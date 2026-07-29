Бизнес стал на 21% чаще искать сотрудников для проектной работы: самый большой спрос — на ИТ-специалистов

Бизнес стал на 21% чаще искать сотрудников для проектной работы: самый большой спрос — на ИТ-специалистовПри этом средняя ставка в ИТ-сегменте снизилась почти на 10% — до 2912 ₽ в час
В первом полугодии 2026 года компании стали на 21% чаще искать специалистов на условиях гибкой занятости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании SkillStaff. Больше половины всех заказчиков — ИТ-компании. Чаще всего они ищут системных аналитиков, Java-разработчиков, DevOps и Data-инженеров.
Специалистов стали привлекать на длительные проекты
По данным исследования платформы гибкой занятости SkillStaff, больше всего специалистов в формате гибкой занятости привлекали компании из ИТ, ритейла и финансового сектора:
- ИТ-компании — 53% заказчиков;
- ритейл — 11%;
- банки и финансовый сектор — 9%;
- промышленность и производство — 7%;
- телеком-компании — 5%;
- другие отрасли (недвижимость, строительство, образование, туризм, транспорт и медицина) — 6%.
Наиболее распространённым остаётся формат сотрудничества до полугода — на него пришлось 34% запросов.
В то же время компании стали чаще привлекать специалистов для проектов, рассчитанных на длительную работу. Доля запросов на проекты сроком более года выросла до 20% против 4% в прошлом году.
Популярный запрос со стороны компаний — цифровая трансформация
Согласно исследованию, бизнес стал чаще искать специалистов для цифровой трансформации. Среди основных направлений:
- Управление холдингами.
- Работа с хранилищами и витринами данных.
- Миграция BI-систем — перенос платформ бизнес-аналитики (BI, Business Intelligence), которые помогают анализировать данные для новой ИТ-инфраструктуры.
- Развитие корпоративных платформ.
- Внедрение искусственного интеллекта.
У компаний также есть запрос на развитие цифровых продуктов и сервисов:
- Платёжных шлюзов — технологии, которые позволяют принимать и обрабатывать онлайн-платежи между клиентом, банком и продавцом.
- CRM-систем — технологий для хранения информации о покупателях, продажах и взаимодействиях с ними.
- Реферальных программ, которые позволяют привлекать новых клиентов через рекомендации.
- AI-агентов — ИИ-системы, которые могут самостоятельно выполнять задачи пользователя или компании: например, искать информацию, обрабатывать запросы или запускать процессы.
- LLM-приложений — сервисы на основе больших языковых моделей (Large Language Models), которые умеют работать с текстом, отвечать на вопросы, создавать контент и анализировать информацию.
- Инструментов машинного обучения — технологии, которые позволяют компьютерам находить закономерности в данных и делать прогнозы без прямого программирования каждого действия.
Самый большой спрос — на системных аналитиков
В первом полугодии 2026 года чаще всего бизнес искал системных аналитиков, , и . Годом ранее лидерами спроса были Java-разработчики, системные аналитики и бизнес-/системные аналитики.
Основатель и генеральный директор SkillStaff Никита Шабашкевич отметил, что компании стали чаще искать специалистов по информационной безопасности и искусственному интеллекту.
«Если раньше отношение к использованию ИИ в работе было скорее настороженным, то сейчас компании, наоборот, ставят такой навык в плюс», — отметил основатель и генеральный директор платформы SkillStaff Никита Шабашкевич.
Бизнес отдаёт предпочтение специалистам с опытом
В первом полугодии 2026 года 73% запросов приходилось на ИТ-специалистов уровня Middle+ и выше. Годом ранее этот показатель составлял 67%. Доля запросов на специалистов среднего уровня снизилась с 30% до 24%, а на начинающих специалистов осталась на уровне 3%.
Основатель и генеральный директор платформы SkillStaff Никита Шабашкевич связал рост спроса на опытных специалистов с тем, что компании хотят быстрее подключать исполнителей к проектам и получать результат без длительной адаптации.
«[Спрос на специалистов с опытом] — понятный запрос рынка, однако вместе с тем в долгосрочной перспективе остается важной задача формирования кадрового резерва: без привлечения и развития начинающих специалистов может возникнуть дефицит опытных кадров в будущем», — подчеркнул Никита Шабашкевич.
Ритейл начал искать больше Data-инженеров и системных аналитиков
В ритейле за год изменился профиль востребованных специалистов. Если в первом полугодии 2025 года компании чаще искали Java-разработчиков, то в 2026 году на первые позиции вышли:
- Data-инженеры;
- системные аналитики;
- QA-автоматизаторы (специалисты по тестированию программного обеспечения);
- Full Stack-разработчики (программисты, которые работают с приложениями).
67% всех запросов ритейл-компаний приходилось на специалистов с высоким уровнем квалификации.
В финансовом секторе вырос спрос на специалистов по информационной безопасности и сложной аналитике. Среди самых востребованных направлений:
- системные аналитики,
- Java-разработчики,
- специалисты по защите информации,
- бизнес-аналитики.
На специалистов высокого уровня пришлось 78% запросов против 74% годом ранее.
ИТ-компании чаще всего искали системных аналитиков (9%), DevOps-инженеров (5%), Java-разработчиков (5%) и аналитиков 1С (5%). При этом доля Java-разработчиков в структуре спроса сократилась с 26% до 5%.
Средняя ставка ИТ-специалистов снизилась на 9% — до 2912 ₽ в час
Удалённый формат остаётся основным вариантом сотрудничества — на него пришлось 85% запросов. При этом доля гибридной работы выросла более чем в два раза: с 5% до 12%. Офисный формат сократился с 6% до 4%.
Средняя ставка ИТ-специалистов в первом полугодии 2026 года снизилась на 9% и составила 2912 рублей в час.
Самые высокие ставки были у руководителей разработки — 4718 рублей в час. Далее идут:
- специалисты по защите информации (4688 рублей в час),
- (4217 рублей в час),
- (4092 рубля в час),
- Full Stack-разработчики (4011 рублей в час).
С учётом уровня квалификации, максимальная ставка была у Full Stack-разработчиков уровня Middle+ — 6000 рублей в час. У Data Scientist и ML-разработчиков уровня Senior средняя ставка составила 5625 рублей в час.