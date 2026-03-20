АвтоВАЗ выводит на рынок новый бренд SKM: модели М7 будут выпускаться в двух типах кузова — фургон и минивэн

АвтоВАЗ начал выпуск автомобилей под новым брендом SKM. Как сообщают «Известия», первая моделью получила обозначение М7 в версиях фургон и минивэн. Главные характеристики базовых комплектаций — механическая коробка передач, задний привод и бензиновый двигатель 2,0 литра. Проект разрабатывался специально под российские условия.

SKM М7 входит в портфель «Лада Бизнес»

Как пишут «Известия», первой моделью нового бренда SKM стал автомобиль М7, который будет доступен в двух версиях: цельнометаллический фургон и грузопассажирский минивэн. Обе модификации ориентированы на коммерческое использование и разделяют производственную площадку с Lada Granta и Niva.

Сборка осуществляется на мощностях дочернего предприятия «ВИС-Авто», где уже налажено производство Lada. Новый бренд включён в портфель «Лада Бизнес», который объединяет коммерческие автомобили марки.

Производство ускорено за счёт крупноузловой сборки

Автомобили SKM производятся на базе уже окрашенного и остеклённого кузова, к которому отдельно поставляются двигатель и элементы шасси. Такой подход позволяет ускорить запуск производства и упростить логистику компонентов, отмечают «Известия».

Часть материалов и комплектующих уже поставляется от российских предприятий. В частности, локализованы технические жидкости, аккумуляторы, а также компоненты систем ЭРА-ГЛОНАСС и телематики.

Модели собирают с учётом условий эксплуатации в России

В компании заявляют, что автомобили SKM разрабатывались с учётом условий эксплуатации в России. В базовую конструкцию внесено более 50 изменений.

Для минивэна улучшены сиденья второго и третьего рядов, добавлена система крепления детских кресел Isofix и дополнительный обогрев для пассажиров на задних рядах. В электронику интегрированы системы ЭРА-ГЛОНАСС и телематика с голосовыми подсказками.

Также доработан кузов: боковые панели получили оцинковку, а моторный отсек переработан — водосток сделан съёмным для упрощения обслуживания двигателя.

В базовой комплектации SKM М7 — механика и двигатель 2,0 литра

Модели SKM М7 оснащены бензиновым двигателем объёмом 2,0 литра мощностью 137 л.с. Автомобили получили задний привод, двигатель работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

В базовую комплектацию входят:

кондиционер;

подушки безопасности;

системы помощи водителю;

дистанционный запуск двигателя.

Цены и состав комплектаций компания раскроет ближе к старту продаж.

Январь и февраль стали худшими для рынка за 20 лет

Ранее на форуме ForAuto 2026 директор по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин сообщил, что январь и февраль 2026 года стали худшими месяцами для российского авторынка за последние 20 лет.

По его оценке, начало года оказалось хуже прогнозов компании, а текущая динамика стала самой слабой за весь период наблюдений. Он также отметил, что при пересчёте только по реально проданным и зарегистрированным новым автомобилям ситуация выглядит ещё слабее.

Продажи падают, но АвтоВАЗ ждёт восстановления

В январе 2026 года продажи Lada снизились на 28,7% год к году, а весь рынок — на 16%, писал РБК. По плану АвтоВАЗа, в 2026 году продажи должны достичь около 370 тыс. автомобилей против 338,49 тыс. годом ранее.

Компания также оценивала общий рынок в 1,5 млн автомобилей (+7% к 2025 году) и рассчитывает на восстановление во втором полугодии. При этом ранее в АвтоВАЗе допускали снижение продаж более чем на 15% от плана и уже корректировали цены: снизили их на Lada Aura и Largus, повысив на другие модели, включая Granta.