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RUTUBE увеличил выручку спортивного направления в 3,5 раза — благодаря чемпионату мира по футболу

Турнир набрал более 43 млн просмотров на платформе
29 июля 2026, 13:00
Время прочтения 2 минуты
Мужчина смотрит на большом телевизоре трансляцию футбольного матча
Бизнес
Россия
Автор:
Никита Черников

RUTUBE подвёл итоги трансляций чемпионата мира по футболу 2026 года. Как сообщили Russian Business в пресс-службе видеохостинга, благодаря росту просмотров и спроса рекламодателей выручка спортивного направления платформы выросла в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самым популярным матчем турнира стал финал между сборными Испании и Аргентины, а общее число просмотров всех матчей превысило 43 млн.

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ЧМ-2026 поспособствовал росту аудитории и выручки от рекламы

Как рассказали в пресс-службе RUTUBE, чемпионат мира по футболу стал для платформы «не только драйвером аудитории, но и значимым источником монетизации».

Рост просмотров и спрос рекламодателей привели к росту рекламной выручки спортивного направления в 3,5 раза в сравнении с аналогичным периодом 2025-го. Турнир проходил с 11 июня по 19 июля.

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Финал ЧМ-2026 собрал наибольшую аудиторию RUTUBE

Самой популярной трансляцией соревнований стал финальный матч, в котором Испания обыграла Аргентину и во второй раз в истории завоевала титул чемпиона мира.

Второе место по числу просмотров на RUTUBE занял полуфинал Аргентина — Англия. Самым популярным моментов стал гол Лионеля Месси в ворота Иордании на групповом этапе.

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Контекст

Ранее RUTUBE сообщил, что игровой контент стал второй по величине категорией пользовательских видео на платформе. В сервисе работает около 50 тыс. игровых каналов, которые ежемесячно публикуют порядка 500 тыс. новых роликов с обзорами и прохождениями.

Половина всего времени просмотра на RUTUBE приходится на пользовательский контент, при этом свыше 50% просмотров формирует рекомендательная система.

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