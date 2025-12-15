Wildberries хочет запустить в России сервис такси в 2026-м

Wildberries может запустить собственный сервис такси в России уже в 2026 году. Компания уже разработала отдельное приложение и до конца 2025 года набирает водителей, сообщают «Известия». Сейчас сервис WB Taxi проходит тестирование в Белоруссии и Узбекистане.

Точного срока запуска такси от Wildberries ещё нет

Объединённая компания Wildberries & Russ (РВБ) может запустить сервис такси в России в 2026 году. Об этом «Известиям» рассказали четыре источника, знакомые с планами компании.

По словам одного из собеседников, Wildberries уже завершила разработку отдельного приложения для российского рынка. До конца 2025 года компания также проводит наём водителей в рамках партнёрской курьерской программы.

Точные сроки запуска сервиса источники не называют.

Wildberries задумывалась о покупке Wheely и «Ситимобила»

Для выхода на рынок такси Wildberries рассматривала вариант покупки уже действующих сервисов. По словам источника «Известий», знакомого с планами компании, для старта могла быть использована база существующих платформ персональных водителей.

Два собеседника издания сообщили, что компания думала над приобретением сервиса Wheely, а также проявляла интерес к покупке «Ситимобила». При этом источник, близкий к Wildberries, утверждает, что у компании нет «очевидного игрока» для покупки, поэтому запуск сервиса в России, вероятно, будет осуществляться самостоятельно.

Wildberries тестирует сервис такси — пока за пределами России

В пресс-службе Wildberries & Russ сообщили «Известиям», что говорить о запуске сервиса такси в России пока рано. По словам представителей компании, сейчас Wildberries сосредоточена на тестировании проекта за рубежом — в Белоруссии и Узбекистане.

В июле 2025 года Wildberries запустила бета-тестирование сервиса такси в Белоруссии, который возглавил бывший глава российского подразделения Gett Анатолий Сморгонский.

В ноябре было объявлено о техническом запуске сервиса заказа такси в Узбекистане. На старте WB Taxi работает в формате «закрытого клуба»: доступ получают сотрудники и партнёры маркетплейса, сообщали в пресс-службе.

Источник «Известий» отметил, что компания развивает бизнес через экосистемный подход. По его словам, маркетплейс стремится конкурировать с крупными экосистемами, включая «Яндекс» и крупные российские банки, которые также развивают собственные экосистемные платформы.

Запуск Wildberries в России — вызов монополии «Яндекс Go»

Рынок такси в России остаётся высококонцентрированным. По данным столичного департамента транспорта, которые осенью 2024 года приводил РБК, 96% заказов такси в Москве оформляется через приложение «Яндекс Go».

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров заявил «Известиям», что рынок такси в стране монополизирован. По его словам, такая ситуация вызывает «серьёзную обеспокоенность».

Сам «Яндекс» усиливает контроль над инфраструктурой рынка. Ранее стало известно, что компания разрабатывает собственный электромобиль для такси под названием UMO 5. Машина создаётся на базе китайского GAC Aion Y Plus. Производство может быть запущено уже в 2026 году.