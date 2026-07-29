Реклама
Искусственный интеллект
Банки
Бизнес
Карьера
Кибербезопасность
Дизайн
HR
IT
Маркетинг
Маркетплейсы
Деньги
Личное
Ритейл
Россия
Стартапы
Технологии
Тренды
Команда
О компании
Контакты
© 2012-2026 ООО «РБточкаРУ»

Минпромторг расширил список автомобилей для такси — в перечень добавили Jetour Dashing, Omoda C7 и Jeland J6

Также в список включили три модели Tenet
29 июля 2026, 11:19
Время прочтения 2 минуты
Женщина заходит в такси
Автомобили
Россия
Автор:
Анастасия Черкесова

Минпромторг России расширил перечень автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси, сообщил ТАСС. В список добавили сразу шесть новых моделей — Jetour Dashing, Omoda C7, Jeland J6, Tenet T4L, Tenet T8, Tenet A8. Их производят в стране в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК).

Обновлённая редакция перечня уже опубликована

Перечень пополнили:

  • Jetour Dashing;
  • Tenet T4L;
  • Tenet T8;
  • Tenet A8;
  • Omoda C7;
  • Jeland J6.
Tenet выпустил в России новую версию флагманского кроссовера T8 — по цене от 3,2 млн ₽
Tenet выпустил в России новую версию флагманского кроссовера T8 — по цене от 3,2 млн ₽
Из особенностей модели — панорамная крыша и зеркала с подсветкой
Читайте также

Все автомобили производят в России в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК), поэтому модели соответствуют требованиям закона и могут использоваться для работы в такси.

В министерстве уточнили, что обновлённая редакция перечня с учётом новых моделей будет опубликована на официальном сайте ведомства.

В списке авто для работы в такси уже более 30 моделей

Последний раз перечень автомобилей, разрешённых для работы в такси, расширяли в начале июля 2026 года. Тогда общее число автомобилей, допущенных к перевозке пассажиров, выросло почти до 30. Среди них — Lada, Sollers, Evolute, Voyah, «Москвич», UMO, Haval и Tenet.

Минпромторг расширит список разрешённых авто для такси — в перечень включат модели Jetour, Omoda, Tenet и Jeland
Минпромторг расширит список разрешённых авто для такси — в перечень включат модели Jetour, Omoda, Tenet и Jeland
Перечень конкретных моделей правительство утвердит позже
Читайте также

В список включены машины, соответствующие требованиям закона о локализации, который действует с 1 марта 2025 года. Это автомобили, произведённые в России с использованием с российских деталей или сборкой — или выпущенные по СПИК.

Контекст

81% водителей такси и 60% пассажиров не поддерживают закон о локализации автомобилей, показало исследование. Большинство опрошенных опасались, что новые правила приведут к росту цен и сокращению выбора автомобилей.

Закон о локализации автомобилей для такси в России: 81% водителей и 60% пассажиров — не поддерживают
Закон о локализации автомобилей для такси в России: 81% водителей и 60% пассажиров — не поддерживают
Закон о локализации такси: 81% таксистов против нововведений
Читайте также

38% водителей не были готовы пересесть на отечественные машины из-за сомнений в их качестве. 57% пассажиров считают, что ограничение не поможет российскому автопрому, а лишь снизит конкуренцию на рынке.

Подписаться на телеграм-канал
Публикации по теме
Новости по теме