В России могут ужесточить наказание за преступления с применением технологий — ИИ станет отягчающим обстоятельством

Следственный комитет России подготовил законопроект об ужесточении уголовной ответственности за преступления, совершённые с использованием информационно-коммуникационных технологий. Как сообщил «Интерфаксу» глава ведомства Александр Бастрыкин, мера затронет правонарушения с применением ИИ, VPN, прокси-серверов и других цифровых инструментов. Их использование в преступных целях планируют рассматривать как обстоятельство, отягчающее наказание.

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По словам Александра Бастрыкина, в российском законодательстве пока нет универсальной нормы, которая усиливала бы ответственность за использование ИИ и информационно-коммуникационных технологий при совершении преступлений.

«Дополнение УК РФ таким отягчающим наказание признаком представляется обоснованным и верным решением», — считает Александр Бастрыкин.

Глава Следственного комитета также отметил, что такой подход позволит «охватить все деяния, предусмотренные уголовным законом, без исключения» — без необходимости постоянно менять законодательство по мере развития технологий.

Наказание усилят, если ИИ станет основным способом совершения преступления

Александр Бастрыкин отметил, что законопроект не предполагает автоматического ужесточения наказания за любое использование гаджетов, VPN или искусственного интеллекта. Отягчающий признак предлагается применять только в случаях, когда цифровые технологии становятся основным способом совершения преступления или значительно увеличивают причинённый ущерб.

В качестве примеров глава ведомства назвал кибермошенничество, незаконный оборот данных и посягательства на критическую информационную инфраструктуру.