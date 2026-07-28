В России открылся предзаказ на флагманские смартфоны серии Huawei Pura90s — по цене от 65 тыс. ₽Также в продаже появились новые наушники Huawei FreeClip 2 S
В России стартовал предзаказ на флагманские смартфоны серии Huawei Pura90s. Как сообщили в пресс-службе МТС, до 31 июля покупатели смогут приобрести новинки со скидками до 10 тыс. рублей. Стоимость устройств варьирует от 65 тыс. до 95 тыс. рублей.
Смартфоны получили ИИ-функции для обработки фото и аккумуляторы на 6000 мАч
Линейка Huawei Pura90s представлена двумя моделями — Pro и Pro Max. Оба смартфона поддерживают функции ИИ для обработки фото: построение композиции, удаление бликов и редактирование объектов.
По характеристикам устройства также позиционируются как фотофлагманы. Так, Huawei Pura90s Pro Max оборудован телеобъективом на 200 МП и поддерживает 20-кратный зум и съёмку в формате RAW. Кроме того, смартфон оснащён основной камерой на 50 МП, ультраширокоугольной — на 40 МП и фронтальной — на 13 МП.
Ёмкость аккумулятора обеих моделей составляет 6000 мАч. Huawei Pura90s Pro поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 66 Вт, а Pura90s Pro Max — 100 Вт.
Huawei также выпустила новые наушники FreeClip 2 S
Одновременно МТС объявила о предзаказе новых наушников Huawei FreeClip 2 S с С-образной конструкцией из гипоаллергенного силикона — по заявлению производителя, он обеспечивает более удобную и надёжную посадку. Зарядный кейс стал вместительнее на 20% и получил новое «сияющее» покрытие.
Доступны наушники в двух цветах — глубоком синем и космическом серебристом.
Стоимость наушников — 17 тыс. рублей, смартфоны стоят от 65 тыс.
По данным оператора, каждый смартфон линейки Pura90s выйдет в двух комплектациях. По предзаказу стоимость смартфонов составит:
- Huawei Pura90s Pro 12/256 ГБ — 64 990 рублей;
- Huawei Pura90s Pro 12/512 ГБ — 74 990 рублей
- Huawei Pura90s Pro Max 12/256 ГБ — 84 990 рублей;
- Huawei Pura90s Pro Max 12/512 ГБ — 94 990 рублей;
Наушники будут доступны только в одном варианте, цена Huawei FreeClip 2 S — 16 990 рублей.