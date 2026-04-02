Почти половина россиян запланировали взять подработку весной: в среднем они рассчитывают получать 29 тыс. ₽ в месяц

Около 40% россиян запланировали или уже взяли подработку этой весной, ещё 26% рассматривают такую возможность, говорится в исследовании сервиса «Авито Подработка». Самые популярные сферы дополнительной занятости — курьерские услуги и работа на складах. В среднем россияне рассчитывают получать около 29 тыс. рублей в месяц.

Молодёжь чаще других планирует брать подработку

Наиболее высокий интерес к подработке демонстрирует молодёжь: среди россиян 18–24 лет её рассматривают 49%, в группе 25–34 лет — 47% при среднем уровне 40%.

Среди тех, кто уже подрабатывает или планирует это делать, спрос сосредоточен в нескольких ключевых направлениях:

доставка и курьерские услуги — 14%;

склады и логистика — 12%;

административная помощь — 11%;

розничная торговля — 11%;

маркетинг, реклама, PR и контент — 10%.

16% опрошенных признались, что берут дополнительную работу лишь в определённые сезоны. 18% считают, что сезон влияет на уровень дохода. При этом 56% подрабатывают независимо от календаря и ориентируются на другие факторы.

60% ищут подработку ради увеличения дохода

Главным фактором при выборе подработки является доход — его выбрали 60% респондентов. Ещё 17% рассматривают дополнительную занятость как способ получить новый опыт и навыки. Среди молодёжи так ответили 26%. 13% отмечают сезонный прилив энергии, ещё 12% хотят сменить обстановку.

По ожидаемому доходу ответы респондентов распределились следующим образом:

от 20 до 40 тыс. рублей рассчитывают зарабатывать 35% опрошенных;

до 20 тыс. рублей — 33%;

от 41 до 60 тыс. рублей — 13%;

более 60 тыс. рублей — 8%.

Большинство узнаёт о вакансиях через личное окружение — друзей, коллег и родственников (51%). Онлайн-реклама на маркетплейсах и сайтах объявлений занимает второе место — 39%, опережая соцсети и поисковые системы (по 24%).

Подработка часто становится ступенью к постоянной занятости

Подработка всё чаще становится способом выйти на рынок труда и получить постоянную работу. Краткосрочные проекты, стажировки и разовые задачи позволяют набрать опыт и в дальнейшем перейти в штат.

По данным обзора Russian Business, на крупных платформах вакансии закрываются в среднем за две недели, а в отдельных отраслях — быстрее. Например, на «Работа.ру» медианный срок закрытия вакансий в 2025 году составил 14 дней, а в производстве и агропроме — около 8 дней.

В целом сервисы делают ставку на быстрый найм, гибкие форматы занятости и инструменты, которые позволяют откликаться без длительных анкет.

