Минпромторг расширил список автомобилей для такси — в перечень добавили Jetour Dashing, Omoda C7 и Jeland J6

Минпромторг России расширил перечень автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси, сообщил ТАСС. В список добавили сразу шесть новых моделей — Jetour Dashing, Omoda C7, Jeland J6, Tenet T4L, Tenet T8, Tenet A8. Их производят в стране в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК).

Обновлённая редакция перечня уже опубликована

Перечень пополнили:

Jetour Dashing;

Tenet T4L;

Tenet T8;

Tenet A8;

Omoda C7;

Jeland J6.

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Все автомобили производят в России в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК), поэтому модели соответствуют требованиям закона и могут использоваться для работы в такси.

В министерстве уточнили, что обновлённая редакция перечня с учётом новых моделей будет опубликована на официальном сайте ведомства.

В списке авто для работы в такси уже более 30 моделей

Последний раз перечень автомобилей, разрешённых для работы в такси, расширяли в начале июля 2026 года. Тогда общее число автомобилей, допущенных к перевозке пассажиров, выросло почти до 30. Среди них — Lada, Sollers, Evolute, Voyah, «Москвич», UMO, Haval и Tenet.

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В список включены машины, соответствующие требованиям закона о локализации, который действует с 1 марта 2025 года. Это автомобили, произведённые в России с использованием с российских деталей или сборкой — или выпущенные по СПИК.

Контекст

81% водителей такси и 60% пассажиров не поддерживают закон о локализации автомобилей, показало исследование. Большинство опрошенных опасались, что новые правила приведут к росту цен и сокращению выбора автомобилей.

Закон о локализации автомобилей для такси в России: 81% водителей и 60% пассажиров — не поддерживают Закон о локализации такси: 81% таксистов против нововведений Читайте также

38% водителей не были готовы пересесть на отечественные машины из-за сомнений в их качестве. 57% пассажиров считают, что ограничение не поможет российскому автопрому, а лишь снизит конкуренцию на рынке.