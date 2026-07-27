Топ-менеджера московской компании уволили после использования DeepSeek — из-за разглашения коммерческой тайны

Директора по продажам московской инженерной компании уволили за разглашение коммерческой тайны после того, как она загрузила служебные документы в DeepSeek. Как сообщает РИА Новости, сотрудница попыталась оспорить увольнение в суде и потребовала компенсацию в размере 5 млн рублей, однако суд отказал в удовлетворении иска.

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Работодатель обвинил сотрудницу в неоднократном разглашении коммерческой тайны

По данным РИА Новостей, сотрудница проработала в компании менее полугода, а её ежемесячный оклад превышал 800 тыс. рублей. Работодатель утверждает, что она неоднократно нарушала режим коммерческой тайны: пересылала служебные документы на личную почту и загружала файлы из внутренней защищённой системы в нейросеть DeepSeek. По версии компании, это создавало риск утечки конфиденциальной информации.

После увольнения сотрудница попыталась изменить основание расторжения трудового договора на «по соглашению сторон». В этом случае она могла бы рассчитывать на компенсацию в размере 5 млн рублей.

Суд не нашёл оснований для выплаты компенсации

Суд постановил, что производственной необходимости передавать конфиденциальные данные за пределы защищённой инфраструктуры у сотрудницы не было. Действия были квалифицированы как грубое нарушение трудовых обязанностей.

Во время разбирательства работодатель предлагал заключить мировое соглашение и выплатить бывшей сотруднице более 400 тыс. рублей, однако она отказалась. В итоге суд признал увольнение законным.

Контекст

В июле 2026 года переписки пользователей с DeepSeek оказались в открытом доступе в Google.

Причиной стала индексация публичных ссылок на чаты, которые пользователи создавали для обмена с другими людьми. Из-за этого часть таких диалогов стала доступна через поисковую выдачу.