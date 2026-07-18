Компания, которая редко изобретала первой: история Apple

Apple не придумала персональный компьютер: до Apple II уже существовали Altair 8800, IMSAI 8080 и другие микрокомпьютеры. Она не изобрела MP3-плеер: за два-три года до iPod на рынке появились Diamond Rio и устройства Creative. Не была Apple и первой на рынке смартфонов — к выходу iPhone сильные позиции там занимали Nokia, BlackBerry и Palm. Хотя Apple почти никогда не была первой, именно её продукты раз за разом становились точкой отсчёта для всей индустрии.

Гараж на троих

Историю Apple обычно рассказывают как встречу двух гениев — визионера и инженера. На деле всё начиналось с троих.

Стив «Воз» Возняк самостоятельно спроектировал Apple I — один из первых персональных компьютеров, представлявший собой собранную плату без корпуса, клавиатуры и экрана. Свою разработку он представил участникам Homebrew Computer Club — клуба инженеров и любителей электроники. Превращать её в бизнес Возняк не собирался: он хотел делиться схемами с другими участниками и заслужить признание сообщества.

«Я хотел, чтобы другие инженеры и компьютерщики смотрели на мои разработки и говорили: „Ничего себе“» Стив Возняк Сооснователь Apple и создатель Apple

Идея заработать на компьютере принадлежала его давнему приятелю Стиву Джобсу. Тот убедил Возняка не ограничиваться бесплатной раздачей чертежей, а собирать и продавать готовые платы. Два Стива были знакомы ещё со школы. Пятилетняя разница в возрасте не помешала дружбе: обоих увлекала электроника, но роли распределились почти сразу. Возняк придумывал и собирал устройства, а Джобс искал способ превратить их в товар.

«Большую часть компьютера спроектировал Возняк. Я подключился, когда мы решили превратить разработку в продукт» Стив Джобс Сооснователь Apple

После школы пути друзей разошлись. Джобс успел проучиться один семестр в Reed College, бросить учёбу, съездить в Индию и устроиться техником в Atari, выпускавшую игровые автоматы. Возняк тоже недолго учился в колледже, после чего начал работать инженером: сначала в Sylvania, а затем в Hewlett-Packard, где разрабатывал калькуляторы. Именно во время работы в HP он спроектировал Apple I. Сначала Возняк предложил компьютер своему работодателю, но компания не увидела в разработке коммерческого потенциала.

«Меня увлекали не создание компании и деньги, а проектирование компьютеров и написание программ» Стив Возняк Сооснователь Apple и создатель Apple I

1 апреля 1976 года Джобс, Возняк и 41-летний Рональд Уэйн, знакомый Джобса по работе в Atari, подписали партнёрское соглашение о создании Apple Computer Company. Уэйн должен был заниматься документами, разрешать споры между партнёрами и привнести в компанию деловой опыт. Но уже через 12 дней он вышел из партнёрства: Уэйн опасался, что в случае провала ему придётся отвечать по долгам компании собственным имуществом. Apple Computer, Inc. зарегистрировали как корпорацию 3 января 1977 года — Уэйна среди её владельцев уже не было.

«Думаю, без Воза ничего бы не получилось. Но и без меня тоже» Стив Джобс Сооснователь Apple

Первым крупным заказчиком Apple стал Пол Террелл, владелец компьютерного магазина Byte Shop. Увидев прототип на встрече Homebrew Computer Club, он заказал 50 Apple I при условии, что получит собранные и протестированные платы, а не наборы деталей для самостоятельной пайки. Заказ заставил Джобса и Возняка перейти от демонстрации разработки к серийному производству. Однако полноценным готовым компьютером Apple I ещё не был: покупателю требовалось самостоятельно добавить корпус, клавиатуру, блок питания и экран.

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Инвестор, который превратил Apple в компанию

У Apple были идея и продукт, но не хватало дисциплины, которая превращает эксперимент в компанию. Её принёс человек со стороны.

«Мы со Стивом получаем много признания, но Майк Маркулла, вероятно, сделал для нашего раннего успеха больше, чем кто-либо. И о нём почти никогда не говорят». Стив Возняк Сооснователь Apple

В 1977 году к Джобсу пришёл Майк Маркулла — бывший менеджер полупроводниковых компаний Fairchild Semiconductor и Intel, который к 32 годам заработал достаточно, чтобы уйти на пенсию. К нему Джобса направил венчурный инвестор Дон Валентайн. После первой встречи он не стал вкладывать деньги лично, но увидел потенциал проекта и передал контакт дальше.

«Я видел, как два любителя стремительно превращаются в новаторов мирового уровня». Майк Маркулла Первый крупный инвестор Apple

Маркулла вложил в Apple собственные средства и помог открыть кредитную линию — общий объём финансирования составил около 250 тысяч $. Взамен он получил примерно треть компании. Для гаражного бизнеса без полноценной структуры и управленческой команды это была серьёзная ставка. Маркулла стал третьим ключевым владельцем Apple и первым опытным управленцем в компании: подготовил бизнес-план, помог найти президента и начал выстраивать продажи и маркетинг.

«Я хотел, чтобы мы вели себя как большая компания, хотя ещё ею не были». Майк Маркулла Первый крупный инвестор Apple

Он сформулировал философию бренда из трёх принципов: эмпатия, фокус и impute. Последний означал, что люди судят о продукте по тому, как он представлен. Даже хорошее устройство покажется небрежным, если его плохо упаковать и продать. Позже тот же принцип проявится во всех продуктах Apple: компания будет контролировать не только устройство, но и то, как оно выглядит, работает и ощущается в руках — вплоть до коробки.

«Нужно хорошо делать не только сам продукт, но и всё, что с ним связано». Крис Эспиноза Один из первых сотрудников Apple

12 декабря 1980 года Apple вышла на биржу. К закрытию первого дня торгов компанию оценивали примерно в 1,78 млрд $, а пакет 25-летнего Джобса стоил около 217 млн $.

«Я стоил больше миллиона долларов в 23 года, больше 10 миллионов в 24 и больше 100 миллионов в 25 — и это было не так уж важно». Стив Джобс Сооснователь Apple

IPO сделало миллионерами около 300 акционеров Apple, включая примерно 40 сотрудников и ранних инвесторов — тех, кто к моменту выхода на биржу уже владел акциями или опционами компании. Однако распределение этих долей в первые годы существования компании, ещё до её выхода на биржу, было неравномерным. Дэниел Коттке, один из первых работников Apple и давний друг Джобса, в число обладателей опционов не попал и потому не получил выгоды от IPO. Эта ситуация вызвала напряжение внутри команды: часть ранних сотрудников чувствовала себя обделённой. Позднее Стив Возняк попытался сгладить конфликт и передал часть собственных акций нескольким коллегам, чтобы компенсировать этот дисбаланс.

Выход на биржу изменил не только стоимость Apple, но и устройство компании. Гаражный проект превратился в корпорацию с советом директоров, наёмными руководителями и акционерами, интересы которых уже не всегда совпадали с решениями основателей. Маркулла принёс Apple дисциплину, необходимую для роста, но вместе с ней — систему, в которой даже Стив Джобс больше не обладал абсолютной властью. Через несколько лет именно эта система позволит совету директоров отстранить его от руководства компанией.

«Все говорят о двух Стивах, но компанией Apple сделали два Майка». Крис Эспиноза Один из первых сотрудников Apple

Apple лишает Джобса власти

Apple III, выпущенный в 1980 году, стал первым крупным продуктовым провалом компании. У компьютера обнаружились многочисленные аппаратные дефекты. В корпусе не предусмотрели вентилятор: Джобс последовательно выступал за бесшумные машины, а охлаждение предполагалось обеспечить через металлическое шасси. Однако плотная компоновка и перегрев деформировали плату, из-за чего микросхемы теряли контакт с разъёмами.

По воспоминаниям очевидцев, сервисные специалисты Apple и авторизованных сервисных центров советовали приподнять компьютер и опустить его на стол, чтобы вернуть чипы на место. Apple пришлось отозвать и заменить около 14 тысяч устройств. Позже компания выпустила доработанную версию Apple III Plus, но восстановить репутацию линейки уже не удалось.

Следующей крупной ставкой стала Lisa — проект, начатый в 1978 году. Компьютер вышел в январе 1983 года по цене 9995 $ — это примерно как если бы сегодня компьютер стоил больше 30 тысяч $. Высокая цена отпугивала и обычных покупателей, и корпоративных клиентов. Продажи исчислялись лишь десятками тысяч устройств — для сравнения, предыдущие модели Apple II разошлись сотнями тысяч экземпляров и приносили компании основную выручку — и не соответствовали масштабу затрат на разработку.

«Мы понимали: с Macintosh нам придётся вытащить кролика из шляпы». Стив Джобс Сооснователь Apple

На фоне этих неудач Apple представила новую модель — Macintosh. Компьютер вышел 24 января 1984 года и успешно стартовал: к началу мая Apple продала около 70 тысяч машин. Но после первоначального ажиотажа темпы продаж резко снизились. У Macintosh было лишь 128 КБ памяти и один дисковод, поэтому даже переход между двумя программами требовал постоянной смены дискет. Цена в 2495 $ только усиливала недовольство.

«Все ограничения, заложенные в Macintosh, в итоге обернулись против нас». Джоанна Хоффман Маркетолог команды Macintosh

В сентябре 1984 года Apple выпустила Macintosh 512K, получивший прозвище Fat Mac. Увеличенная память сделала компьютер практичнее, но не решила проблем высокой цены, слабой программной базы и отсутствия жёсткого диска. К началу 1985 года запасы непроданных Macintosh росли, а дилеры сокращали заказы.

Проблемы накапливались и внутри компании. В 1983 году Джобс переманил в Apple на должность генерального директора президента PepsiCo Джона Скалли, известного благодаря кампании Pepsi Challenge. По воспоминаниям Скалли, Джобс убеждал его фразой: «Ты хочешь до конца жизни продавать подслащённую воду или получить шанс изменить мир?»

Первое время Скалли и Джобс демонстрировали тесное партнёрство. Но по мере снижения продаж Macintosh их взгляды на управление Apple расходились всё сильнее.

«Философские позиции Стива и Джона всё сильнее расходились». Майк Марккула Инвестор и член совета директоров Apple

В мае 1985 года Скалли предложил реорганизацию, которая лишала Джобса руководства подразделением Macintosh и выводила его из оперативного управления. Джобс в ответ попытался добиться отстранения самого Скалли, но совет директоров поддержал CEO.

«Он не уволил Стива, но сделал так, что тому стало нечего делать». Майк Марккула Инвестор и член совета директоров Apple

Джобс занимал пост вице-президента Apple и руководил подразделением Macintosh, а 31 мая 1985 года его лишили этих полномочий и перевели на формальную должность без влияния на продукты и стратегию.

«На самом деле Стива никогда не увольняли из Apple». Джон Скалли Генеральный директор Apple в 1983–1993 годах

Председателем совета директоров он оставался до сентября, когда сам подал в отставку и вскоре основал компанию NeXT — технологическую фирму, занимавшуюся разработкой мощных рабочих станций и операционной системы, которая впоследствии легла в основу macOS.

«По сути, меня уволили из Apple, когда мне было 30 лет». Стив Джобс Сооснователь Apple

Решение совета не было иррациональным: продажи Macintosh не соответствовали ожиданиям, внутри компании шла борьба за власть, а стиль управления Джобса всё чаще создавал конфликты. Он отличался жёстким перфекционизмом, резкой критикой и склонностью к микроменеджменту, что одновременно ускоряло работу команд и вызывало напряжение. Но, лишив основателя полномочий, Apple одновременно лишилась человека, который лучше других умел превращать технологию в событие. Теперь компании предстояло доказать, что она способна двигаться дальше без него.

Как Apple купила собственного основателя

После ухода Стива Джобса Apple сменила трёх генеральных директоров. Джон Скалли, отстранивший Джобса от управления в 1985 году, оставался генеральным директором до июня 1993-го. К этому времени Apple теряла долю рынка, а компьютеры на базе Windows становились массовым стандартом. Совет директоров назначил новым генеральным директором Майкла Шпиндлера — бывшего операционного директора Apple. После этого Скалли некоторое время оставался председателем совета директоров, прежде чем окончательно покинуть компанию через несколько месяцев.

Шпиндлер сделал ставку на лицензирование Mac OS сторонним производителям. Предполагалось, что клоны Macintosh расширят присутствие платформы, но их производители начали отбирать покупателей у наиболее прибыльных компьютеров самой Apple. 31 января 1996 года совет директоров уволил Шпиндлера и поставил во главе компании Гила Амелио, бывшего руководителя National Semiconductor — американской полупроводниковой компании. К этому моменту Apple теряла деньги, рыночную долю и доверие инвесторов — на фоне технологического бума, которым пользовались её конкуренты.

«У Apple оставалось едва достаточно денег, чтобы через пару недель выплатить зарплаты». Эфф Мартин Бывший партнёр Goldman Sachs

Переломным решением Амелио стала покупка NeXT — компании, которую Джобс основал после ухода из Apple. О сделке объявили 20 декабря 1996 года. Формально Apple покупала NeXT ради операционной системы NeXTSTEP, которая должна была стать основой для нового поколения программного обеспечения Mac. Не менее важным последствием сделки оказалось возвращение самого Джобса.

Летом 1997 года, после очередного падения финансовых показателей и стоимости акций, совет директоров отправил Амелио в отставку. 16 сентября, спустя 12 лет после ухода из Apple, Джобс официально занял пост временного генерального директора компании.

«Apple сможет выбраться из кризиса только благодаря инновациям». Стив Джобс Основатель NeXT и сооснователь Apple

Первой большой продуктовой ставкой после его возвращения стал iMac — цветной моноблок, созданный командой главного дизайнера Джони Айва в период, когда финансовое положение Apple оставалось критическим. Позднее Айв вспоминал, что компания находилась в нескольких шагах от банкротства. iMac поступил в продажу в августе 1998 года и быстро стал одним из самых продаваемых компьютеров Apple. В 1998 финансовом году компания впервые с 1995-го получила прибыль — этому способствовали и сокращение издержек, и упрощение продуктовой линейки, но именно успешный запуск iMac закрепил разворот.

«Сделайте его таким, чтобы его хотелось лизнуть». Стив Джобс — о дизайне iMac, по воспоминаниям Джони Айва

Затем последовали ещё три продукта, определившие следующее десятилетие: в 2001 году — iPod с обещанием «1000 песен в кармане», в 2007-м — iPhone, а в 2010-м — iPad, превративший давно существовавшую, но остававшуюся нишевой категорию планшетов в массовый рынок.

Новые устройства Apple регулярно встречали скепсисом. После презентации iPod основатель Slashdot — технологического новостного сайта — Роб Малде написал: «Никакой беспроводной связи. Памяти меньше, чем у Nomad. Отстой». Гендиректор Microsoft Стив Балмер заявлял: «У iPhone нет ни единого шанса получить сколько-нибудь значимую долю рынка. Никаких шансов». После презентации iPad обозреватель PC Magazine Джон Дворак предположил, что устройство может оказаться лишь проверкой рынка перед более серьёзным продуктом.

Скептики раз за разом ошибались по одной и той же причине: оценивали устройства Apple по привычным параметрам существующих категорий. У конкурентов могло быть больше памяти, ниже цена или знакомая физическая клавиатура. Но Apple делала так, чтобы устройством можно было начать пользоваться сразу: достал из коробки — и уже слушаешь музыку, звонишь или работаешь, без лишних настроек и возни с программами. За этим стояла не только инженерная логика, но и ставка на дизайн.

«Наша работа — делать сложные технологии простыми и приятными в использовании». Стив Джобс Сооснователь Apple

Главный дизайнер Apple Джони Айв и его команда проектировали устройства вокруг человека, который берёт их в руки, а не только вокруг таблицы характеристик. В этом подходе легко увидеть продолжение принципа impute (внушение восприятия качества), сформулированного Майком Марккулой ещё в 1977 году: нужно не только заложить качество внутрь, но и дать пользователю его почувствовать.

Однако стремление Apple контролировать продукт иногда мешало ей вовремя увидеть собственную выгоду. С 2002 года iPod действительно работал с компьютерами на Windows — самой распространённой тогда операционной системе — через стороннюю программу MusicMatch Jukebox, но Apple долго не спешила выпускать собственный iTunes для Windows, опасаясь потерять контроль над пользовательским опытом. В результате она почти год откладывала шаг, который мог бы резко расширить аудиторию iPod, и только в октябре 2003-го открыла свою музыкальную экосистему для большинства пользователей ПК.

«Когда Стив остался единственным человеком в комнате, который говорил „не надо“, а маркетинговые данные и все остальные показывали, что решение имеет смысл, его удалось убедить». Ави Теванян Старший вице-президент Apple по программным технологиям

Первый iPhone сначала вообще не позволял устанавливать обычные сторонние приложения. Если разработчик хотел что-то сделать для него, ему предлагали писать веб-сервисы, которые открывались в браузере Safari — по сути, это были сайты, а не полноценные программы. Только 10 июля 2008 года, чуть больше чем через год после выхода iPhone, Apple запустила App Store и разрешила устанавливать настоящие приложения напрямую на устройство.

В обоих случаях компания уступала не контроль над продуктом, а только канал его распространения. Правила внутри экосистемы по-прежнему устанавливала Apple — просто вход в неё становился шире.

Источник: https://www.gazeta.ru/tech/2021/10/23/14121919/ipodtwentyanniversary.shtml

Человек, который не стал вторым Джобсом

Тим Кук пришёл в Apple в 1998 году на должность старшего вице-президента по операциям — в момент, когда компания переживала кризис и искала человека, способного навести порядок в производстве и цепочках поставок. До этого он двенадцать лет проработал в IBM — одной из крупнейших технологических компаний, занимавшейся разработкой и производством компьютерного оборудования и корпоративных IT-решений. Главным вкладом нового топ-менеджера стал не отдельный продукт, а производственная модель: Кук сократил запасы, закрыл часть собственных мощностей и передал сборку внешним подрядчикам. На этой системе позднее выросла операционная эффективность Apple.

Кук уже замещал Джобса во время его отпусков по болезни в 2009 и 2011 годах. Джобс страдал редкой нейроэндокринной опухолью поджелудочной железы, перенёс операцию и трансплантацию печени, но его состояние постепенно ухудшалось. Когда 24 августа 2011 года он ушёл с поста CEO по состоянию здоровья, то рекомендовал совету директоров реализовать план преемственности и назначить генеральным директором Тима Кука, занимавшего к тому времени пост операционного директора. Джобс умер 5 октября того же года от осложнений редкой нейроэндокринной опухоли поджелудочной железы — через шесть недель после ухода с должности.

Назначение Кука встретили со скепсисом: многие сомневались, что специалист по цепочкам поставок сможет продолжить традицию продуктовых прорывов харизматичного основателя. Первые годы под руководством нового СЕО у Apple действительно прошли без нового продукта, сопоставимого по масштабу с iPhone. Но по финансовым результатам эпоха Кука стала одной из самых успешных в корпоративной истории США.

«Я никогда не считал своей задачей заменить его. Стив был единственным в своём роде». Тим Кук Генеральный директор Apple

За годы его руководства капитализация Apple выросла примерно с 350 млрд $ до 4 трлн $. Компания преодолела отметку в 1 трлн $в 2018 году, 2 трлн $ — в 2020-м, а к моменту перехода Кука на должность исполнительного председателя весной 2026 года стоила около 4 трлн $.

«Для нас главное — отличные продукты. На них направлена вся энергия, а не на финансовый результат». Тим Кук Генеральный директор Apple

При Куке Apple вышла на рынки умных часов, беспроводных наушников и устройств смешанной реальности, а также перевела компьютеры Mac на собственные процессоры. Но ни один из этих продуктов пока не повторил культурного и коммерческого эффекта iPhone. Одним из главных источников роста стали сервисы — App Store, подписки, облачные и платёжные продукты. Финансовым центром бизнеса при этом по-прежнему оставался iPhone.

Одновременно App Store стал источником главной репутационной и регуляторной проблемы эпохи Кука. Стандартная комиссия Apple с части продаж цифровых товаров достигала 30%, хотя для небольших разработчиков и некоторых подписок действовали пониженные ставки. Правила магазина критиковали разработчики, конкуренты и регуляторы, обвинявшие Apple в чрезмерном контроле над распространением приложений и платежами.

Кук не стал вторым Джобсом — и именно поэтому оказался подходящим преемником. Он не строил управление вокруг собственной харизмы и не пытался лично определять каждый продукт. Вместо этого Кук превратил сильные стороны Apple — контроль, упрямство и внимание к деталям — из черт основателя в работающую систему. Компания сохранила свою логику и без человека, который когда-то её придумал.

«Наследие Стива навсегда останется в ДНК компании». Тим Кук Генеральный директор Apple

Источник: https://doersdoings.ru/personality/tim-cook/

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Apple больше одного человека

Apple не придумала персональный компьютер, MP3-плеер или смартфон — она заставила рынок пользоваться ими по-своему. Вопрос никогда не состоял в том, была ли компания способна изобретать. Вопрос был в другом: останется ли её упрямство частью системы, когда из неё уйдёт человек, который когда-то это упрямство воплощал.

«По убеждению Стива, великие идеи рождаются из беспокойного нежелания принимать вещи такими, какие они есть». Тим Кук Генеральный директор Apple

Кук не пытался стать вторым Джобсом и не построил управление вокруг собственной харизмы. Оказавшись на месте основателя, он сохранил ключевую логику Apple: не спешить вслед за рынком, настаивать на собственном решении и компенсировать поздний старт масштабом, контролем и вниманием к деталям.

«У нас есть выбор: сделать это великолепно или сделать кое-как. Многие из нас в Apple работают над тем, чтобы сделать великолепно». Стив Джобс Сооснователь Apple

В 2011 году способность Apple жить без Джобса ставили под сомнение. За следующие пятнадцать лет компания увеличила капитализацию более чем в десять раз. Это доказало: её упрямство давно перестало быть чертой одного человека и превратилось в устройство бизнеса.

В своих главных продуктовых революциях компания приходила на рынки, которые уже существовали, а конкуренты успевали заработать на них первые деньги. Apple побеждала не потому, что приходила первой, а благодаря упрямству и собственному взгляду на продукт, интерфейс и опыт пользователя. Этот подход сформировался задолго до коммерческого успеха. И стоял за ним не только харизматичный Стив Джобс, но и люди вокруг него: они верили в его идеи, теряли терпение, спорили с ним, а иногда платили за его упрямство собственной карьерой.