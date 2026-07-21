КИОН объявил о смене директора КИОН Музыки — её предыдущий руководитель занимал пост меньше года

Кластер КИОН объявил о назначении Данилы Константинова на должность директора стримингового сервиса КИОН Музыка. Новый руководитель займётся развитием бизнеса платформы, ростом аудитории и улучшением пользовательского опыта. Одним из направлений его работы станет пересмотр подходов к работе с музыкальным контентом.

Прошлый генеральный директор сервиса занимал должность менее года

До назначения Данилы Константинова директором сервиса КИОН Музыка должность занимал Даниил Крючков. Он возглавил стриминговый сервис МТС Музыка (с декабря 2025-го — КИОН Музыка) в сентябре 2025 года — и занимал её менее года.

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О причинах смены руководителя представители КИОН не сообщили.

Новый топ-менеджер более 10 лет развивал крупные цифровые платформы

Данила Константинов более 10 лет занимается развитием цифровых продуктов с многомиллионной аудиторией. В Yango он отвечал за привлечение и удержание водителей, а также развивал международную инфраструктуру колл-центров, а до этого — отвечал за развитие бизнеса HeadHunter в России и странах СНГ.

Кроме того, топ-менеджер руководил развитием бизнеса InDrive в Южной Азии. За работу над развитием InDrive в Южной Азии Константинов вошел в рейтинг Forbes «30 до 30».

По словам генерального директора кластера КИОН Кирилла Тренина, опыт Константинова в развитии цифровых продуктов и масштабировании бизнеса поможет сервису развивать новые сценарии взаимодействия с аудиторией.

«Музыкальный стриминг сегодня развивается очень быстро, и конкуренция здесь строится не только вокруг каталога, но и вокруг того, насколько хорошо сервис понимает своего пользователя», — отметил Кирилл Тренин, генеральный директор кластера КИОН.

Контекст

В июне 2026 года холдинг ON Медиа объявил о смене руководства кластера КИОН: генеральным директором стал Кирилл Тренин, ранее возглавлявший travel-направление МТС и Bronevik.com. На новой должности он занимается техническим и управленческим развитием кластера.

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Его предшественник Алексей Иванов покинул пост после трёх с половиной лет работы.