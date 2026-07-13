Wildberries успешно завершила тестирование WB Taxi в Минске — сервис стал доступен всем пользователям

Wildberries завершила тестирование WB Taxi в Минске и открыла сервис для всех пользователей, сообщила международная служба «WB Глобал». Зарегистрироваться в приложении теперь могут абоненты белорусских мобильных операторов. Одновременно WB Taxi начал работать в Бухаре — третьем городе присутствия сервиса в Узбекистане.

Тестирование WB Taxi началось ровно год назад — в Минске

Wildberries начала тестировать собственный сервис такси в Минске в июле 2025 года. В течение года заказать поездку могли только пользователи маркетплейса: для этого нужно было авторизоваться на сайте Wildberries, оставить заявку и дождаться её одобрения.

Теперь предварительная регистрация не требуется. После установки приложения воспользоваться сервисом могут все владельцы белорусских номеров мобильных телефонов.

В Узбекистане WB Taxi работает в трёх городах

Помимо Беларуси, Wildberries развивает сервис такси в Узбекистане. После запуска в Бухаре WB Taxi теперь работает в трёх городах страны — также в Ташкенте и Самарканде.

В Ташкенте сервис сначала был доступен по приглашениям и через лист ожидания, а 23 марта 2026 года открылся для всех пользователей. В Киргизии WB Taxi запустили 27 марта в ограниченном режиме: на первом этапе поездки могли заказывать только сотрудники и партнёры компании.

Приложение уже готово: Wildberries может запустить такси в России в 2026 году — сервис тестируют в странах СНГ Wildberries хочет запустить в России сервис такси в 2026-м Читайте также

Сроки запуска WB Taxi в России пока не объявлены

В декабре 2025 года ряд СМИ сообщали, что Wildberries & Russ может запустить WB Taxi в России в 2026 году. В компании тогда заявили, что сосредоточены на тестировании сервиса в Белоруссии и Узбекистане, поэтому говорить о выходе на российский рынок пока рано.

В апреле 2026 года объединённая компания Wildberries & Russ (РВБ) приобрела сервисы «Ситимобил», «Таксовичкоф» и «Грузовичкоф». При этом РВБ не связывала приобретение этих сервисов напрямую с запуском WB Taxi в России и не называла возможные сроки его появления.