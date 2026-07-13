«Аэрофлот» запустил чат-бот для покупки билетов в Max — в мессенджере можно забронировать билеты и добавить багаж

«Аэрофлот» запустил сервис покупки авиабилетов в мессенджере Max, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу VK. Чат-бот позволяет бронировать рейсы — пока только между Москвой и Санкт-Петербургом. В мессенджере также можно добавлять в тариф багаж и переоформлять билеты. Запуск чат-бота в Max стал первым совместным проектом «Аэрофлота» и VK.

Чат-бот упрощает покупку билетов и оповещает о важных событиях

В пресс-службе мессенджера отметили, что сервис не только упрощает покупку и бронирование авиабилетов, но и оповещает пассажиров о важных событиях. С его помощью можно:

купить билеты на рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом;

добавить дополнительный багаж;

забронировать место для перевозки питомца;

переоформить билет;

узнать об акциях авиакомпании и программах лояльности.

«Аэрофлот» и VK договорились о совместной разработке цифровых продуктов

Мессенджер Max разработан компанией VK. В июне 2026 года «Аэрофлот» и VK подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере цифровых продуктов. Стороны планируют совместно внедрять ИИ-решения и процессную аналитику, а также создавать единую цифровую экосистему для пассажиров на всех этапах путешествия.

Кроме того, «Аэрофлот» анонсировал использование бизнес-инструментов Max для улучшения коммуникации с клиентами и расширения доступных сервисов.

Контекст

В августе 2025 года Минцифры завершило интеграцию Max с инфраструктурой электронного правительства и рекомендовало крупному бизнесу подключать свои сервисы к национальному мессенджеру. Тогда письма с предложением о техническом взаимодействии получили более 15 крупных компаний, включая Ozon, Wildberries, МТС, РЖД, Сбер и «Аэрофлот».

Ozon уже использует Max как витрину для travel-сервисов. Маркетплейс внедрил онлайн-бронирование билетов и отелей через Ozon Travel — все документы по поездке хранятся внутри чат-бота.

Следом за Ozon Max начали использовать и другие компаниив туристической сфере. С 1 сентября 2026 года отели с номерным фондом более 50 номеров будут обязаны заселить туристов через Max, даже если у гостя нет паспорта или водительских прав. Для отелей с меньшим числом номеров требование вступит в силу с 1 сентября 2028 года. Заселение через чат-бота в Max уже тестируют Cosmos Hotel Group и Radisson Hotel Group.