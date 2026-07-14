Основатель DeepSeek возглавил рейтинг богатейших создателей ИИ — его состояние оценили в $36 млрд

Основатель DeepSeek Лян Вэньфэн стал богатейшим предпринимателем среди создателей ИИ-моделей, следует из Bloomberg Billionaires Index на 14 июля. Bloomberg оценил состояние Ляна Вэньфэня в $36 млрд — больше, чем у сооснователей Anthropic и OpenAI.

В рейтинге миллиардеров Лян Вэньфэн обошел создателей Anthropic и OpenAI

По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние основателя DeepSeek Ляна Вэньфэна оценивается в $36 млрд. Для сравнения: состояние сооснователя ИИ-стартапа OpenAI Грега Брокмана агентство оценило в $25,5 млрд, а сооснователя Anthropic Дарио Амодея — в $7,98 млрд.

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DeepSeek дорожает на фоне интереса к китайскому ИИ

По данным The Wall Street Journal, в июне DeepSeek привлекла более $7,4 млрд в первом инвестиционном раундеС апреля 2026 года оценка китайского ИИ-стартапа выросла почти в пять раз — с $10 млрд до $50 млрд.

Большая часть состояния Ляна приходится на его долю в DeepSeek. После инвестраунда ему по-прежнему принадлежит около 78% компании.