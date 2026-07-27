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В России появилась новая категория разработчиков — вайбкодеры: 52% из них пишут код без навыков программирования

Больше 80% не считают вайбкодинг основной профессией
27 июля 2026, 20:15
Время прочтения 3 минуты
Мужчина на рынке, сзади стоит ноутбук с кодом
Искусственный интеллект
Банки
IT
Россия
Автор:
Анастасия Черкесова

В России сформировалась новая категория разработчиков, которые создают приложения с помощью ИИ без профессиональных навыков программирования, сообщил Битрикс24. В частности, 81% практикующих вайбкодинг не считают разработку своей основной профессией, а более половины начали создавать приложения практически с нуля. При этом 72% проектов, которые программировал ИИ, уже работают почти автономно и используются внутри компании или клиентами.

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Большинство вайбкодеров пришли в разработку без опыта

Вайбкодинг — создание приложений с помощью ИИ-агентов по текстовому описанию задачи — теперь постоянно используют в бизнесе, считают в Битрикс24.

Среди пользователей ИИ для разработки больше всего:

  • предпринимателей — 44%;
  • руководителей — 12%;
  • аналитиков — 7%;
  • продакт-менеджеров — 5%;
  • маркетологов — 5%;
  • профессиональных разработчиков — 6%.

При этом 52% респондентов начали заниматься вайбкодингом, вообще не имея опыта программирования либо умея только редактировать HTML-разметку.

Вайбкодеры создают приложения почти каждый день

Несмотря на то что 61% пользователей работают с вайбкодингом меньше полугода:

  • 62% работают с ним практически ежедневно;
  • 88% — не реже нескольких раз в неделю.

За это время пользователи уже добились заметных результатов:

  • 69% создали от двух до пяти полноценно работающих приложений;
  • 13% — разработали шесть и более функционирующих сервисов;
  • 72% проектов уже работают практически без участия человека;

Созданными с помощью ИИ приложениями пользуются коллеги вайбкодеров (61%) и клиенты (59%).

Claude Code и OpenAI Codex стали самыми популярными инструментами у вайбкодеров

Наиболее популярными нейросетями для разработки оказались:

  • Claude Code — 55%;
  • OpenAI Codex — 54%;
  • VS Code с AI-расширениями — 26%;
  • Cursor — 24%;
  • ChatGPT — 22%.

Среди языковых моделей лидируют:

  • OpenAI — 71%;
  • Claude — 58%;
  • DeepSeek — 34%;
  • Qwen — 24%;
  • BitrixGPT — 23%;
  • Gemini или Gemma — 21%;
  • локальные модели — 11%.

Главная проблема вайбкодинга — безопасность

Чаще всего пользователи сталкиваются со следующими проблемами:

  • ИИ неправильно понимает поставленную задачу — 37%;
  • сложно сопровождать проекты после запуска — 32%;
  • возникают вопросы с безопасностью — 27%.

Самыми сложными навыками участники исследования назвали:

  • доведение проекта до завершения — 36%;
  • обеспечение безопасности проекта — 33%;
  • проектирование архитектуры приложения — 32%.

При этом только 11% участников проверяют сгенерированный код вручную. Более половины (54%) используют для проверки тот же искусственный интеллект, который помогал писать код. Ещё треть признались, что вообще не проводят аудит безопасности, а 4% не знают, как это делать.

Среди тех, чьими приложениями уже пользуются клиенты, вручную код проверяют лишь 14%.

Предприниматели считают, что ИИ заменил разработчиков

73% участников исследования заявили, что благодаря вайбкодингу смогли отказаться от услуг разработчиков. Среди предпринимателей и руководителей доля достигает 80%.

При этом каждый третий респондент отметил, что при решении сложных задач без профессиональных инженеров по-прежнему не обойтись.

38% участников сообщили, что благодаря работе с ИИ стали лучше формулировать технические задания, а 37% отметили, что начали «думать как разработчики».

Бизнес ждёт массового распространения вайбкодинга

39% участников исследования считают, что эпоха, когда сотрудники самостоятельно создают приложения для рабочих задач с помощью ИИ, уже наступила. Ещё 30% ожидают, что тенденция станет массовой в ближайшие один-два года.

Директор по маркетингу Битрикс24 Александр Вартанян отметил, что разработка больше не является исключительно задачей ИТ-отделов и становится инструментом владельцев бизнес-процессов. По его словам, главным навыком становится уже не знание языков программирования, а умение правильно поставить задачу искусственному интеллекту и проверить полученный результат.

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