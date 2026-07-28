Apple стала самой дорогой компанией в мире — её капитализация впервые превысила $5 трлн

Apple стала второй компанией в истории, чья рыночная стоимость достигла $5 трлн, сообщает Bloomberg. Капитализация компании достигла рекордного уровня во время торгов 28 июля в США, когда акции на пике выросли до $342,89. Таким образом, Apple заняла первое место среди самых дорогих компаний мира, обойдя Nvidia.

Компания, которая редко изобретала первой: история Apple Инвесторы научили гаражный проект зарабатывать, совет директоров выгнал основателя, а преемник доказал, что бизнес больше своего создателя Читайте также

В тройке крупнейших компаний в мире — Apple, Nvidia и Alphabet

Как пишет Bloomberg со ссылкой на рыночные данные, акции Apple на максимуме в ходе торгов на бирже Nasdaq 28 июля выросли на 1,8% — до $342,89. Позже рост замедлился до 0,4%.

Первой отметку в $5 трлн капитализации преодолела Nvidia: в октябре 2025 года её рыночная стоимость впервые поднялась выше $5 трлн, а 14 мая достигла рекордных $5,7 трлн. После достижения пикового значения капитализация Nvidia сократилась примерно на $1 трлн. Сейчас производитель чипов занимает второе место среди самых дорогих компаний мира.

Дженсен Хуанг. От мойщика туалетов до главы Nvidia Он создаёт чипы, за которыми охотится вся планета Читайте также

На третьем месте в рейтинге крупнейших корпораций находится Alphabet (материнская компания Google) с капитализацией $4,01 трлн, далее идут Microsoft с $2,95 трлн и Amazon с $2,5 трлн.

Apple получила преимущество от осторожного подхода к ИИ

Как отмечают аналитики Bloomberg, преимущество Apple — отстающее положение в гонке искусственного интеллекта.

Эксперты подчеркивают: другие технологические компании направляют сотни миллиардов долларов на развитие ИИ, при этом инвесторы сомневаются, насколько быстро такие вложения окупятся. На этом фоне Apple акционеры воспринимают как наиболее стабильную компанию.

Контекст

Apple — американская технологическая компания, среди её ключевых продуктов компании — iPhone, Mac, iPad, Apple Watch и другие устройства.

В Apple готовится первая за 15 лет смена генерального директора. С 1 сентября 2026 года Тим Кук покинет пост CEO и станет исполнительным председателем совета директоров, а его место займёт главный инженер компании Джон Тернус. Тим Кук возглавляет Apple с 2011 года.