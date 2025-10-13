Закон о локализации такси: 81% таксистов против нововведений

81% водителей и 60% пассажиров не поддерживают закон, который обяжет таксопарки использовать автомобили российского производства, показало исследование Института социального маркетинга (Инсомар). Более трети таксистов (38%) заявили, что не готовы пересаживаться на отечественные машины из-за сомнений в их качестве и удобстве. А 57% пассажиров считают, что запрет иномарок не принесёт пользы автопрому и приведёт к снижению конкуренции.

Закон о локализации машин в такси вступит в силу 1 марта 2026 года

Согласно положениям закона, с 1 марта 2026 года в такси можно будет использовать только автомобили с высокой долей российских компонентов или произведённые в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК). Без этого условия автомобиль не включат в государственный реестр такси и использовать его для перевозок будет запрещено.

Минпромторг уже опубликовал первичный список автомобилей, соответствующих требованиям. В него вошли более 20 моделей от шести российских брендов:

LADA : Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel;





: Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel; УАЗ : Patriot, Hunter;





: Patriot, Hunter; Sollers : SP7;





: SP7; Evolute : i-PRO, i-JOY, i-SKY, i-JET, i-SPACE;





: i-PRO, i-JOY, i-SKY, i-JET, i-SPACE; Voyah : Free, Dream, Passion;





: Free, Dream, Passion; Москвич: 3, 3е, 6, 8.





Перечень будет обновляться по мере локализации новых моделей. Для бизнеса это означает, что перевозчики должны заранее планировать закупки автомобилей, ориентируясь на этот список. Если автомобиль включён в региональный реестр до марта 2026 года, новые требования на него распространяться не будут.

В Москве отношение к реформе менее напряжённое

Согласно опросу, о законе знают 85% водителей, однако большинство признаёт, что знакомы с ним лишь поверхностно. Даже среди тех, кто изучал детали, 81% оценивают инициативу отрицательно. Наиболее критично настроены водители, чьи автомобили не соответствуют требованиям локализации, — таких в выборке 89%.

Таксисты в столице лучше информированы о предстоящих изменениях и воспринимают их как неизбежный переход отрасли на новые правила работы. По словам участников опроса, после вступления закона в силу 1 марта 2026 года рынок станет более прозрачным: автомобили без необходимой доли локализации просто не смогут попасть в реестр такси, а значит, «теневого» сегмента, где работают без лицензий, фактически не останется.

К отечественным машинам меньше доверия

Большинство водителей не рассматривают российские автомобили как реальную альтернативу. 38% респондентов прямо заявили, что не пересядут на отечественные модели, считая их менее безопасными и удобными.

Более половины участников опроса не готовы покупать локализованные машины из утверждённого перечня, а 61% прогнозируют сокращение числа водителей после вступления закона в силу.

Пассажиры выступают за конкуренцию

Среди пассажиров такси информированность о законе ниже — около 40%. Однако чем выше осведомлённость, тем критичнее позиция. Среди тех, кто знаком с инициативой, 60% не поддерживают её, а 57% убеждены, что запрет иномарок не поможет отечественному автопрому. Большинство участников фокус-групп считают, что отрасли необходима здоровая конкуренция, а не ограничение выбора.

Главные опасения — рост цен и потеря комфорта

Исследование показывает, что 23% пассажиров готовы отказаться от поездок, если тарифы вырастут на 15%. При увеличении цен на 30% отказавшихся от такси станет почти вдвое больше — 48%. Пассажиры также ожидают, что время ожидания автомобилей увеличится, а комфорт поездок снизится, особенно в сегментах «Комфорт» и «Бизнес».

Контекст

Закон о локализации автомобилей в такси вступит в силу 1 марта 2026 года и станет первым случаем отраслевого регулирования, напрямую ограничивающего выбор автомобилей для бизнеса. По данным Инсомар, ни водители, ни пассажиры не рассматривают эту меру как стимул для развития автопрома. Для рынка она несёт риск роста издержек и сокращения предложения, а для государства — необходимость искать баланс между поддержкой отечественного производства и сохранением стабильности транспортного сектора.

Фото: Aliaksandr Litviniuk / Getty Images