АвтоВАЗ отмечает 60 лет со дня основания — в свой юбилей компания запустила в производство новую Lada Niva Legend

АвтоВАЗ отмечает 60 лет со дня основания — в свой юбилей компания запустила в производство новую Lada Niva LegendВ 2026 году автопроизводитель также намерен выпустить кроссовер Lada Azimut
АвтоВАЗ отмечает 60 лет со дня основания и запускает обновление модельного ряда. Как сообщили в компании, 20 июля началось серийное производство модернизированной Lada Niva Legend с новым двигателем 1,8 л и подушкой безопасности, которая у автомобиля появилась впервые. Среди других новинок 2026 года — кроссовер Lada Azimut, минивэн SKM и обновлённая Lada Iskra.
В обновлённой Niva Legend — более 350 изменений
В день своего 60-летия, 20 июля 2026 года, АвтоВАЗ начал серийное производство модернизированной Lada Niva Legend. В конструкцию внедорожника внесли более 350 изменений, сохранив узнаваемый дизайн модели.
Главные изменения:
- первая за 49 лет — подушка безопасности для водителя;
- новый двигатель 1,8 л мощностью 90 л.с. — расход топлива снизился с 9,9 до 9 л на 100 км;
- оцинкованные элементы кузова для защиты от коррозии;
- новая трансмиссия и привод коробки передач;
- передние вентилируемые тормозные диски.
Стоимость и комплектации обновлённой Lada Niva Legend АвтоВАЗ объявит после старта продаж.
Lada Azimut наконец прошла все краш-тесты
Одной из ожидаемых новинок АвтоВАЗа в 2026 году стал кроссовер Lada Azimut. Модель представили на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Старт продаж запланирован до конца года.
16 июля компания объявила, что кроссовер успешно прошёл серию краш-тестов в рамках государственной сертификации.
Модель впервые среди автомобилей Lada получила боковые шторки безопасности, защищающие водителя и пассажиров при столкновении.
По данным АвтоВАЗа, Lada Azimut успешно прошла испытания, проверяющие защиту водителя и пассажиров при столкновениях.
АвтоВАЗ запустил коммерческий минивэн SKM M7
В марте 2026 года АвтоВАЗ начал производство лёгких коммерческих автомобилей SKM M7, а в мае компания объявила о старте их поставок дилерам LADA Business.
Модель доступна в двух версиях: грузовой фургон «Практик» и пассажирский минивэн «Комфорт».
Оба автомобиля получили бензиновый двигатель 2,0 л мощностью 137 л.с., 5-ступенчатую механическую коробку передач и заднеприводную платформу с рессорной подвеской.
Цена SKM M7 начинается от 2,863 млн рублей. К старту поставок АвтоВАЗ получил более 100 подтверждённых предзаказов на модель, сообщил вице-президент по продажам и маркетингу АО «АВТОВАЗ» Дмитрий Костромин.
У Lada Iskra появилась механическая коробка передач
В июне 2026 года АвтоВАЗ расширил линейку Lada Iskra: в производство запустили универсал в комплектации «Драйв» с двигателем 1,6 л мощностью 106 л.с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Ранее модель выпускалась только с автоматической трансмиссией.
Стоимость Lada Iskra универсал с механической коробкой начинается от 1,565 млн рублей — на 112 тыс. рублей дешевле версии с литыми дисками и автоматической трансмиссией.
Седан Lada Iskra доступен по цене от 1,277 млн рублей без учёта специальных предложений.
Контекст
20 июля 2026 года АвтоВАЗ отметил 60 лет со дня подписания постановления правительства о строительстве автомобильного завода в Тольятти. Предприятие начало работу в 1967 году, а уже 19 апреля 1970 года с конвейера сошли первые автомобили ВАЗ-2101 — модель стала основой бренда Lada и одной из самых массовых машин отечественного автопрома.
За шесть десятилетий АвтоВАЗ выпустил около 32 млн автомобилей более 100 моделей и модификаций. Сейчас автомобили Lada занимают более четверти российского парка легковых машин.