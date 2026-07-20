Wildberries зарегистрировала товарные знаки «WB Такси» и «WB Гео» — однако не подтвердила запуск такси в России

Wildberries зарегистрировала в Роспатенте товарные знаки «WB Такси» и «WB Гео». В компании заявили Russian Business, что процедура необходима для защиты интеллектуальной собственности. При этом в Wildberries не подтвердили запуск сервиса такси в России. Сейчас WB Taxi работает в Белоруссии, Узбекистане и Кыргызстане.

Компания зарегистрировала товарный знак WB Taxi ещё в марте 2026 года

В пресс-службе Wildberries сообщили Russian Business, что компания оформляет товарные знаки в маркетинговых целях и для защиты интеллектуальной собственности.

«Компания регистрирует товарные знаки для защиты интеллектуальной собственности в маркетинговых целях. Сервис WB Taxi работает в Беларуси, Узбекистане и Кыргызстане, постепенно расширяя список городов присутствия», — сообщили в пресс-службе Wildberries.

В марте 2026 года объединённая компания Wildberries и Russ (РВБ) уже зарегистрировала товарный знак WB Taxi. Тогда в пресс-службе РВБ объяснили, что регистрация необходима для защиты бренда на российском и международных рынках.

WB Taxi проходит тестирование за пределами России

Ранее сообщалось, что Wildberries может запустить собственный сервис такси в России в 2026 году. Источники на рынке подчеркивали, что компания уже разработала отдельное приложение для российского рынка и занималась поиском водителей в рамках партнёрской курьерской программы.

Точные сроки запуска сервиса в России не назывались. В пресс-службе Wildberries & Russ заявляли, что сейчас компания сосредоточена на тестировании проекта за рубежом.

Контекст

Wildberries начала тестировать WB Taxi в июле 2025 года в Белоруссии. В июле 2026-го компания завершила тестирование сервиса в Минске и открыла его для всех пользователей: зарегистрироваться в приложении могут абоненты белорусских мобильных операторов.

Wildberries успешно завершила тестирование WB Taxi в Минске — сервис стал доступен всем пользователям Появится ли сервис такси в России — до сих пор неизвестно Читайте также

В ноябре 2025 года Wildberries объявила о техническом запуске сервиса заказа такси в Узбекистане. В июле 2026-го WB Taxi начал работать в Бухаре — третьем городе присутствия сервиса в Узбекистане.

Для выхода на рынок такси в России Wildberries также рассматривала покупку готовых платформ. По данным «Известий», компания изучала приобретение сервиса Wheely и интересовалась покупкой «Ситимобила». Однако источник, близкий к Wildberries, сообщил, что у компании нет «очевидного игрока» для покупки, поэтому развитие сервиса в России, вероятно, будет происходить самостоятельно.