеть охватит 16 крупнейших городов страны.

По данным СМИ, создание сети потребует от операторов более 335 млрд рублей инвестиций до 2036 года.