Иностранные разработчики потратили на рекламу в RuStore 400 млн ₽ — в три раза больше, чем годом ранее

Иностранные издатели мобильных игр вложили в рекламу в RuStore более 400 млн рублей за первое полугодие 2026 года. Как сообщили Russian Business в пресс-службе компании, столько же зарубежные партнёры потратили на продвижение на площадке за весь 2025 год. В компании связывают активный рост с появлением новых рекламных форматов и подробной аналитики.

Большую часть рекламных бюджетов обеспечили китайские компании

По сравнению с первым полугодием 2025 года объём иностранных рекламных вложений за первые шесть месяцев 2026-го вырос в три раза. Наибольшую активность проявили разработчики из КНР — на них пришлось около 76% всех зарубежных рекламных бюджетов. Китайские компании также занимают основную долю среди иностранных приложений в каталоге RuStore — 60%.

Следом по объёму рекламных расходов идут Сингапур и ОАЭ — суммарно издатели из этих стран обеспечили 10% вложений. Среди стран СНГ на рекламу больше всего потратили разработчики из Армении и Казахстана.

Новые рекламные инструменты помогли увеличить вложения

По словам директора по развитию бизнеса RuStore Ильи Ульянова, российский рынок остается для иностранных издателей «одним из ключевых источников новых пользователей».

Для продвижения игр разработчики используют разные рекламные форматы. Среди них:

стикеры и интерактивные баннеры на витринах магазина;

«Карусель игр» с подборками проектов и промокодами на внутриигровые покупки;

Большой баннер Playable Ads, позволяющий попробовать игру прямо в рекламном блоке.

Контекст

RuStore был создан в 2022 году компанией VK при поддержке Минцифры. В июле 2026-го стало известно, что холдинг продаст 100% магазина Android-приложений генеральному директору компании-разработчика Дмитрию Панкрушев.

Как отмечали в VK, смена владельца не повлияет на развитие платформы. Команда продолжит выпускать новые функции и обновления.