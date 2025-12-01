Меню
Новости
Истории
Мнения
Нейропрофайлы
Обзоры
Чек-листы

Женщины обращаются к ИИ чаще мужчин: самая популярная нейросеть в России — DeepSeek

Нейросетями в России в 2025-м чаще пользовались женщины

Анастасия Москаль
Текст:
01 декабря 2025, 18:30
Женщины обращаются к ИИ чаще мужчин: самая популярная нейросеть в России — DeepSeek
Фото: Westend61 / Getty Images

Генеративный ИИ стал массовым инструментом — 71% россиян уже применяют его для личных задач, работы или обеих целей одновременно. Причём, как выяснили МТС AdTech и «Медиалогия», в России женщины пользуются нейросетями чаще, чем мужчины. В среднем пользователи проводят от пяти минут в текстовых ИИ и до 13 минут — в генерации изображений.

Больше половины пользователей нейросетей — женщины

По данным исследования МТС AdTech и «Медиалогии», чаще всего нейросетями пользуются россияне до 24 лет — они формируют 25% от всех активных пользователей.

Следом идёт группа 35–44 лет (22%). Реже всего технологии используют люди 25–34 лет (13%) и 45–54 лет (17%).

Среди россиян 55+ каждый десятый регулярно применяет генеративный ИИ.

Российская аудитория генеративного ИИ распределена неравномерно. 53% пользователей — женщины, 47% — мужчины.

Москва и Краснодарский край — лидеры по количеству пользователей ИИ

В топ регионов по числу пользователей генеративного ИИ вошли Москва, Краснодарский край, Московская область, Санкт-Петербург и Республика Башкортостан.

Самые активные обсуждения нейросетей в соцсетях ведут жители Москвы и Санкт-Петербурга. В числе технологически продвинутых регионов также отмечены Свердловская область, Краснодарский край, Ростовская, Московская и Челябинская области.

Каждый десятый пользователь ИИ — предприниматель

Исследование показывает, что 10% активных пользователей нейросетей — самозанятые, владельцы бизнеса или инвесторы. Каждый третий опрошенный имеет доход выше среднего (по данным Росстата, медианная зарплата в России в апреле 2025 года — 73 871 ₽/мес).

Среди популярных сценариев:

  • 45% используют ИИ для личных задач,
  • 15% — в основном в работе,
  • 40% совмещают оба формата.

Топ самых популярных ИИ в России

По данным МТС AdTech, в 2025 году самыми востребованными сервисами стали (в алфавитном порядке):

  • Alice AI,
  • ChatGPT,
  • DeepSeek,
  • GigaChat,
  • Perplexity
  • «Шедеврум» .

Самым популярным по использованию в 2025 году стал DeepSeek. При этом чаще всего в соцсетях упоминался ChatGPT.

Больше половины опрошенных (59%) начали пользоваться нейросетями менее года назад; 29% — от одного до двух лет; только 12% используют ИИ два года или дольше.

Активность тоже высока:

  • 42% обращаются к нейросетям ежедневно,
  • 23% — раз в несколько дней,
  • 20% — несколько раз в неделю.

Качество и цена — две главные преграды в использовании ИИ

Пользователи также называют ряд препятствий, которые мешают им чаще использовать нейросети. Для 42% респондентов главная проблема — то, что результаты работы ИИ приходится долго исправлять. Ещё 36% отмечают, что такие сервисы слишком дорогие.

При этом 17% не видят потребности в подобных технологиях, а 12% считают, что нейросети неприменимы в их профессиональной сфере.

Контекст

Данные исследования МТС AdTech и «Медиалогии» показывают, что нейросети в России уже стали массовым инструментом: их используют десятки миллионов людей, а обсуждение технологий заметно растёт в соцсетях. Согласно опросу, 48% респондентов считают, что искусственный интеллект сможет заменить человеческий труд в ближайшие 5–10 лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Материалы по теме