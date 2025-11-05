Временную регистрацию станет проще делать с 1 января 2026-го

Правительство России утвердило новые правила, которые сделают заселение в отели и оформление регистрации проще. Теперь туристы смогут предъявлять водительское удостоверение или заграничный паспорт, а отели — проверять документы автоматически. Изменения сократят количество формальностей для администраторов и сделают поездки по стране удобнее, особенно при коротких поездках.

С 1 января 2026 года россияне смогут заселяться в гостиницы по водительскому удостоверению

С 1 января 2026 года граждане России смогут заселяться в гостиницы по водительским правам. Кроме того, разрешено заселение по заграничному паспорту, независимо от места прописки. Это особенно удобно для тех, кто часто путешествует между регионами и не всегда имеет при себе внутренний паспорт.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что новые правила сделают процесс заселения проще и современнее.

«Мы целенаправленно уходим от избыточных барьеров, создавая комфортные условия и для туристов, и для индустрии гостеприимства в целом. Люди получают долгожданную возможность выбора документа, а отели — простые и технологичные процедуры», — заявил министр экономического развития России Максим Решетников.

Военнослужащие смогут заселяться в гостиницы без временной регистрации

Для военнослужащих введён отдельный порядок. Они смогут заселяться в гостиницы по удостоверению личности военнослужащего, а администрация больше не обязана оформлять временную регистрацию. Это снимет дополнительную нагрузку с гостиниц и упростит проживание для сотрудников силовых структур.

Проверка водительских удостоверений пройдет через базы МВД

Министерство внутренних дел России обеспечит техническую часть новых правил. Системы МВД будут автоматически проверять подлинность водительских удостоверений через базы Госавтоинспекции.

Контекст

Сегодня порядок регистрации в отелях остаётся сложным и во многом ручным. Гости могут предъявить только паспорт гражданина РФ, загранпаспорт, свидетельство о рождении для детей до 14 лет или временное удостоверение личности. Другие документы — например, водительское или военное удостоверение — не принимаются.

После проверки документов отели обязаны в течение суток направить сведения о прибытии гостя в МВД и хранить копию анкеты у себя.

Для регистрации иностранцев процедура ещё строже: требуется паспорт, миграционная карта и, при необходимости, виза. Сроки подачи уведомлений о прибытии и убытии жёстко ограничены, а нарушение регламентов может повлечь штраф до 750 тысяч рублей.

Эти правила создают нагрузку на администраторов и увеличивают риск ошибок, поэтому новая система призвана сократить бюрократию и автоматизировать проверку данных.

