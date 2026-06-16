Дарио Амодеи. Как обыграть OpenAI и создать самый дорогой ИИ-стартап в мире

В декабре 2020 года Дарио ушёл из топ-менеджмента OpenAI из-за конфликта с руководством. Вместе с сестрой Даниэлой и ещё пятью коллегами они зарегистрировали компанию Anthropic, которую сегодня оценивают почти в триллион долларов. Их модель Claude конкурирует с главными нейросетями и корпорациями: от OpenAI до Google. Этот нейропрофайл — о том, как обычный парень возглавил мировую ИИ-революцию.

Делай то, что важно, а не то, что модно

Дарио родился в 1983 году в Сан-Франциско — в семье, где не было ни денег, ни связей, ни культа американской мечты. Отец — кожевник родом из тосканского городка. Мать — выходец из еврейской семьи, вела ремонтные проекты для библиотек. По словам самого Дарио, родители дали ему «чувство правильного и неправильного и того, что в мире важно».

Мальчик рос в эпицентре пузыря доткомов. Вокруг старшеклассники строили сайты, выпускники Стэнфорда становились миллионерами на голых идеях, а воздух гудел от слова «стартап». Но Дарио было скучно.

Писать какой-то сайт было мне совершенно неинтересно. Меня интересовало открытие фундаментальной научной истины.

Внутренний фильтр «важное против модного» он пронесёт через всю карьеру — и каждый раз будет идти туда, где нет хайпа. В физику — пока все шли в веб. В машинное обучение — пока оно ещё считалось скучной нишей. В ИИ-безопасность — пока никто о ней всерьёз не задумывался.

Сделай боль топливом, а не грузом

В начале нулевых Дарио учился в Caltech, потом перевёлся в Стэнфорд, а оттуда поступил в аспирантуру Принстона. Он выбрал биофизику, занимался исследованиями вокруг сетчатки глаза. За диссертацию Дарио получил премию Hertz — одну из самых престижных в США для молодых учёных.

Но в 2006 году случился переломный момент: отец Дарио умер от редкой болезни. Через несколько лет её научились лечить: смертность снизилась с 95 до 5%.

Был человек, который нашёл лекарство от болезни и спас немало жизней. Но мог бы спасти больше.

Сразу после потери отца Дарио перешёл в медицинскую школу Стэнфорда и занялся исследованиями рака — искал способ распознавать в опухолях клетки, которые вот-вот начнут расползаться по организму.

Когда задача больше тебя, не пытайся решить её старыми инструментами

Чем глубже Дарио погружался в биологию, тем яснее видел проблему: живой организм слишком сложен, чтобы разобраться в нём вручную. Чтобы понять болезнь, нужно держать в голове генетику, химию, физику клетки — это не под силу ни одному человеку и даже группам учёных. Усерднее работать бессмысленно. Нужен инструмент, который сильнее самого человека.

Человеческих способностей стало не хватать для изучения биологии. Чтобы во всём разобраться, нужны были тысячи исследователей.

В искусственном интеллекте он увидел именно такой инструмент. К началу 2010-х машинное обучение совершило рывок: нейросети впервые научились сами находить закономерности в огромных массивах данных — например, безошибочно узнавать предметы на миллионах фотографий. Дарио понял: новые технологии способны ускорить развитие биологии в разы.

В 2014 году он ушёл из науки в Baidu — крупную китайскую интернет-компанию, которая строила свою ИИ-команду. Дарио работал над продуктами в области распознавания речи. Затем перешёл в Google, в исследовательскую команду Brain, где занимался нейросетями вместе с сильнейшими специалистами отрасли. За несколько лет физик и биолог превратился в одного из заметных исследователей ИИ. В 2016-м он пришёл в OpenAI.

Если расходитесь в принципах — уходи и строй заново

В OpenAI Дарио быстро стал одной из ключевых фигур. Он дорос до вице-президента по исследованиям и руководил созданием GPT-2, а затем GPT-3. Вокруг него собралась команда близких по духу людей.

Но чем мощнее становились модели, тем сильнее Дарио и его соратники расходились с руководством — не по техническим вопросам, а по принципиальным. Когда выпускать модель: сразу или после долгих проверок? Насколько открыто предупреждать людей об опасностях? Из-за разногласий в декабре 2020 года Дарио ушёл вместе с сестрой Даниэлой и ещё пятью коллегами. Через месяц они основали Anthropic.

В 2023 году история получила эффектное продолжение. Совет директоров OpenAI на несколько дней отстранил от руководства Сэма Альтмана. Дарио предложили возглавить OpenAI и объединить её с Anthropic. Он отказался от обоих предложений и не стал возвращаться в компанию, с которой не совпадал по ценностям.

Лидеры компании должны быть людьми, которым можно доверять. Если работаешь на того, кто не хочет сделать мир лучше, ты просто помогаешь делать что-то плохое.

Сделай осторожность преимуществом, а не тормозом

Anthropic с самого начала строилась как «правильная» ИИ-компания. Её юридическая форма обязывает заботиться не только о прибыли, но и об общественной пользе. А весной 2023 года вышла её главная разработка — модель Claude, которая быстро заслужила репутацию самой «человечной» среди конкурентов.

При этом сам Дарио стал человеком, который громче всех заявляет об опасностях. Он оценивает вероятность мировой катастрофы из-за ИИ в 25%, требует обязательной проверки мощных моделей и выступает за государственное регулирование отрасли. По этим причинам Дарио добивался жёсткого контроля над поставками топовых чипов в Китай.

Критики называют его «думером» — паникёром, который тормозит прогресс. Дошло до публичной ссоры с главой Nvidia Дженсеном Хуангом. Он заявил, что Дарио считает, будто ИИ должны заниматься только избранные.

Настоящая позиция Дарио в другом, и корни её — в смерти отца. Дарио знает, что банальное опоздание может стоить человеческих жизней. Он не против скорости — он против того, чтобы мчаться вслепую. По его логике, заниматься рисками нужно, чтобы в итоге двигаться быстрее.

Я злюсь, когда меня называют думером, который хочет всё затормозить. Мой отец умер, потому что лекарство опоздало на пару лет. Я лучше многих понимаю, сколько добра несут технологии.

Делегируй всё что можешь — даже если останешься с одним подчинённым

Чем больше компания, тем больше времени руководитель тратит на людей и текучку. У большинства руководителей крупных компаний десятки прямых подчинённых: у Сатьи Наделлы в Microsoft — 16, у Сундара Пичаи из Google — 18, у Дженсена Хуанга из Nvidia — 60. У Дарио — всего один.

Единственный человек, который отчитывается напрямую перед ним, — его личный помощник, отвечающий за рабочий график и приоритеты. Всеми остальными руководит его сестра и сооснователь компании Даниэла. На ней — операционная работа: команды, наём, продукты, повседневные решения. Дарио оставил себе только то, что считает по-настоящему своим: стратегию, исследования, культуру и визионерство.

Даниэла — операционный мотор Anthropic с первого дня: до этого она набирала и выстраивала команды в Stripe, а затем отвечала за безопасность и политику в OpenAI.

Наша система управления развязывает мне руки. Я делаю всё гораздо легче и эффективнее, чем при любом другом раскладе.

Относись к корпоративной культуре как к продукту

Дарио говорит, что тратит около 40% времени на культуру компании — и не просто так. В 2025 году команда Марка Цукерберга начала переманивать лучших ИИ-специалистов и предлагала инженерам до 100 млн $. Anthropic потеряла всего несколько сотрудников — намного меньше, чем другие компании. Дарио объясняет это просто: люди держатся не только за деньги, но и за общее дело.

За пять лет Anthropic выросла из горстки бывших коллег в компанию стоимостью почти в триллион долларов, которая готовится к выходу на IPO.

Когда растёшь быстро, ты набираешь людей из больших корпораций. Если им не объяснять, как всё устроено у нас, они просто воспроизведут порядки прошлых работодателей.

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