Каждый шестой человек в мире использует ИИ: Россия заняла 119 место в рейтинге, 43% пользователей выбирают DeepSeek
Россия — на 119 месте по использованию ИИ: рейтинг Microsoft
Каждый шестой человек использует ИИ для учёбы и работы
Во второй половине 2025 года доля пользователей генеративного ИИ в мире незначительно выросла. В этот период искусственный интеллект использовали 16,3% населения мира — это на 1,2% больше, чем в первом полугодии.
Команда Microsoft отмечает: в настоящее время примерно каждый шестой человек использует ИИ-инструменты для учёбы, работы или решения собственных задач.
64% трудоспособного населения в ОАЭ используют ИИ
Первое место в рейтинге заняли Объединённые Арабские Эмираты: к концу 2025 года генеративный ИИ использовали 64% населения трудоспособного возраста. На втором месте — Сингапур с показателем 60,9%. Далее следуют Норвегия (46,4%), Ирландия (44,6%), Франция (44,0%) и Испания (41,8%).
В топ-10 также вошли Новая Зеландия, Нидерланды, Великобритания и Катар, где доля пользователей ИИ колеблется в диапазоне от 38% до 40%. Эти страны сохраняют лидирующие позиции за счёт ранних инвестиций в цифровую инфраструктуру и внедрения ИИ в повседневные сервисы.
Доля DeepSeek на рынке генеративного ИИ в России — 43%
В расширенном рейтинге по использованию генеративного ИИ, который охватывает 147 стран, Россия заняла 119-е место. По данным доклада Microsoft, во второй половине 2025 года генеративный ИИ в России использовали около 8% населения трудоспособного возраста, тогда как в первой — 7,6%.
Кроме того, Россия вошла в число стран, где зафиксировано активное использование , — наравне с Китаем, Белоруссией и Кубой. Доля пользователей нейросети в РФ составила 43%.
Как отмечают в Microsoft, популярность сервиса обусловлена его моделью распространения. DeepSeek разрешает использовать нейросеть без необходимости оплачивать доступ и приобретать подписку. ИИ доступен для пользователей бесплатно.
Антилидер рейтинга — Камбоджа
Самые низкие показатели зафиксировали у Афганистана, Таджикистана и Туркменистана — на уровне 5,6%. Последнее место в рейтинге заняла Камбоджа, где ИИ используют 5,1% трудоспособного населения.
Авторы исследования отмечают, что страны из нижней части рейтинга сталкиваются с ограниченным доступом к цифровой инфраструктуре и ИИ-сервисам.
