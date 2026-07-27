В России появилась новая категория разработчиков — вайбкодеры: 52% из них пишут код без навыков программирования

В России появилась новая категория разработчиков — вайбкодеры: 52% из них пишут код без навыков программированияБольше 80% не считают вайбкодинг основной профессией
В России сформировалась новая категория разработчиков, которые создают приложения с помощью ИИ без профессиональных навыков программирования, сообщил Битрикс24. В частности, 81% практикующих вайбкодинг не считают разработку своей основной профессией, а более половины начали создавать приложения практически с нуля. При этом 72% проектов, которые программировал ИИ, уже работают почти автономно и используются внутри компании или клиентами.
Большинство вайбкодеров пришли в разработку без опыта
Вайбкодинг — создание приложений с помощью ИИ-агентов по текстовому описанию задачи — теперь постоянно используют в бизнесе, считают в Битрикс24.
Среди пользователей ИИ для разработки больше всего:
- предпринимателей — 44%;
- руководителей — 12%;
- аналитиков — 7%;
- продакт-менеджеров — 5%;
- маркетологов — 5%;
- профессиональных разработчиков — 6%.
При этом 52% респондентов начали заниматься вайбкодингом, вообще не имея опыта программирования либо умея только редактировать HTML-разметку.
Вайбкодеры создают приложения почти каждый день
Несмотря на то что 61% пользователей работают с вайбкодингом меньше полугода:
- 62% работают с ним практически ежедневно;
- 88% — не реже нескольких раз в неделю.
За это время пользователи уже добились заметных результатов:
- 69% создали от двух до пяти полноценно работающих приложений;
- 13% — разработали шесть и более функционирующих сервисов;
- 72% проектов уже работают практически без участия человека;
Созданными с помощью ИИ приложениями пользуются коллеги вайбкодеров (61%) и клиенты (59%).
Claude Code и OpenAI Codex стали самыми популярными инструментами у вайбкодеров
Наиболее популярными нейросетями для разработки оказались:
- Claude Code — 55%;
- OpenAI Codex — 54%;
- VS Code с AI-расширениями — 26%;
- Cursor — 24%;
- ChatGPT — 22%.
Среди языковых моделей лидируют:
- OpenAI — 71%;
- Claude — 58%;
- DeepSeek — 34%;
- Qwen — 24%;
- BitrixGPT — 23%;
- Gemini или Gemma — 21%;
- локальные модели — 11%.
Главная проблема вайбкодинга — безопасность
Чаще всего пользователи сталкиваются со следующими проблемами:
- ИИ неправильно понимает поставленную задачу — 37%;
- сложно сопровождать проекты после запуска — 32%;
- возникают вопросы с безопасностью — 27%.
Самыми сложными навыками участники исследования назвали:
- доведение проекта до завершения — 36%;
- обеспечение безопасности проекта — 33%;
- проектирование архитектуры приложения — 32%.
При этом только 11% участников проверяют сгенерированный код вручную. Более половины (54%) используют для проверки тот же искусственный интеллект, который помогал писать код. Ещё треть признались, что вообще не проводят аудит безопасности, а 4% не знают, как это делать.
Среди тех, чьими приложениями уже пользуются клиенты, вручную код проверяют лишь 14%.
Предприниматели считают, что ИИ заменил разработчиков
73% участников исследования заявили, что благодаря вайбкодингу смогли отказаться от услуг разработчиков. Среди предпринимателей и руководителей доля достигает 80%.
При этом каждый третий респондент отметил, что при решении сложных задач без профессиональных инженеров по-прежнему не обойтись.
38% участников сообщили, что благодаря работе с ИИ стали лучше формулировать технические задания, а 37% отметили, что начали «думать как разработчики».
Бизнес ждёт массового распространения вайбкодинга
39% участников исследования считают, что эпоха, когда сотрудники самостоятельно создают приложения для рабочих задач с помощью ИИ, уже наступила. Ещё 30% ожидают, что тенденция станет массовой в ближайшие один-два года.
Директор по маркетингу Битрикс24 Александр Вартанян отметил, что разработка больше не является исключительно задачей ИТ-отделов и становится инструментом владельцев бизнес-процессов. По его словам, главным навыком становится уже не знание языков программирования, а умение правильно поставить задачу искусственному интеллекту и проверить полученный результат.