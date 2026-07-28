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В России открылся предзаказ на флагманские смартфоны серии Huawei Pura90s — по цене от 65 тыс. ₽

Также в продаже появились новые наушники Huawei FreeClip 2 S
28 июля 2026, 15:00
Время прочтения 2 минуты
Смартфон Huawei Pura 90s Pro Max
Фото: Huawei
Россия
Технологии
Автор:
Никита Черников

В России стартовал предзаказ на флагманские смартфоны серии Huawei Pura90s. Как сообщили в пресс-службе МТС, до 31 июля покупатели смогут приобрести новинки со скидками до 10 тыс. рублей. Стоимость устройств варьирует от 65 тыс. до 95 тыс. рублей.

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Линейка Huawei Pura90s представлена двумя моделями — Pro и Pro Max. Оба смартфона поддерживают функции ИИ для обработки фото: построение композиции, удаление бликов и редактирование объектов.

По характеристикам устройства также позиционируются как фотофлагманы. Так, Huawei Pura90s Pro Max оборудован телеобъективом на 200 МП и поддерживает 20-кратный зум и съёмку в формате RAW. Кроме того, смартфон оснащён основной камерой на 50 МП, ультраширокоугольной — на 40 МП и фронтальной — на 13 МП.

Ёмкость аккумулятора обеих моделей составляет 6000 мАч. Huawei Pura90s Pro поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 66 Вт, а Pura90s Pro Max — 100 Вт.

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Huawei также выпустила новые наушники FreeClip 2 S

Одновременно МТС объявила о предзаказе новых наушников Huawei FreeClip 2 S с С-образной конструкцией из гипоаллергенного силикона — по заявлению производителя, он обеспечивает более удобную и надёжную посадку. Зарядный кейс стал вместительнее на 20% и получил новое «сияющее» покрытие.

Доступны наушники в двух цветах — глубоком синем и космическом серебристом.

Стоимость наушников — 17 тыс. рублей, смартфоны стоят от 65 тыс.

По данным оператора, каждый смартфон линейки Pura90s выйдет в двух комплектациях. По предзаказу стоимость смартфонов составит:

  • Huawei Pura90s Pro 12/256 ГБ — 64 990 рублей;
  • Huawei Pura90s Pro 12/512 ГБ — 74 990 рублей
  • Huawei Pura90s Pro Max 12/256 ГБ — 84 990 рублей;
  • Huawei Pura90s Pro Max 12/512 ГБ — 94 990 рублей;

Наушники будут доступны только в одном варианте, цена Huawei FreeClip 2 S — 16 990 рублей.

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