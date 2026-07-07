В отель — без документов: с 1 сентября в гостиницы можно будет заселиться через мессенджер Max

С 1 сентября 2026 года отели будут обязаны заселять туристов через мессенджер Max, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова. К этому сроку гостиницам предстоит подготовить технику и обучить персонал для работы с сервисом. Нововведение коснётся гостиниц, рассчитанных более чем на 50 номеров.

Отель будет обязан заселить гостя, даже если у него нет паспорта, загранпаспорта или водительских прав

Норма распространяется на все крупные средства размещения — отели, гостиницы и апарт-отели с номерным фондом более 50 номеров. Если у гостя нет документа, удостоверяющего личность — паспорта, загранпаспорта или водительских прав, — персонал будет обязан оформить заселение через Max.

По словам министра экономического развития Максима Решетникова, отелям нужно подключить информационные системы приёма и передачи данных, закупить и установить необходимое оборудование и программы и обучить персонал работе с сервисом.

Для отелей с меньшим числом номеров требование вступит в силу на два года позже — с 1 сентября 2028 года.

Министр также подчеркнул, что специалисты VK готовы оказывать гостиницам методическую и информационную поддержку при переходе на сервис.

Заселение с помощью Max уже тестируют Cosmos Hotel Group и Radisson

В феврале Минэкономразвития совместно с правительством уже упростило процедуру заселения — анкету гостя можно было оформить заранее через чат-бота в мессенджере Max. Постоялец заполнял анкету и давал согласие на обработку персональных данных до заезда, а на ресепшене сотруднику отеля остаётся только сверить данные с оригиналом паспорта.

Пока функция работает в тестовом режиме в отелях Cosmos Hotel Group и Radisson Hotel Group. Впервые о возможности заполнить анкету через Max для заселения в Radisson стало известно 13 января: тогда пользователям присылали на почту ссылку на онлайн-регистрацию в чат-боте отеля.

Контекст

С 1 января 2026 года вступили в силу новые правила заселения в гостиницы. Теперь россияне могут заселяться по водительскому удостоверению и загранпаспорту — независимо от места прописки. Техническую часть исполнения правил обеспечивает МВД. Системы ведомства автоматически проверяют подлинность водительских прав через базы Госавтоинспекции.

До этих изменений гости могли предъявить только паспорт РФ, загранпаспорт, свидетельство о рождении для детей до 14 лет или временное удостоверение личности.