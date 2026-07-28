Tenet выпустил в России новую версию флагманского кроссовера T8 — по цене от 3,2 млн ₽

Российский автомобильный бренд Tenet представил новую комплектацию «Прайм» для пятиместного флагманского кроссовера T8. Как сообщили в пресс-службе компании, продажи автомобиля уже стартовали в официальных дилерских центрах. Стоимость машины начинается от 3,199 млн рублей.

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Расход топлива у автомобиля — от 6,3 л на 100 км

По сравнению с базовой версией «Актив», продажи которой начались 1 июля, в комплектации «Прайм» появились панорамная крыша с люком, атмосферная подсветка салона, зеркала с подсветкой и электропривод двери багажника с функцией открытия без рук.

В список оборудования также входят мультимедийная система с экраном 15,6 дюйма, цифровая приборная панель на 10,3 дюйма, система кругового обзора 540°, двухзонный климат-контроль, аудиосистема с восемью динамиками и шесть подушек безопасности.

Под капотом — 1,6-литровый турбированный двигатель и семиступенчатая роботизированная коробка передач. Расход топлива на трассе составляет 6,3 л на 100 км, в городе — 9,6 л.

Кроссовер адаптировали для российских условий

Tenet T8 оборудован голосовым помощником — он позволяет управлять климат-контролем, подогревом сидений, окнами и мультимедиа. Через мобильное приложение владельцы могут дистанционно запускать двигатель, отслеживать давление в шинах, находить автомобиль на парковке и так далее.

Для холодного времени года в автомобиле предусмотрены подогрев сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. Кроме того, он может буксировать прицеп массой до 750 кг.