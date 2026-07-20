Малый и средний бизнес стал чаще получать господдержку — при этом самозанятым выдают средства на 20% реже

В первом полугодии 2026 года число представителей малого и среднего бизнеса, получивших прямую поддержку от государства, достигло 227,7 тыс. человек и компаний, сообщает консалтинговое агентство Rodionoff Group. Это на 10,8% больше, чем годом ранее. При этом общий объем финансовой помощи сократился на 17,4% — до 32,9 млрд рублей.

Самозанятые стали на 20% реже получать поддержку

Рост общего числа получателей господдержки в первом полугодии 2026-го обеспечили две категории:

индивидуальные предприниматели — 128,6 тыс., на 29% больше, чем годом ранее;

организации — 59,4 тыс., на 5,4% больше.

При этом количество самозанятых, получивших господдержку, снизилось на 20,2% — до 39,8 тыс. человек. Их доля среди получателей прямой финансовой помощи сократилась на 20,2% — до 49,7%.

Год назад самозанятые впервые стали абсолютным большинством среди получателей прямой финансовой господдержки.

Грантов стало меньше — но их средний размер вырос

Грантовая поддержка малого и среднего бизнеса сократилась:

число получателей грантов снизилось на 23,5% — с 14,3 тыс. до 10,9 тыс. человек и компаний;

общий объём выданных грантов уменьшился на 16,2% — на 4,7 млрд рублей.

Средний размер выплаты по грантам, напротив, вырос на 9,6% — с 2,03 млн до 2,22 млн рублей. Для организаций средний размер гранта увеличился примерно на 10% и достиг 5,25 млн рублей.

По грантам государство стало распределять средства среди меньшего числа получателей, но увеличивать размер отдельных выплат.

Выплаты по соцконтрактам сократились

Объем господдержки по социальным контрактам в первом полугодии 2026 года снизился на 14,5% — до 5,88 млрд рублей. Количество предпринимателей, получивших средства на открытие бизнеса, уменьшилось на 13,8% — до 19,4 тыс. человек.

Средний размер выплаты по соцконтракту почти не изменился — он составил 304 тыс. рублей.

Выплаты, компенсирующие часть затрат предпринимателей, увеличились на 7,8% — до 1,67 млрд рублей.

При этом число получателей поддержки сократилось со 178 до 169 компаний, а средний размер госпомощи вырос на 13% — с 8,69 млн до 9,87 млн рублей.

Контекст

В 2025 году прямую финансовую господдержку получили лишь 1,5% российских предпринимателей. Общий объём поддержки малого и среднего бизнеса снизился на 6% — до 101,4 млрд рублей, а число получателей сократилось на 11,1% — до 98,7 тыс. компаний и предпринимателей.

В 2025 году лишь 1,5% предпринимателей получили прямую финансовую господдержку: суммарный объём выплат — 101 млрд ₽ За четыре года число получателей грантов и субсидий сократилось на 84% Читайте также

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