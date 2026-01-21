Россия — на 119 месте по использованию ИИ: рейтинг Microsoft

Во второй половине 2025 года генеративный ИИ использовали более 16% населения мира, следует из доклада Microsoft. Лидерами по доле пользователей стали ОАЭ и Сингапур, где ИИ применяют более 60% трудоспособного населения. Россия заняла только 119 место из 147: генеративный ИИ используют около 8% россиян.

Каждый шестой человек использует ИИ для учёбы и работы

Во второй половине 2025 года доля пользователей генеративного ИИ в мире незначительно выросла. В этот период искусственный интеллект использовали 16,3% населения мира — это на 1,2% больше, чем в первом полугодии.

Команда Microsoft отмечает: в настоящее время примерно каждый шестой человек использует ИИ-инструменты для учёбы, работы или решения собственных задач.

64% трудоспособного населения в ОАЭ используют ИИ

Первое место в рейтинге заняли Объединённые Арабские Эмираты: к концу 2025 года генеративный ИИ использовали 64% населения трудоспособного возраста. На втором месте — Сингапур с показателем 60,9%. Далее следуют Норвегия (46,4%), Ирландия (44,6%), Франция (44,0%) и Испания (41,8%).

В топ-10 также вошли Новая Зеландия, Нидерланды, Великобритания и Катар, где доля пользователей ИИ колеблется в диапазоне от 38% до 40%. Эти страны сохраняют лидирующие позиции за счёт ранних инвестиций в цифровую инфраструктуру и внедрения ИИ в повседневные сервисы.

Доля DeepSeek на рынке генеративного ИИ в России — 43%

В расширенном рейтинге по использованию генеративного ИИ, который охватывает 147 стран, Россия заняла 119-е место. По данным доклада Microsoft, во второй половине 2025 года генеративный ИИ в России использовали около 8% населения трудоспособного возраста, тогда как в первой — 7,6%.

Кроме того, Россия вошла в число стран, где зафиксировано активное использование DeepSeek*ИИ-платформа китайского происхождения, — наравне с Китаем, Белоруссией и Кубой. Доля пользователей нейросети в РФ составила 43%.

Как отмечают в Microsoft, популярность сервиса обусловлена его моделью распространения. DeepSeek разрешает использовать нейросеть без необходимости оплачивать доступ и приобретать подписку. ИИ доступен для пользователей бесплатно.

Антилидер рейтинга — Камбоджа

Самые низкие показатели зафиксировали у Афганистана, Таджикистана и Туркменистана — на уровне 5,6%. Последнее место в рейтинге заняла Камбоджа, где ИИ используют 5,1% трудоспособного населения.

Авторы исследования отмечают, что страны из нижней части рейтинга сталкиваются с ограниченным доступом к цифровой инфраструктуре и ИИ-сервисам.