Минпромторг расширит список разрешённых авто для такси — в перечень включат модели Jetour, Omoda, Tenet и Jeland

Список автомобилей, которые соответствуют требованиям закона о локализации такси, вскоре пополнится новыми моделями Jetour, Tenet, Omoda и Jeland, сообщил Минпромторг. Какие именно автомобили попадут в перечень, пока неизвестно. Сейчас в список машин, допущенных к работе в такси, входят около 30 моделей.

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Распоряжение правительства ещё не опубликовано

В Минпромторге сообщили, что распоряжение правительства о допуске новых моделей Jetour, Tenet, Omoda и Jeland для работы в такси будет опубликовано позже.

Ведомство напомнило, что сейчас перечень включает почти 30 моделей российских легковых автомобилей, которые соответствуют требованиям закона о локализации такси:

Haval,

Tenet,

Omoda,

Lada,

Sollers,

Evolute,

Voyah,

Москвич,

UMO,

Jetour.

С 1 марта 2025 года каждое авто в такси должно быть локализовано

В список для такси включают автомобили, соответствующие требованиям закона о локализации, который вступил в силу 1 марта 2025 года.

К работе допускаются автомобили с уровнем локализации не менее 3200 баллов. Их начисляют за производство деталей и сборку автомобиля в России: например, за окраску кузова 500 баллов, за сварку — 400, установку деталей на кузов — 600.

Исключение сделано для моделей, выпущенных по специальному инвестиционному контракту (СПИК): им достаточно набрать 1500 баллов локализации, если производитель за последние два года инвестировал в развитие производства не менее 10 млрд рублей. Каждая модель, выпущенная по СПИК, должна получить отдельное одобрение правительства.

В Минпромторге напомнили, что уровень локализации может отличаться у разных комплектаций одной модели: например, если при сборке использованы детали импортных производителей, то количество баллов локализации снизится..

Контекст

По данным опроса, проведённого в марте 2026 года, 81% водителей и 60% пассажиров не поддерживают закон о локализации автомобилей для такси. Более трети таксистов (38%) заявили, что не готовы пересаживаться на российские машины, поскольку сомневаются в их качестве и удобстве. Среди пассажиров 57% считают, что ограничения не принесут пользы отечественному автопрому и лишь снизят конкуренцию.

Реестр автомобилей для такси пополнится уже весной 2026 года: в него войдут Haval, Tenet — и новый бренд Jeland В перечень войдут машины с локализацией не ниже 3200 баллов и разрешением правительства Читайте также

Большинство участников исследования опасаются последствий реформы для рынка. 61% водителей ожидают сокращения числа таксистов, а пассажиры прогнозируют рост стоимости поездок, увеличение времени ожидания автомобиля и снижение уровня комфорта, особенно в тарифах «Комфорт» и «Бизнес».