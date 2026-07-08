До 80% промышленных роботов в России остаются импортными: главный поставщик в 2025 году — Китай

Около 80% робототехники, используемой российскими предприятиями, приходится на зарубежных производителей, сообщают «Ведомости». С 2023 по 2025 годы количество импортируемых роботов выросло на 81% — с 4,8 тысяч до 8,7 тысяч единиц в год. Основными поставщиками оборудования остаются китайские компании.

В 2025 году на российских предприятиях работали 33 тыс. роботов

С 2023 по 2025 годы количество роботов на российских заводах заметно выросло:

число промышленных роботов на предприятиях увеличилось с 12,8 тыс. до примерно 33 тыс. единиц,

количество новых робототехнических аппаратов за последний год выросло на 47% — до 12,5 тыс.,

плотность роботизации достигла 42 роботов на каждые 10 тыс. работников обрабатывающей промышленности.

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Предприятия всё чаще внедряют не отдельные роботизированные участки, а комплексные решения, интегрированные в единую цифровую инфраструктуру производства, сообщают источники «Ведомостей» в «Ростехе».

Объём импорта роботов за два года достиг 59 млрд рублей

По данным исследования, результаты которого приводят «Ведомости», в 2025 году в Россию ввезли около 8,7 тыс. единиц иностранного робототехнического оборудования на 59 млрд рублей. Для сравнения: в 2023 году в РФ импортировали 4,8 тыс. устройств на сумму 38 млрд рублей. В натуральном выражении импорт увеличился на 81%, а в денежном — на 55%.

Основными поставщиками оборудования в Россию стали китайские компании, сменившие европейских и японских производителей после 2022 года.

Российское производство роботов постепенно растёт

Несмотря на доминирование импортных роботов, отечественные производители постепенно увеличивают своё присутствие на рынке. В 2023 году российские решения занимали около 14% от всех роботов в РФ — к 2025-му их доля выросла до 26%. Объём выпуска в денежном выражении за два года увеличился с 6,2 млрд до 20,8 млрд рублей.

Основную часть составляют промышленные роботы общего назначения и транспортные роботы AGV/AMR (Automated Guided Vehicle и Autonomous Mobile Robots), применяемые на складах и в производственной логистике.

Большинство крупнейших российских разработчиков роботов в 2025 году увеличили выручку на 40–66% по сравнению с 2024-м.

Полностью заменить импортную технику получится не раньше 2030 года

Руководитель отдела цифровых решений «Рексофт» Вячеслав Целковский сообщил «Ведомостям», что зарубежные производители сохраняют сильные позиции благодаря развитым дилерским сетям и более низкой стоимости оборудования по сравнению с российскими аналогами.

Другие эксперты издания полагают, что полностью перейти на отечественную робототехнику удастся не раньше 2030 года. Для этого необходимо:

расширять меры государственной поддержки,

развивать собственную компонентную базу,

унифицировать технические решения,

повысить эффективность распределения бюджетного финансирования.

Контекст

Сейчас развитие робототехнической отрасли ведётся в рамках федерального проекта «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства». До 2030 года на него предусмотрено около 350 млрд рублей.

Президент России ранее поручил увеличить парк промышленных роботов почти до 100 тыс. единиц и вывести страну в число 25 мировых лидеров по уровню роботизации предприятий.