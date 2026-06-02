Т-Технологии закрыли сделку по покупке «Авто.ру» у Яндекса — сервис оценили в 35 млрд ₽

«Т-Технологии» завершили покупку автомобильного сервиса «Авто.ру» у «Яндекса», сообщил Forbes. Сумма сделки составила 35 млрд рублей — для финансирования компания привлекла заемные средства. «Т-Технологии» приобрели не только онлайн-площадку «Авто.ру», но и B2B-платформу для дилеров «Авто.ру Бизнес», а также сервис цифрового автокредитования eКредит.

Интеграция «Т-Технологий» с «Авто.ру» может принести доход свыше 45 млрд рублей в ближайшие три года

После сделки «Авто.ру» сохранит собственный бренд, команду и продолжит работать как отдельный сервис. Платформу интегрируют в экосистему «Т-Технологий» — группа рассчитывает использовать сделку для ускорения цифровизации авторынка и развития собственных финтех-сервисов.

В «Т-Технологиях» ожидают, что интеграция с «Авто.ру» принесет компании дополнительный операционный доход свыше 45 млрд рублей в ближайшие три года, сообщает Forbes. Основной потенциал связан с развитием автокредитования, сервисов для дилеров и интеграцией финансовых продуктов внутри платформы.

В «Яндексе» заявили Forbes, что продажа позволит компании перераспределить капитал в пользу быстрорастущих технологических направлений и сохранить сбалансированный подход к управлению активами.

«Авто.ру» меняет владельца спустя 12 лет после сделки с «Яндексом»

О планах продать «Авто.ру» впервые стало известно в конце 2025 года. Тогда среди возможных покупателей источники «Коммерсанта» называли «Сбер», Т-Банк и «Авито». Эксперты оценивали стоимость сервиса в 20–25 млрд рублей.