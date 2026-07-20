В ЕГЭ по гуманитарным предметам появится устная часть — экзамены по физике и химии дополнят практическими заданиями

Рособрнадзор начнёт разрабатывать модель устной части для Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по гуманитарным предметам, сообщил глава ведомства Анзор Музаев. Изменения планируют вводить поэтапно до 2030 года. Кроме того, в ЕГЭ по физике и химии добавят практическую часть.

Выпускников 9 класса могут обязать сдавать устный экзамен по истории

При разработке нового формата специалисты изучат опыт устного ЕГЭ по иностранным языкам и итогового собеседования по русскому языку, которое выпускники 9 класса проходят сейчас.

Кроме того, специалисты сейчас изучают возможность введения устного экзамена по истории после 9-го класса.

В ЕГЭ по физике и химии протестируют практическую часть

В 2027 году в нескольких российских регионах запустят тестирование практической части ЕГЭ по физике и химии. Новые задания должны показать, насколько выпускники умеют применять знания, а не только воспроизводить теорию.

Массовое внедрение практических заданий в ЕГЭ возможно после завершения эксперимента и оценки готовности школ, сообщила «Российская газета». В частности, специалисты изучат оснащение образовательных учреждений и результаты апробации.

Почти 100 тыс. выпускников улучшили результаты после пересдачи ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев также рассказал, что в 2026 году пересдать один из предметов ЕГЭ решили почти 138 тыс. выпускников. Улучшить свои результаты смогли около 99 тыс. человек, у 12,5 тыс. участников баллы остались без изменений, а 24,5 тыс. получили результат ниже первоначального.

После пересдач число стобалльных работ выросло с 8759 до 10 090.

При этом за нарушения во время экзаменов удалили 917 участников. Впервые была зафиксирована групповая попытка использовать искусственный интеллект во время сдачи ЕГЭ — участники применяли микронаушники и специальное приложение. Их результаты аннулировали.