Женщины обращаются к ИИ чаще мужчин: самая популярная нейросеть в России — DeepSeek
Нейросетями в России в 2025-м чаще пользовались женщины
Генеративный ИИ стал массовым инструментом — 71% россиян уже применяют его для личных задач, работы или обеих целей одновременно. Причём, как выяснили МТС AdTech и «Медиалогия», в России женщины пользуются нейросетями чаще, чем мужчины. В среднем пользователи проводят от пяти минут в текстовых ИИ и до 13 минут — в генерации изображений.
Больше половины пользователей нейросетей — женщины
По данным исследования МТС AdTech и «Медиалогии», чаще всего нейросетями пользуются россияне до 24 лет — они формируют 25% от всех активных пользователей.
Следом идёт группа 35–44 лет (22%). Реже всего технологии используют люди 25–34 лет (13%) и 45–54 лет (17%).
Среди россиян 55+ каждый десятый регулярно применяет генеративный ИИ.
Российская аудитория генеративного ИИ распределена неравномерно. 53% пользователей — женщины, 47% — мужчины.
Москва и Краснодарский край — лидеры по количеству пользователей ИИ
В топ регионов по числу пользователей генеративного ИИ вошли Москва, Краснодарский край, Московская область, Санкт-Петербург и Республика Башкортостан.
Самые активные обсуждения нейросетей в соцсетях ведут жители Москвы и Санкт-Петербурга. В числе технологически продвинутых регионов также отмечены Свердловская область, Краснодарский край, Ростовская, Московская и Челябинская области.
Каждый десятый пользователь ИИ — предприниматель
Исследование показывает, что 10% активных пользователей нейросетей — самозанятые, владельцы бизнеса или инвесторы. Каждый третий опрошенный имеет доход выше среднего (по данным Росстата, медианная зарплата в России в апреле 2025 года — 73 871 ₽/мес).
Среди популярных сценариев:
- 45% используют ИИ для личных задач,
- 15% — в основном в работе,
- 40% совмещают оба формата.
Топ самых популярных ИИ в России
По данным МТС AdTech, в 2025 году самыми востребованными сервисами стали (в алфавитном порядке):
- Alice AI,
- ChatGPT,
- DeepSeek,
- GigaChat,
- Perplexity
- «Шедеврум» .
Самым популярным по использованию в 2025 году стал DeepSeek. При этом чаще всего в соцсетях упоминался ChatGPT.
Больше половины опрошенных (59%) начали пользоваться нейросетями менее года назад; 29% — от одного до двух лет; только 12% используют ИИ два года или дольше.
Активность тоже высока:
- 42% обращаются к нейросетям ежедневно,
- 23% — раз в несколько дней,
- 20% — несколько раз в неделю.
Качество и цена — две главные преграды в использовании ИИ
Пользователи также называют ряд препятствий, которые мешают им чаще использовать нейросети. Для 42% респондентов главная проблема — то, что результаты работы ИИ приходится долго исправлять. Ещё 36% отмечают, что такие сервисы слишком дорогие.
При этом 17% не видят потребности в подобных технологиях, а 12% считают, что нейросети неприменимы в их профессиональной сфере.
Контекст
Данные исследования МТС AdTech и «Медиалогии» показывают, что нейросети в России уже стали массовым инструментом: их используют десятки миллионов людей, а обсуждение технологий заметно растёт в соцсетях. Согласно опросу, 48% респондентов считают, что искусственный интеллект сможет заменить человеческий труд в ближайшие 5–10 лет.
