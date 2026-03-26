Где искать работу в 2026 году: платформы с вакансиями и рекомендации экспертов

На одних сайтах вакансии закрываются за две недели, на других можно собрать резюме за 14 секунд, на третьих — найти работу вообще без классического отклика. Но успех на рынке найма зависит не только от выбора площадки, а ещё и от понимания, что важно для рекрутеров. В обзоре Russian Business — сервисы, через которые реально находят работу в 2026 году, и рекомендации рекрутеров: что важно прокачать, чтобы не потеряться среди кандидатов.

Сервисы для поиска работы

hh.ru работает на рынке с 2000 года и изначально был запущен компанией HeadHunter. За это время сервис прошёл путь от классической площадки с вакансиями и резюме до одной из ключевых платформ по разработке цифровых решений для работы с персоналом в России. В разные годы среди акционеров компании были, в частности, структуры Mail.ru Group, а в 2019 году HeadHunter вышел на Nasdaq. Сегодня hh.ru — это не просто база вакансий, а экосистема сервисов для найма, аналитики и автоматизации подбора.

Аудитория. По данным hh.ru за февраль 2026 года, на сайте зарегистрировано свыше 60 млн соискателей.

База вакансий. В 2025 году в среднем состояла из 1,1 млн объявлений каждый день.

Какую работу можно найти. На площадке публикуются вакансии для самого широкого круга соискателей — от студентов и начинающих специалистов до опытных сотрудников и руководителей в разных отраслях.

Какие задачи помогает закрывать бизнесу. От массового найма до поиска узкопрофильных специалистов среднего и высшего звена.

Чем сервис отличается от остальных. Сильная сторона — универсальность: сервис помогает одновременно мониторить рынок, сравнивать предложения, отслеживать отклики и искать работу в разных сегментах, включая подработку и частичную занятость. Но из-за большой популярности сервиса конкуренция за привлекательные вакансии здесь, как правило, выше — соискателю важно выделяться резюме и сопроводительным письмом.

Каких изменений ждать в 2026 году. Платформа развивает технологические инструменты для подбора персонала. Так, уже в конце 2025 года HeadHunter запустил «ИИ-помощника» для рекрутеров, который автоматизирует часть рутинных этапов найма. Процесс подбора вакансий и общения с работодателем становится более быстрым и удобным для соискателя.

«Искусственный интеллект возьмёт на себя рутинные задачи — например, предварительный отбор откликов и работу с большим объёмом информации. Это позволит рекрутерам больше времени уделять живому общению, принятию решений и пониманию людей, а не механической работе», — отмечают в пресс-службе hh.ru.

Авито Работа

Раздел «Работа» внутри Авито появился в 2013 году — спустя шесть лет после появления самой платформы. Поначалу Авито Работа ассоциировалась прежде всего с линейным и массовым наймом. Затем стала расширяться в сторону офисных вакансий, подработки, аналитики и инструментов быстрого отклика. За 13 лет Авито Работа эволюционировала из раздела объявлений в отдельное карьерное направление компании.

Аудитория. Авито не раскрывает размер ежемесячной аудитории раздела «Работа», но позиционирует его как одну из своих крупнейших вертикалей. Саму платформу каждый месяц посещают свыше 72 млн пользователей, по последним данным за 2025 год.

База вакансий. На платформе, по данным пресс-службы Авито Работы за февраль 2026 года, размещено более 1,5 млн вакансий и свыше 6,8 млн резюме.

Какую работу можно найти. Авито Работа позиционирует себя прежде всего как сервис для быстрого найма с акцентом на массовых, линейных и рабочих профессиях. В 2025 году сервис отдельно усиливал направление рабочих и линейных профессий, как заявил директор категории «Рабочие и линейные профессии» Андрей Кучеренков в интервью Forbes.

По данным пресс-службы, Авито Работа ориентируется не только на массовый наём, но и на тех соискателей, для которых важно быстро найти работу в ретейле, логистике, производстве и сфере услуг, а ещё на тех, кто ищет подработку, сменный или гибкий график. Также на платформе есть вакансии для офисных сотрудников.

Чем сервис отличается от остальных. На Авито Работе, по данным пресс-службы, широкий выбор массовых и линейных вакансий по всей России, есть поиск по географии и инструменты, которые упрощают отклик. Дополнительные отметки вроде «Надёжный работодатель» и «Крупная компания» помогают соискателям быстрее ориентироваться в объявлениях.

Каких изменений ждать в 2026 году. В 2026 году Авито Работа собирается расширять сервисы для малого бизнеса и усиливать образовательное направление с участием отраслевых экспертов. Параллельно платформа делает ставку на инструменты, которые помогают быстрее выходить на рынок труда: от решений для временной занятости до интеграции карьерных сервисов в студенческую среду.

«На платформе есть функция создания резюме за один клик: при отклике на вакансии вместо ручного заполнения анкеты соискатель получает автоматически сгенерированное резюме, готовое к публикации. Функция позволяет сократить среднее время создания резюме для рабочих и линейных специалистов с 3 минут до 14 секунд», — отмечают в пресс-службе Авито Работы.

SuperJob

SuperJob был запущен в 2000 году. До сих пор сервис развивает команда под руководством его основателя Алексея Захарова. SuperJob прошёл путь от классического сайта с вакансиями до масштабной карьерной платформы: кроме направления вакансий и резюме, сервис работает над зарплатными исследованиями, рейтингами, решениями для молодых специалистов и собственными технологическими инструментами для подбора персонала.

Аудитория. По данным компании, в 2025 году ежемесячная аудитория сервиса достигала 29 млн пользователей против 23 млн годом ранее.

База вакансий. По данным пресс-службы SuperJob за февраль 2026 года, в среднем на сайте появляется 500 тыс. вакансий в месяц от 2,4 млн работодателей. База резюме в 2025 году выросла до 32 млн.

Какую работу можно найти. По информации пресс-службы SuperJob, платформа ориентирована на широкий круг соискателей: от рабочих и линейных специалистов до квалифицированных сотрудников, офисного персонала, студентов и выпускников. На ней представлены вакансии в массовом найме, а также в промышленности, логистике, строительстве, ретейле, медицине и сфере услуг.

Чем сервис отличается от остальных. Сервис публикует собственные зарплатные исследования, а также публикует ежегодные рейтинги работодателей и вузов. Кроме того, SuperJob развивает платформу «SuperJob Старт» для студентов и молодых специалистов. Строить карьеру с нуля пользователям помогают ИИ-инструменты для поиска вакансий, создания резюме в соответствии с требованиями ATS-программ для отсеивания соискателей и оценки откликов.

Каких изменений ждать в 2026 году. В пресс-службе SuperJob рассказали, что среди ключевых целей — развитие векторного поиска вакансий с сопоставлением смыслового значения данных в резюме и описании вакансии и совершенствование сервисов для создания резюме, скоринга откликов, автоматической модерации вакансий и поддержки пользователей.

Зарплата.ру начала работу в 1999 году. С момента основания сервис несколько раз менял владельцев: в 2012 году стал частью медиакомпании «Медиа3», в 2014 году перешёл во владение медиахолдинга «Шкулёв Холдинг», а в конце 2020 года 100% платформы выкупил HeadHunter. Изначально Зарплата.ру была особенно сильна в регионах, прежде всего на Урале и в Сибири, а позже стала набирать популярность по всей стране. Сейчас она позиционирует себя не только как площадка для поиска работы, но и как источник собственной аналитики рынка труда.

Аудитория. По данным на март 2026 года, на платформе доступно более 7 млн резюме.

База вакансий. В марте 2026 года на сайте было доступно больше 130 тыс. вакансий в разных регионах России.

Какую работу можно найти. Платформа предлагает вакансии для соискателей из разных сегментов рынка. Зарплата.ру подходит для массового найма, поиска офисных и квалифицированных позиций, а также для временного трудоустройства.

Чем сервис отличается от остальных. Помимо инструментов поиска работы, сервис регулярно публикует аналитику рынка труда.

Каких изменений ждать в 2026 году. Сервис не раскрывает дальнейшие планы развития.

Работа.ру была запущена в 1999 году группой «РДВ-медиа», которая выросла из газеты «Работа для вас». В 2019 году Работу.ру купил Сбер. Площадка прошла путь от классического сайта вакансий до технологичного сервиса для массового и прикладного найма, а в последние годы она делает акцент на упрощении процесса отправки откликов, проверке работодателей, внедрении ИИ-инструментов и помощи в быстром трудоустройстве.

Аудитория. Средняя ежемесячная аудитория, по данным пресс-службы Работа.ру за февраль 2026 года, превышает 3 млн пользователей.

База вакансий. Каждый месяц, по информации пресс-службы за февраль 2026 года, на платформе публикуется более 170 тыс. новых вакансий.

Какую работу можно найти. По данным пресс-службы Работы.ру, на платформе наиболее эффективно проходят поиск работы и сотрудников в массовых отраслях — торговле, логистике, транспорте, строительстве и производстве.

Чем сервис отличается от остальных. Сервис внедряет технологии, которые упрощают поиск работы и ускоряют наём, например Карьерный Ассистент на основе ИИ, который помогает искать работу без откликов и резюме. Пользователь заполняет короткую анкету, алгоритмы находят наиболее подходящие вакансии и отправляют работодателям отклики. Один из плюсов сервиса — высокая скорость закрытия вакансий: пресс-служба заявляет, в 2025 году медианный срок составлял 14 дней, а в производстве и агропроме — 8 дней.

Каких изменений ждать в 2026 году. Как нам рассказала Работа.ру нам сообщили, что площадка продолжит развивать ИИ-инструменты для поиска работы — прежде всего систему рекомендаций вакансий и Карьерного ассистента.

Город работ

«Город работ» был запущен в 2014 году как агрегатор вакансий, которые размещают на других площадках. По данным на март 2026 года, сервис собирает предложения более чем с 300 сайтов-источников, включая крупнейшие площадки для поиска работы. Изначально они планировали создать единую поисковую систему для подбора вакансий с разных сайтов. Затем на платформе появились собственные резюме и дополнительные услуги: зарплатная аналитика и инструменты мониторинга рынка.

Аудитория. В марте 2026 года на сайте было размещено около 243 тыс. резюме.

База вакансий. На страницах сервиса отображается база примерно в 2 млн вакансий, по данным на март 2026 года.

Какую работу можно найти. На сайте широко представлены рабочие специальности из сферы транспорта и логистики, продаж, производства, медицины, строительства, гостиничного и ресторанного дела. При этом на платформе есть и предложения для офисных сотрудников, специалистов в ИТ, финансах, маркетинге, образовании и управлении.

Чем сервис отличается от остальных. «Город работ» показывает предложения из более чем 300 источников для поиска работы одновременно. Платформа помогает охватить сразу несколько сайтов, чтобы не проверять каждый отдельно, а также публикует примерные зарплатные вилки.

Каких изменений ждать в 2026 году. «Город работ» не раскрывает план обновлений на 2026 год.

Работа России

Работа России — это государственная информационная система, которая автоматизирует взаимодействие между соискателями и государственными службами занятости. Она была основана в 2015 году. Изначально сайт создавался как единый федеральный портал с вакансиями, резюме и дополнительными сервисами, но со временем появился доступ к сервисам для профориентации, стажировкам, программам переобучения и повышения квалификации.

Аудитория. Портал не раскрывает данные о количестве резюме и размере аудитории.

База вакансий. На сайте размещено более 1 млн актуальных предложений от прямых работодателей, по данным на март 2026 года.

Какую работу можно найти. На Работе России можно найти вакансии по всей стране в разных сферах — от рабочих специальностей до офисных позиций: на производстве, в сфере логистики, медицине, образовании, строительстве, торговле и на государственной службе.

Чем сервис отличается от остальных. На Работе России нет платных функций, а вакансии публикуются от центров занятости. Здесь можно не только откликаться на вакансии и размещать резюме, но и пользоваться инструментами профориентации, смотреть стажировки, программы переобучения и повышения квалификации.

Каких изменений ждать в 2026 году. Портал Работа России не раскрывает планов о дальнейшем развитии сервиса.

GeekJob

GeekJob — нишевой сервис для поиска работы в ИТ. Точная дата запуска проекта не афишируется, но первые упоминания о нём появились в 2013 году. В отличие от универсальных сайтов, GeekJob с самого начала фокусировался вокруг профильной аудитории и прямого контакта работодателей со специалистами, а позже добавил функцию анонимного поиска работы.

Аудитория. Согласно счётчику сервиса, в марте 2026 года на сайте было доступно 40 тыс. резюме и ещё более 150 тыс. анонимных кандидатов.

База вакансий. В марте 2026 года было размещено более 300 вакансий в России и за рубежом. Всего на сайте зарегистрировано более 25 тыс. работодателей.

Какую работу можно найти. Здесь размещают вакансии для разработчиков, аналитиков, продуктовых и проектных менеджеров, дизайнеров, маркетологов и других специалистов из технологических команд.

Чем сервис отличается от остальных. GeekJob — сервис с фокусом на ИТ. Кроме того, здесь есть функции, которые редко встречаются у других сайтов по поиску работы. Среди них:

анонимный поиск работы

загрузка готового резюме без заполнения профиля

возможность связаться с работодателями напрямую

Каких изменений ждать в 2026 году. Обновления на 2026 год сервис не анонсировал.

Хабр Карьера

В 2005 году выпускники МФТИ, МГУ и РЭШ запустили сервис «Мой круг» — профессиональную социальную сеть для поиска деловых контактов, общения и нетворкинга. В 2007 году Яндекс купил проект и интегрировал его в свою экосистему сервисов. «Мой круг» стал развиваться как площадка для профессионального общения и поиска контактов, а позже получил фокус на вакансиях и карьерных возможностях. В 2015 году «Мой круг» перешёл от Яндекса к Хабру — ИТ-медиа и сообществу разработчиков. Сервис переформатировали из профессиональной соцсети в карьерную платформу для ИТ-специалистов.

Аудитория. В марте 2026 года на сайте была размещена 751 тыс. резюме.

База вакансий. В марте 2026 года на сайте было размещено более 1,1 тыс. вакансий для ИТ-специалистов.

Какую работу можно найти. Платформа фокусируется на вакансиях в сфере IT для разработчиков, тестировщиков, системных администраторов, аналитиков, дизайнеров, маркетологов и менеджеров в технологических командах.

Чем сервис отличается от остальных. Размещает вакансии только в ИТ и смежных цифровых направлениях, например из сферы менеджмента и создания контента. Помимо нишевых вакансий, сервис предлагает:

зарплатную аналитику по специализациям

профили и рейтинги компаний-работодателей

большой выбор удалённых вакансий

Каких изменений ждать в 2026 году. Хабр Карьера не анонсировала масштабных изменений на ближайший год.

Где искать вакансии, кроме сайтов по поиску работы

Напрямую у работодателей

Не все вакансии сразу попадают на крупные площадки для поиска работы. Информацию об открывшихся позициях работодатели могут публиковать сначала:

на официальном сайте компании, в разделе «Вакансии» или «Карьера»

на собственных HR-платформах

в корпоративных рассылках, на которые можно подписаться на официальном сайте компании

в аккаунтах соцсетей, посвящённых карьере в компании

Многие компании формируют внутренний кадровый резерв. Если открытых вакансий по нужной специальности сейчас нет, можно отправить резюме: когда они откроются, с подходящим соискателем свяжется специалист отдела кадров.

«В этом году мы стали публиковать не все вакансии на HeadHunter, а размещаем только оферы, которые требуют широких охватов. Полный список открытых вакансий всегда доступен на нашем карьерном сайте», — делится Денис Кириллов, заместитель HR директора Selectel.

В кадровых агентствах

Кадровые агентства помогают работодателям закрывать вакансии точечно, без публикации объявлений на массовых площадках для поиска работы. Специалисты агентств изучают резюме в открытом доступе или в самостоятельно собранных базах и обращаются напрямую к соискателям. Чтобы получить доступ к предложениям кадровых агентств, которых нет в открытом доступе, можно отправить им резюме напрямую.

На нишевых, отраслевых и региональных площадках

Помимо крупных универсальных сервисов для поиска работы, существуют площадки, которые лучше подходят для отдельных отраслей, профессий или регионов:

узкоспециализированные агрегаторы вакансий

региональные сайты с вакансиями, в том числе сайты центров занятости

платформы для поиска нишевой подработки

сайты профессиональных ассоциаций и отраслевых объединений

Например, если для соискателя важно, чтобы работа находилась в его городе или регионе проживания, стоит обратить внимание на сайт регионального центра занятости.

«Поиск работы должен быть комплексным: стоит подписаться на тематические группы и каналы в соцсетях — по профессиям и отраслям. В них можно найти предложения от компаний и рекрутеров, которых нет на основных онлайн-площадках», — отмечает Яков Сайдин, директор по привлечению талантов МТС Линк.

В вузах, колледжах и на карьерных сервисах для молодых специалистов

Для студентов, выпускников и соискателей без большого опыта работы существуют карьерные сервисы от учебных заведений и программы помощи в трудоустройстве. Они помогают найти стажировку, практику, первую подработку или вакансию для старта карьеры. Поиск стоит начать:

с сайтов вузов, колледжей и центров карьеры

карьерных порталов для студентов и выпускников

сайтов компаний, которые собирают информацию о стажировках и программах для молодых специалистов

баз вакансий от учебных центров и онлайн-школ

Тем, кто ещё только готовится окончить университет, важно не пропускать ярмарки вакансий, которые часто проходят в вузах и колледжах ближе к концу второго семестра. А учебные и волонтёрские проекты помогут набраться опыта студентам вне зависимости от года обучения.

В телеграм-каналах и других мессенджерах

Вакансии в мессенджерах появляются быстрее, чем на крупных площадках, а работодатели и рекрутеры часто публикуют предложения напрямую, без перехода на сайты для поиска работы. В мессенджерах особенно много вакансий в сфере ИТ, маркетинга, дизайна, образования, медиа и в стартапах.

Владельцы каналов при подборе вакансий могут отталкиваться от конкретной сферы, города или формата работы, например публиковать варианты трудоустройства только в Москве или только для ИТ-специалистов.

Через рекомендации и личные контакты

Опрошенные Russian Business эксперты рекомендуют не только откликаться на вакансии, но и регулярно заводить новые знакомства, а тем, кто находится в активном поиске работы, — сделать так, чтобы как можно больше людей знало об этом.

«Подключайте профессиональные сообщества, карьерные сайты компаний, рекомендации и нетворкинг. Чем шире воронка, тем выше шанс быстрее выйти на релевантное предложение», — рекомендует Яков Сайдин, директор по привлечению талантов МТС Линк.

В поиске работы также могут помочь:

рекомендации от бывших коллег и руководителей, друзей и знакомых, преподавателей и клиентов

сообщества выпускников

общение с теми, кто уже работает в нужной сфере или компании и может помочь в устройстве по внутренней реферальной программе

знакомства на курсах и профессиональных встречах

«Мы активно используем нетворкинг. Кандидаты рекомендуют друг друга, и благодаря им можно выйти на специалистов с нужной квалификацией. В итоге именно „сарафанное радио“ может оказаться самым результативным инструментом в проекте», — рассказывает Анастасия Винтова, руководитель группы подбора персонала компании Selecty.

Альтернативные способы найти работу

Устроиться на постоянную работу может помочь подработка. Проект, стажировка или краткосрочная разовая задача позволят заявить о себе, получить опыт и в итоге устроиться в штат.

Как быстро найти работу: лайфхаки и рекомендации экспертов

Эксперты, опрошенные Russian Business, сходятся во мнении, что сегодня соискателю важно не только откликаться на вакансии, но и понимать, как работает первичный отбор резюме, как устроены карьерные сайты компаний, рекомендации и автоматические системы подбора. Найти работу помогает не один удачный отклик, а сильное резюме, регулярная активность и использование нескольких каналов поиска.

Адаптация резюме под каждую вакансию

Главная рекомендация экспертов — адаптировать резюме под конкретную вакансию, а не рассылать один и тот же текст всем подряд. Важно, чтобы в резюме сразу были видны желаемая должность, город, формат работы, релевантный опыт, ключевые навыки и конкретные результаты, лучше в цифрах. Эксперты также рекомендуют:

писать простым языком, без перегруженных формулировок

не растягивать резюме на несколько страниц

не приписывать себе лишние компетенции

сразу предоставлять портфолио, если оно необходимо

«Сегодня важно не только перечислять свои навыки, но и уметь показать контекст: какие задачи решались, какие ограничения были, какой результат получился, а также каковы итоговые качественные и количественные достижения. Также стоит развёрнуто перечислить технические средства, с которыми работал соискатель, поскольку сорсеры ищут кандидатов по ключевым словам», — отмечает Денис Кириллов, заместитель HR-директора компании Selectel.

Тем, кто долго не может найти подходящий вариант работы под свои навыки и уровень знаний, эксперты рекомендуют расширить диапазон поиска до вакансий чуть более низкого уровня.

«Иногда компании готовы платить даже больше линейным сотрудникам, нежели руководителям», — уточняет Татьяна Богословская, руководитель сектора подбора персонала компании Fix Price.

Адаптировать резюме особенно важно для точечного поиска по узким специальностям и в тех ситуациях, когда компания не публикует все вакансии на открытых площадках для поиска работы.

Время отклика

На успех резюме влияет не только его качество, но и регулярность откликов. Опрошенные Russian Business эксперты указывают на необходимость постоянно обновлять резюме, не бояться откликаться на вакансии как можно чаще и поддерживать воронку поиска, а не ждать, что работодатель сам найдёт кандидата. Мария Пименова, руководитель группы по подбору и адаптации персонала многопрофильного холдинга «ХимМед», рекомендует поднимать резюме в поиске столько раз в день, сколько позволяет выбранная площадка.

«По статистике, десять откликов на вакансии соответствуют одному приглашению на интервью», — уточняет Мария Пименова.

Также HR-специалисты обращают внимание, что во время поиска работы есть понятие сезонности: самыми активными периодами называют февраль — апрель и осень, тем не менее летом тоже можно найти хорошие предложения — за счёт более низкой конкуренции.

Сопроводительные письма

Одни эксперты считают, что сопроводительное письмо лучше не писать, если этого не требует вакансия. Другие рекомендуют использовать его как способ выделиться, но только если письмо:

короткое

персонализированное

добавляет новую информацию: объясняет мотивацию соискателя, показывает, насколько он соответствует роли, или уточняет важные детали, которых нет в резюме

В одном эксперты, опрошенные Russian Business, сходятся: шаблонные и обезличенные тексты отталкивают рекрутеров.

«Если не указано, что письмо обязательно, можно его не писать. Но на мой взгляд, если отбор большой, это шанс выделить свою мотивацию и показать, что вы подходите: коротко объяснить, почему вы откликнулись, даже если не на 100% совпадаете по профилю. Такие отклики чаще получают приглашение на собеседование», — считает Лилия Жигулёва, исполнительный директор исследовательской компании Happy Job.

Уведомления и фильтры

Эксперты, опрошенные Russian Business, рекомендуют внимательно следить за качеством самого отклика: указывать точную должность, формат работы, контакты, зарплатные ожидания, а также использовать ключевые слова из вакансии. Это важно не только для рекрутера, но и для систем автоматического отбора: многие из них сначала ранжируют резюме по совпадению с требованиями. Поэтому фильтры, ключевые формулировки и точная настройка профиля действительно влияют на видимость кандидата.

«Не стоит злоупотреблять ИИ при отклике: идеально гладкие, неестественные ответы вызывают сомнения. Используйте ИИ для поиска новых идей, как помощника для проработки структуры, но говорите и пишите своими словами», — подсказывает Оксана Лапшинова, ведущий менеджер по персоналу компании СДЭК.

Чек-лист, как искать работу в 2026 году

Эксперты, опрошенные Russian Business, составили рекомендации, которые помогут соискателям быстрее найти работу.

Адаптировать резюме под конкретную вакансию . Акцент стоит сделать на том опыте и навыках, которые нужны для выбранной вакансии. Должность, город и формат работы должны подходить под требования вакансии и располагаться на видном месте в резюме.

. Акцент стоит сделать на том опыте и навыках, которые нужны для выбранной вакансии. Должность, город и формат работы должны подходить под требования вакансии и располагаться на видном месте в резюме. Использовать ключевые слова из вакансии . Пройти первичный отбор с помощью сервисов автоматизации помогут названия используемых инструментов и технологий, а также чёткий список компетенций.

. Пройти первичный отбор с помощью сервисов автоматизации помогут названия используемых инструментов и технологий, а также чёткий список компетенций. Описывать не только навыки, но и результаты . Лучше всего работает структура «опыт — задачи — результаты», особенно если есть цифры и конкретные показатели.

. Лучше всего работает структура «опыт — задачи — результаты», особенно если есть цифры и конкретные показатели. Указывать только реальный опыт . Не приписывать себе лишние компетенции и не добавлять вымышленные достижения. Особое внимание последнему месту работы: рекрутер всегда оценивает, насколько текущий или последний опыт напоминает будущие задачи.

. Не приписывать себе лишние компетенции и не добавлять вымышленные достижения. Особое внимание последнему месту работы: рекрутер всегда оценивает, насколько текущий или последний опыт напоминает будущие задачи. Не оставлять пробелы между периодами работы . Если без пробелов обойтись не получается, важно их объяснить в сопроводительном письме, например упомянуть, что в это время вы искали работу и временно трудились на другом месте, не релевантном для текущего поиска.

. Если без пробелов обойтись не получается, важно их объяснить в сопроводительном письме, например упомянуть, что в это время вы искали работу и временно трудились на другом месте, не релевантном для текущего поиска. Проверять резюме на ошибки . Неграмотность и небрежное оформление могут испортить впечатление уже на первом этапе.

. Неграмотность и небрежное оформление могут испортить впечатление уже на первом этапе. Писать сопроводительное письмо под конкретную вакансию или не писать его совсем, если оно не добавляет ничего нового. Сопроводительное письмо должно дополнять резюме полезной информацией, а не повторять его.

Сопроводительное письмо должно дополнять резюме полезной информацией, а не повторять его. Использовать ИИ только для улучшения подачи . Нейросети могут помочь со структурой и оформлением, но не стоит с их помощью выдумывать опыт.

. Нейросети могут помочь со структурой и оформлением, но не стоит с их помощью выдумывать опыт. Искать вакансии не только на специализированных сайтах . Эксперты рекомендуют изучать карьерные страницы на сайтах компаний, каналы в мессенджерах и использовать рекомендации от бывших работодателей или знакомых, которые уже работают в компании.

. Эксперты рекомендуют изучать карьерные страницы на сайтах компаний, каналы в мессенджерах и использовать рекомендации от бывших работодателей или знакомых, которые уже работают в компании. Продумать стратегию поиска . Поставить чёткую цель по количеству откликов каждый день и систематически её выполнять, чтобы быстрее дойти до этапа собеседований.

. Поставить чёткую цель по количеству откликов каждый день и систематически её выполнять, чтобы быстрее дойти до этапа собеседований. Добавлять короткие уточнения при отклике . Это может быть готовность к нестандартному графику работы, объяснение пробелов в опыте или рассказ о ключевых навыках.

. Это может быть готовность к нестандартному графику работы, объяснение пробелов в опыте или рассказ о ключевых навыках. При добавлении фото выбирать уместный деловой вариант . Подойдёт нейтральное фото хорошего качества без лишних деталей.

. Подойдёт нейтральное фото хорошего качества без лишних деталей. Осваивать новые технологии . Работодатели всё чаще смотрят на базовое понимание работы ИИ-сервисов и инструментов автоматизации.

. Работодатели всё чаще смотрят на базовое понимание работы ИИ-сервисов и инструментов автоматизации. Вести страницы в социальных сетях для профессионалов. Многие рекрутеры закрывают вакансии на площадках для профессионального нетворкинга вроде TenChat или Сетки.