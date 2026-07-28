Apple выпустила iOS 26.6 и macOS 26.6 — компания исправила все ошибки и повысила производительность устройств

Apple выпустила iOS 26.6 и macOS 26.6 — компания исправила все ошибки и повысила производительность устройствНовые версии операционных систем уже доступны для скачивания
Apple выпустила новую операционную систему iOS 26.6 для iPhone: в обновлении почти нет новых функций, зато разработчики исправили ошибки и улучшили производительность и безопасность. Одновременно компания представила macOS 26.6, устранив более 150 уязвимостей.
iOS готовят к следующему крупному обновлению
В iOS 26.6 разработчики оптимизировали индексацию встроенного поисковика Spotlight, чтобы подготовить систему к новым возможностям поиска в iOS 27.
Кроме того, в iOS 26.6 исправлены ошибки, обновлены функции безопасности и усилена защита приложения «Карты», что позволит снизить риск слежки.
Также система начала уведомлять пользователей о достижении лимита заблокированных контактов, а в iMessage появилось предупреждение о потенциально вредоносных сообщениях.
В macOS 26.6 устранили 150 уязвимостей
Для компьютеров Mac Apple также выпустила macOS 26.6 Tahoe. Обновление повысило производительность системы и устранило более 150 уязвимостей — часть из них могла поставить под угрозу данные пользователей.
Кроме того, Apple исправила ряд ошибок. Например, macOS перестала ошибочно предупреждать о несовместимости некоторых приложений, «предназначенных для процессоров Intel», а также устранила сбои в работе HealthKit и других системных сервисов.
macOS 26.6 и iOS 26.6 уже доступны для скачивания.
Контекст
Осенью 2026 года Apple выпустит iOS 27 и macOS 27.
Среди ключевых изменений в iOS — более умная Siri, обновлённый Spotlight и новые ИИ-функции для «Фото», Safari и других приложений.
macOS 27 Golden Gate получит новые возможности Apple Intelligence, доработанный Liquid Glass, повышение производительности и станет первой версией macOS без поддержки Intel на Mac.