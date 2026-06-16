Разработчик DeepSeek увеличил свою оценку до $50 млрд — стартап стал самым дорогим ИИ-проектом в Китае

Китайский ИИ-стартап DeepSeek привлёк более $7,4 млрд в ходе первого раунда финансирования, сообщают The Information и The Wall Street Journal. Оценка компании превысила $50 млрд, что сделало её самым дорогим ИИ-проектом в Китае. При этом основатель DeepSeek Лян Вэньфэн сохранил полный контроль над бизнесом благодаря необычной схеме сделки.

Государственный фонд Китая стал единственным инвестором DeepSeek с правом голоса

Структура сделки позволила основателю DeepSeek Ляну Вэньфэну не потерять управление компанией, сообщают источники The Information и WSJ. Инвесторы вкладывали деньги не напрямую в стартап, а в общество с ограниченной ответственностью, подконтрольное предпринимателю. При этом акционеры лишились права голоса и обязались не продавать свои доли в течение пяти лет.

Исключение сделали лишь для государственного Национального инвестфонда искусственного интеллекта (NIIR) Китая. Фонд вложил $150 млн напрямую в DeepSeek, получив не только право голоса, но и возможность выйти из капитала в любой момент.

Одним из инвесторов выступила компания-разработчик мессенджера WeChat

Сам основатель DeepSeek Лян Вэньфэн инвестировал около $3 млрд из собственных средств — около 40,5% от общей суммы инвестиций. До раунда ему принадлежало примерно 90% стартапа.

Разработчик популярного китайского мессенджера WeChat Tencent вложил в DeepSeek около $1,5 млрд. Производитель литиевых батарей CATL инвестировал $735 млн. Ранее Bloomberg сообщал, что Tencent была готова приобрести 20% стартапа, но условия сделки изменились.

Привлечённые средства DeepSeek направит на научные исследования и разработки, а также расширение ИИ-инфраструктуры, уточнили источники WSJ.

Контекст

В середине апреля 2026 года, когда DeepSeek только начинала переговоры о привлечении внешних инвестиций, стартап оценивали в $10 млрд. По данным The Information, тогда компания обсуждала привлечение как минимум $300 млн.

В конце апреля 2026 года DeepSeek выпустила новую флагманскую языковую модель DeepSeek-V4. Новая версия получила заметные улучшения в агентских способностях — возможности ИИ выполнять сложные многошаговые задачи. По данным Reuters, Pro-версия модели уступает только Gemini-Pro-3.1 от Google.

По данным исследования МТС AdTech и «Медиалогии», DeepSeek стала самой популярной нейросетью в России в 2025 году. Результаты подтверждаются и международным отчетом Microsoft. По данным доклада компании, доля пользователей нейросети в России составила 43%. Сервис приобрел такую популярность из-за бесплатного доступа.