Минпромторг расширил список автомобилей для такси — в перечень добавили Jetour Dashing, Omoda C7 и Jeland J6

Минпромторг расширил список автомобилей для такси — в перечень добавили Jetour Dashing, Omoda C7 и Jeland J6Также в список включили три модели Tenet
Минпромторг России расширил перечень автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси, сообщил ТАСС. В список добавили сразу шесть новых моделей — Jetour Dashing, Omoda C7, Jeland J6, Tenet T4L, Tenet T8, Tenet A8. Их производят в стране в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК).
Обновлённая редакция перечня уже опубликована
Перечень пополнили:
- Jetour Dashing;
- Tenet T4L;
- Tenet T8;
- Tenet A8;
- Omoda C7;
- Jeland J6.
Все автомобили производят в России в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК), поэтому модели соответствуют требованиям закона и могут использоваться для работы в такси.
В министерстве уточнили, что обновлённая редакция перечня с учётом новых моделей будет опубликована на официальном сайте ведомства.
В списке авто для работы в такси уже более 30 моделей
Последний раз перечень автомобилей, разрешённых для работы в такси, расширяли в начале июля 2026 года. Тогда общее число автомобилей, допущенных к перевозке пассажиров, выросло почти до 30. Среди них — Lada, Sollers, Evolute, Voyah, «Москвич», UMO, Haval и Tenet.
В список включены машины, соответствующие требованиям закона о локализации, который действует с 1 марта 2025 года. Это автомобили, произведённые в России с использованием с российских деталей или сборкой — или выпущенные по СПИК.
Контекст
81% водителей такси и 60% пассажиров не поддерживают закон о локализации автомобилей, показало исследование. Большинство опрошенных опасались, что новые правила приведут к росту цен и сокращению выбора автомобилей.
38% водителей не были готовы пересесть на отечественные машины из-за сомнений в их качестве. 57% пассажиров считают, что ограничение не поможет российскому автопрому, а лишь снизит конкуренцию на рынке.