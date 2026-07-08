«Яндекс Маркет» проведёт реорганизацию команды — изменения затронут до 15% сотрудников

«Яндекс Маркет» проводит реструктуризацию команды — изменения затронут до 15% сотрудников маркетплейса, сообщает РБК со ссылкой на источник. О планах сократить штат руководство сообщило во время встречи с работниками. В компании информацию о сокращениях опровергли, назвав происходящее ротацией кадров.

«Маркет» перенаправит бюджеты на улучшение условий для продавцов и покупателей

В «Яндекс Маркете» пояснили, что реорганизация необходима для того, чтобы сосредоточить ресурсы на ключевых проектах.

«Мы отказываемся от непрофильных проектов и дублирующих функций, а маркетинговый бюджет направляем на то, что важнее для маркетплейса, — на улучшение условий для продавцов и специальные предложения для покупателей», — сообщили Russian Business в пресс-службе «Яндекс Маркета».

Представители «Яндекс Маркета» добавили, что компания нацелена предложить максимальному числу сотрудников другие должности внутри «Яндекса».

РБК со ссылкой на отчетность компании отметил, что общая численность персонала «Яндекса» по итогам I квартала 2026 года составила 92 тыс. человек — против более чем 95 тыс. по итогам IV квартала 2025-го. Размер штата «Яндекс Маркета» не раскрывается.

«Яндекс Маркет» продолжит инвестировать в развитие покупок через «Алису AI»

Реструктуризация, по словам представителя компании, — часть долгосрочной работы по повышению эффективности бизнеса.

«Маркет» продолжит инвестировать в ключевые направления, в том числе в развитие сценариев покупки товаров и услуг через «Алису AI», уточнили в пресс-службе.

Контекст

В марте 2026 года «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что «Яндекс» планирует закрыть отдельные бизнес-направления и сократить сотрудников в направлении «Поисковые сервисы и ИИ». В пресс-службе «Яндекса» тогда эту информацию опровергли.

Реорганизация «Яндекс Маркета» происходит на фоне кадровых изменений в компании. В начале июня 2026 года маркетплейс объявил о смене руководства: пост главы сервиса занял Алексей Шлюнкин, который ранее руководил инфраструктурой Поиска. Прежний руководитель Роман Маресов сосредоточился на развитии подразделения транзакционного ИИ, куда входят «Маркет», транзакции в «Алисе» и Поиске.