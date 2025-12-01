Нейросетями в России в 2025-м чаще пользовались женщины

Генеративный ИИ стал массовым инструментом — 71% россиян уже применяют его для личных задач, работы или обеих целей одновременно. Причём, как выяснили МТС AdTech и «Медиалогия», в России женщины пользуются нейросетями чаще, чем мужчины. В среднем пользователи проводят от пяти минут в текстовых ИИ и до 13 минут — в генерации изображений.

Больше половины пользователей нейросетей — женщины

По данным исследования МТС AdTech и «Медиалогии», чаще всего нейросетями пользуются россияне до 24 лет — они формируют 25% от всех активных пользователей.

Следом идёт группа 35–44 лет (22%). Реже всего технологии используют люди 25–34 лет (13%) и 45–54 лет (17%).

Среди россиян 55+ каждый десятый регулярно применяет генеративный ИИ.

Российская аудитория генеративного ИИ распределена неравномерно. 53% пользователей — женщины, 47% — мужчины.

Москва и Краснодарский край — лидеры по количеству пользователей ИИ

В топ регионов по числу пользователей генеративного ИИ вошли Москва, Краснодарский край, Московская область, Санкт-Петербург и Республика Башкортостан.

Самые активные обсуждения нейросетей в соцсетях ведут жители Москвы и Санкт-Петербурга. В числе технологически продвинутых регионов также отмечены Свердловская область, Краснодарский край, Ростовская, Московская и Челябинская области.

Каждый десятый пользователь ИИ — предприниматель

Исследование показывает, что 10% активных пользователей нейросетей — самозанятые, владельцы бизнеса или инвесторы. Каждый третий опрошенный имеет доход выше среднего (по данным Росстата, медианная зарплата в России в апреле 2025 года — 73 871 ₽/мес).

Среди популярных сценариев:

45% используют ИИ для личных задач,

15% — в основном в работе,

40% совмещают оба формата.

Топ самых популярных ИИ в России

По данным МТС AdTech, в 2025 году самыми востребованными сервисами стали (в алфавитном порядке):

Alice AI,

ChatGPT,

DeepSeek,

GigaChat,

Perplexity

«Шедеврум» .

Самым популярным по использованию в 2025 году стал DeepSeek. При этом чаще всего в соцсетях упоминался ChatGPT.

Больше половины опрошенных (59%) начали пользоваться нейросетями менее года назад; 29% — от одного до двух лет; только 12% используют ИИ два года или дольше.

Активность тоже высока:

42% обращаются к нейросетям ежедневно,

23% — раз в несколько дней,

20% — несколько раз в неделю.

Качество и цена — две главные преграды в использовании ИИ

Пользователи также называют ряд препятствий, которые мешают им чаще использовать нейросети. Для 42% респондентов главная проблема — то, что результаты работы ИИ приходится долго исправлять. Ещё 36% отмечают, что такие сервисы слишком дорогие.

При этом 17% не видят потребности в подобных технологиях, а 12% считают, что нейросети неприменимы в их профессиональной сфере.

Контекст

Данные исследования МТС AdTech и «Медиалогии» показывают, что нейросети в России уже стали массовым инструментом: их используют десятки миллионов людей, а обсуждение технологий заметно растёт в соцсетях. Согласно опросу, 48% респондентов считают, что искусственный интеллект сможет заменить человеческий труд в ближайшие 5–10 лет.