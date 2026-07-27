С 27 июля сборка автомобилей Lada Iskra приостановлена — АвтоВАЗ ушёл в традиционный летний отпуск

«Автозавод Санкт-Петербург» приостановил сборку автомобилей Lada Iskra на период летнего корпоративного отпуска. Перерыв на производстве продлится около двух недель — с 27 июля по 16 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

Lada Granta вновь получит коробку-автомат уже в 2027-м — последние годы автомобиль выпускался только на механике Также компания нацелена на финальную подготовку к запуску производства Lada Azimut Читайте также

За год предприятие выпустило 3 тыс. автомобилей Lada Iskra

Производство Lada Iskra стартовало в сентябре 2025 года. Модель заняла место между Lada Granta и Lada Vesta в линейке бренда.

На петербургской площадке выпускают все версии автомобиля: седан, универсал и кросс-универсал SW Cross повышенной проходимости. Покупателям доступны разные комплектации, цвета кузова и варианты трансмиссии — с механической или автоматической коробкой передач.

По итогам 2025 года предприятие выпустило 3 тыс. автомобилей Lada Iskra.

АвтоВАЗ отмечает 60 лет со дня основания — в свой юбилей компания запустила в производство новую Lada Niva Legend В 2026 году автопроизводитель также намерен выпустить кроссовер Lada Azimut Читайте также

Контекст

С 27 июля по 16 августа АвтоВАЗ традиционно приостанавливает производство из-за корпоративного отпуска. В это время на предприятиях проводят ремонт, обслуживание и модернизацию оборудования.

Часть работ компания направит на подготовку к выпуску Lada Granta с автоматической коробкой передач в 2027 году, а также на финальную подготовку производства нового кроссовера Lada Azimut, продажи которого должны начаться до конца 2026 года.

