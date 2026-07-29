Бизнес стал на 21% чаще искать сотрудников для проектной работы: самый большой спрос — на ИТ-специалистов

В первом полугодии 2026 года компании стали на 21% чаще искать специалистов на условиях гибкой занятости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании SkillStaff. Больше половины всех заказчиков — ИТ-компании. Чаще всего они ищут системных аналитиков, Java-разработчиков, DevOps и Data-инженеров.

Специалистов стали привлекать на длительные проекты

По данным исследования платформы гибкой занятости SkillStaff, больше всего специалистов в формате гибкой занятости привлекали компании из ИТ, ритейла и финансового сектора:

ИТ-компании — 53% заказчиков;

ритейл — 11%;

банки и финансовый сектор — 9%;

промышленность и производство — 7%;

телеком-компании — 5%;

другие отрасли (недвижимость, строительство, образование, туризм, транспорт и медицина) — 6%.

Наиболее распространённым остаётся формат сотрудничества до полугода — на него пришлось 34% запросов.

В то же время компании стали чаще привлекать специалистов для проектов, рассчитанных на длительную работу. Доля запросов на проекты сроком более года выросла до 20% против 4% в прошлом году.

Популярный запрос со стороны компаний — цифровая трансформация

Согласно исследованию, бизнес стал чаще искать специалистов для цифровой трансформации. Среди основных направлений:

Управление холдингами.

Работа с хранилищами и витринами данных.

Миграция BI-систем — перенос платформ бизнес-аналитики (BI, Business Intelligence), которые помогают анализировать данные для новой ИТ-инфраструктуры.

Развитие корпоративных платформ.

Внедрение искусственного интеллекта.

У компаний также есть запрос на развитие цифровых продуктов и сервисов:

Платёжных шлюзов — технологии, которые позволяют принимать и обрабатывать онлайн-платежи между клиентом, банком и продавцом.

— технологии, которые позволяют принимать и обрабатывать онлайн-платежи между клиентом, банком и продавцом. CRM-систем — технологий для хранения информации о покупателях, продажах и взаимодействиях с ними.

— технологий для хранения информации о покупателях, продажах и взаимодействиях с ними. Реферальных программ , которые позволяют привлекать новых клиентов через рекомендации.

, которые позволяют привлекать новых клиентов через рекомендации. AI-агентов — ИИ-системы, которые могут самостоятельно выполнять задачи пользователя или компании: например, искать информацию, обрабатывать запросы или запускать процессы.

— ИИ-системы, которые могут самостоятельно выполнять задачи пользователя или компании: например, искать информацию, обрабатывать запросы или запускать процессы. LLM-приложений — сервисы на основе больших языковых моделей (Large Language Models), которые умеют работать с текстом, отвечать на вопросы, создавать контент и анализировать информацию.

— сервисы на основе больших языковых моделей (Large Language Models), которые умеют работать с текстом, отвечать на вопросы, создавать контент и анализировать информацию. Инструментов машинного обучения — технологии, которые позволяют компьютерам находить закономерности в данных и делать прогнозы без прямого программирования каждого действия.

Самый большой спрос — на системных аналитиков

В первом полугодии 2026 года чаще всего бизнес искал системных аналитиков, Java-разработчиков*Программисты, которые создают приложения и сервисы на языке Java. Его часто используют для разработки корпоративных систем, банковских сервисов, мобильных приложений и крупных онлайн-платформ, DevOps-инженеров*Специалисты, которые связывают разработку и эксплуатацию IT-систем. Они отвечают за автоматизацию выпуска программ, настройку серверов, стабильную работу сервисов и ускорение процессов разработки. и Data-инженеров*Специалисты, которые создают и поддерживают системы для сбора, хранения и обработки данных.. Годом ранее лидерами спроса были Java-разработчики, системные аналитики и бизнес-/системные аналитики.

Основатель и генеральный директор SkillStaff Никита Шабашкевич отметил, что компании стали чаще искать специалистов по информационной безопасности и искусственному интеллекту.

«Если раньше отношение к использованию ИИ в работе было скорее настороженным, то сейчас компании, наоборот, ставят такой навык в плюс», — отметил основатель и генеральный директор платформы SkillStaff Никита Шабашкевич.

Бизнес отдаёт предпочтение специалистам с опытом

В первом полугодии 2026 года 73% запросов приходилось на ИТ-специалистов уровня Middle+ и выше. Годом ранее этот показатель составлял 67%. Доля запросов на специалистов среднего уровня снизилась с 30% до 24%, а на начинающих специалистов осталась на уровне 3%.

Основатель и генеральный директор платформы SkillStaff Никита Шабашкевич связал рост спроса на опытных специалистов с тем, что компании хотят быстрее подключать исполнителей к проектам и получать результат без длительной адаптации.

«[Спрос на специалистов с опытом] — понятный запрос рынка, однако вместе с тем в долгосрочной перспективе остается важной задача формирования кадрового резерва: без привлечения и развития начинающих специалистов может возникнуть дефицит опытных кадров в будущем», — подчеркнул Никита Шабашкевич.

Ритейл начал искать больше Data-инженеров и системных аналитиков

В ритейле за год изменился профиль востребованных специалистов. Если в первом полугодии 2025 года компании чаще искали Java-разработчиков, то в 2026 году на первые позиции вышли:

Data-инженеры;

системные аналитики;

QA-автоматизаторы (специалисты по тестированию программного обеспечения);

Full Stack-разработчики (программисты, которые работают с приложениями).

67% всех запросов ритейл-компаний приходилось на специалистов с высоким уровнем квалификации.

В финансовом секторе вырос спрос на специалистов по информационной безопасности и сложной аналитике. Среди самых востребованных направлений:

системные аналитики,

Java-разработчики,

специалисты по защите информации,

бизнес-аналитики.

На специалистов высокого уровня пришлось 78% запросов против 74% годом ранее.

ИТ-компании чаще всего искали системных аналитиков (9%), DevOps-инженеров (5%), Java-разработчиков (5%) и аналитиков 1С (5%). При этом доля Java-разработчиков в структуре спроса сократилась с 26% до 5%.

Средняя ставка ИТ-специалистов снизилась на 9% — до 2912 ₽ в час

Удалённый формат остаётся основным вариантом сотрудничества — на него пришлось 85% запросов. При этом доля гибридной работы выросла более чем в два раза: с 5% до 12%. Офисный формат сократился с 6% до 4%.

Средняя ставка ИТ-специалистов в первом полугодии 2026 года снизилась на 9% и составила 2912 рублей в час.

Самые высокие ставки были у руководителей разработки — 4718 рублей в час. Далее идут:

специалисты по защите информации (4688 рублей в час),

ML-разработчики* Специалисты, которые создают и внедряют модели машинного обучения. (4217 рублей в час),

(4217 рублей в час), Data Scientist* Специалисты, которые работают с большими объёмами данных: анализируют информацию, строят математические модели и используют машинное обучение, чтобы находить закономерности и помогать бизнесу принимать решения (4092 рубля в час),

(4092 рубля в час), Full Stack-разработчики (4011 рублей в час).

С учётом уровня квалификации, максимальная ставка была у Full Stack-разработчиков уровня Middle+ — 6000 рублей в час. У Data Scientist и ML-разработчиков уровня Senior средняя ставка составила 5625 рублей в час.