Топ из Gett возглавит запуск такси в Wildberries: сервис уже тестируется в Минске
Развитием такси в Wildberries займется Анатолий Сморгонский
К Объединённой компании Wildberries & Russ присоединился Анатолий Сморгонский — он возглавил новое направление, связанное с запуском сервиса такси. До этого он работал в Gett, Bibi и других проектах, связанных с городской мобильностью. Сейчас платформа тестируется в Минске, а в дальнейшем РВБ планирует масштабировать её за пределы Беларуси.
Новый руководитель — новые задачи
Сегодня стало известно о назначении Анатолия Сморгонского на должность руководителя подразделения по развитию такси. Теперь перед Сморгонским стоит одна задача — вывести новый сервис Такси от РВБ на рынок и сделать его конкурентоспособным.
Сейчас сервис находится на стадии бета-тестирования в Минске, однако в будущем компания хочет расширить международное присутствие и масштабировать свои услуги и на другие рынки, где уже работает Wildberries & Russ.
Ставка на опыт
Основательница Wildberries и глава РВБ Татьяна Ким подчеркнула: многолетний опыт Сморгонского поможет компании создать востребованный сервис. По её словам, перед новым руководителем стоит амбициозная задача — вывести на рынок продукт, которым будут пользоваться миллионы.
В ответ Анатолий Сморгонский отметил, что РВБ — это компания с амбициями и ресурсами, способная заходить в новые бизнесы. Он выразил уверенность, что команда сможет построить конкурентный сервис такси — как в текущих странах присутствия, так и за их пределами.
Бэкграунд руководства
С 2022 года Анатолий Сморгонский руководил агрегатором такси Bibi, а до этого в течение двух с половиной лет занимал пост генерального директора Gett в России. Ранее он был CEO Yota, а также входил в топ-менеджмент «Вымпелкома».
Контекст
О планах запустить сервис такси в Белоруссии стало известно ещё в феврале 2025 года. Тогда в Wildberries подтвердили, что действительно рассматривают запуск пилота в Минске, но сроки запусков зависели от результатов тестирования.
Позже, в июле, компания официально объявила о начале бета-тестирования WB Taxi. Приложение тестируется среди реальных пользователей, а в его основе — собственная навигационная система WB Карты. По словам представителей Wildberries, тест должен помочь донастроить функциональность, коммуникацию между пассажирами, водителями и перевозчиками, а также определить потенциал масштабирования.
На белорусском рынке, где доминирует «Яндекс Такси» с долей около 90%, запуск WB Taxi выглядит как пробный шаг. По оценке аналитиков, если модель покажет выход на операционную окупаемость, следующим логичным шагом станет экспансия на российский рынок.
Фото: Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС
