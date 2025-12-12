«Яндекс» выпустит электромобиль UMO 5 для такси уже в 2026-м

«Яндекс» разрабатывает собственный электромобиль для такси под названием UMO 5, сообщают «Ведомости». Машина создаётся на базе китайского GAC Aion Y Plus и ориентирована на использование в партнёрских таксопарках. По данным источников издания, производство может быть запущено уже в 2026 году.

В основе проекта — коллаборация с китайским GAC

Как отмечают «Ведомости» со ссылкой на презентацию проекта, UMO 5 станет новой моделью для корпоративного транспорта под брендом «Яндекса». Товарный знак компания зарегистрировала 12 ноября, указав классы, относящиеся к автомобилям и обслуживанию электротранспорта.

По информации издания, в основу проекта ляжет сотрудничество «Яндекса» с автоконцерном GAC. Так, внешне UMO 5 повторяет конструкцию Aion Y Plus, технические характеристики тоже схожи. Оригинальная модель выпускается на китайском рынке с 2021 года и относится к компактным электрокроссоверам, ориентированным на городскую эксплуатацию. Официальных поставок в Россию пока нет.

Новый автомобиль — уровня «комфорт+»

В сервисе «Яндекс Такси» UMO 5 может получить классификацию автомобиля уровня «комфорт+» в Москве и Санкт-Петербурге. Машина будет оснащена большой мультимедийной системой с экраном 14,6 дюйма, светодиодной оптикой, шестью подушками безопасности, системой кругового обзора и множеством вариантов подогрева.

По расчётам «Яндекса», опубликованным «Ведомостями», эксплуатация UMO 5 будет обходиться в 405 тыс. рублей в год — это на 255 тыс. рублей меньше, чем у аналогичного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Экономия достигается благодаря более низкой стоимости обслуживания и отсутствию расходов на топливо.

Стоимость автомобиля — 2,4 млн ₽, запуск — в 2026-м

По данным презентации, на которую ссылаются «Ведомости», стоимость UMO 5 с учётом господдержки составит 2,4 млн рублей, включая субсидию на электромобили в размере 925 тыс. рублей. Для таксопарков предусмотрена лизинговая схема: от 69 тыс. рублей в месяц на четыре года без первоначального взноса.

Компании уже обсуждают возможные площадки в России, подходящие для локальной сборки электрокара. Один из источников утверждает, что запуск может состояться в 2026 году, однако другой собеседник «Ведомостей» считает, что переговоры и технологическая подготовка могут затянуться.

Другие проекты электромобилей — уже есть

По информации «Интерфакса», в ноябре 2025 года на заводе «Москвич» был произведён первый электромобиль «Атом», предназначенного для корпоративных клиентов и, в том числе, служб такси. Проект реализуется стартапом «Кама»: в скором времени компания обещает начать серийное производство автомобиля.

Кроме того, предприятие готовит выпуск новых моделей: кроссовера M70, который в Китае продаётся как MG HS, и более крупной модели M90, известной как MG RX9/QS. Оба проекта, по данным издания, нацелены на рынок коммерческого и семейного транспорта.

Контекст

Как сообщают «Ведомости»,, новый UMO 5 будет конкурировать с «Атомом», стоимость которого с учётом субсидии составляет около 3 млн рублей. Поддержка проекта государством делает его заметным игроком сегмента, хотя цена выше, чем у UMO 5.

Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов заявил изданию, что «Яндекс» может обеспечить спрос за счёт широкой сети партнёрских таксопарков. Однако он подчеркнул, что рынок электромобилей в стране остаётся небольшим, и ожидать массового спроса на UMO 5 пока не стоит.