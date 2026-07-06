АвтоВАЗ показал кроссовер Lada Azimut в цвете «Серенада» — продажи модели начнутся «до конца 2026 года»

АвтоВАЗ представил новый кроссовер Lada Azimut на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге, сообщает Autonews.ru. На стенде компании автомобиль показали в цвете «Серенада». Продажи новинки стартуют до конца 2026 года.

Lada Azimut будет доступна с тремя вариантами бензиновых двигателей

Покупателям предложат автомобили Lada Azimut с тремя вариантами двигателей:

1,6-литровый мощностью 122 л.с.,

1,8-литровый мощностью 135 л.с.,

1,5-литровый турбомотор мощностью 150 л.с.

В пресс-службе АвтоВАЗа сообщили, что вывести Lada Azimut на рынок планируется до конца 2026 года.

Запас хода гибридной версии — до 1,1 тыс. км

Помимо бензиновых модификаций, АвтоВАЗ разрабатывает гибридную версию Lada Azimut. Автомобиль получит систему полного привода и силовую установку мощностью 290 кВт — около 390 л.с.

Ожидается, что гибрид сможет разгоняться до 100 км/ч за 5,7 секунды, а запас хода без дозаправки достигнет 1,1 тыс. км.

Контекст

В июне 2026 года самым продаваемым новым автомобилем в России стала Lada Granta — за месяц было реализовано 11,3 тыс. машин. Среди иностранных брендов лидером стал Haval Jolion с результатом 7870 автомобилей, что в 2,2 раза больше, чем годом ранее. Следующим по продажам оказался T7 — 6798 автомобилей.

Lada Granta — лидер по продажам на авторынке в России в июне 2026-го: среди иномарок на первом месте Haval Jolion За месяц проданы 11,3 тыс. автомобилей семейства Granta Читайте также

По итогам первого полугодия наибольший рост продаж среди лидеров рынка показал Haval Jolion (+38,6%), тогда как самое заметное снижение зафиксировано у Lada Vesta (−35,3%). Всего в июне в России было продано 116,3 тыс. новых легковых автомобилей — на 29% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.