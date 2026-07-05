8 провальных рекламных кампаний на чемпионатах мира по футболу за последние 20 лет

Чемпионат мира по футболу — рекламная витрина, где бренды платят за официальный статус до $200 млн за цикл. Но на такой сцене и ошибка стоит дороже: неудачная шутка, спорная промоидея или конфликт с правилами FIFA здесь превращаются не просто в плохую рекламу, а в международный скандал. Собрали 10 случаев с прошлых чемпионатов мира, когда бренды пришли за охватами, а получили бойкот, запрет кампании или удар по многомиллионным контрактам.

По данным Reuters, контракты глобальных партнёров FIFA оцениваются примерно в $100–200 млн за четырёхлетний цикл между чемпионатами мира, а спонсоры конкретного турнира платят около $50–80 млн. За эти деньги бренды получают право использовать символику ЧМ, размещаться на стадионах и фан-фестивалях, запускать промоакции для болельщиков, разыгрывать билеты, выпускать мерч с айдентикой турнира и продвигаться в цифровых каналах FIFA.

Цена объясняется масштабом: чемпионат мира — это фактически месяц глобального внимания. Трансляции, стадионы, фан-зоны, соцсети и разговоры вокруг матчей втягивают не только болельщиков, но и людей, которые обычно не следят за спортом. В итоге турнир превращается в одну большую витрину для бренда: например, с чемпионатом мира 2022 года, по данным FIFA, взаимодействовали более 5 млрд человек, а финал посмотрели около 1,5 млрд зрителей.

Но у луны есть и обратная сторона: ошибка в креативе на чемпионате мира по футболу масштабируется так же быстро, как удачная кампания. Ущерб редко сводится к цене одного ролика или поста — его считают через сорванные размещения, срочный демонтаж кампании, юридические претензии FIFA, потерянные медиабюджеты и репутационный хвост в международных медиа. В разные годы на этом уже обжигались Burger King с промо про беременность от футболистов, Mastercard с механикой «обеды за голы» для голодающих детей, Bavaria с оранжевыми платьями на стадионе и kulula.com с рекламой «неофициального перевозчика» турнира.

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Bavaria дважды пробралась на ЧМ «зайцем» — второй раз закончился арестами

Первый конфликт Bavaria с FIFA случился на чемпионате мира 2006 года в Германии. На матч Нидерланды — Кот-д’Ивуар в Штутгарте голландские болельщики пришли в оранжевых Leeuwenhosen — промо-штанах Bavaria с названием бренда и львиным хвостом. Для фанатов это был патриотичный карнавал в цветах сборной. Для FIFA — амбуш-маркетинг: попытка попасть в поле зрения турнира без статуса официального спонсора.

Проблема была в том, что пивным спонсором чемпионата считался Budweiser. Поэтому на входе болельщиков заставляли снимать штаны с брендингом Bavaria. The Guardian писала, что раздеться пришлось более чем 1 тыс. голландских фанатов, а NPR отмечала, что многие в итоге смотрели матч в нижнем белье. Получилась идеальная сцена абсурда: официальные права защищали так жёстко, что рекламой Bavaria стал уже сам запрет.

Через четыре года Bavaria повторила ход — уже на ЧМ-2010 в ЮАР. 14 июня 2010 года на матч Нидерланды — Дания на стадионе Soccer City в Йоханнесбурге пришли 36 женщин в одинаковых оранжевых мини-платьях. На крупных логотипах бренд не ловили: представитель Bavaria говорил, что на платьях не было явного брендинга, а оранжевый — национальный цвет Нидерландов. Но FIFA увидела не болельщиц, а хорошо собранную рекламную группу в телевизионном кадре.

Женщин вывели со стадиона и, по данным The Guardian, несколько часов держали в офисе FIFA. Затем история стала уже не маркетинговой, а юридической: двух участниц, Барбару Кастелейн и Мирте Ньивпорт, арестовали по делу об амбуш-маркетинге, обязали сдать паспорта и отпустили под залог. South African Mail & Guardian писала, что оранжевые платья до турнира распространялись в промонаборах Bavaria, а FIFA заявляла, что подала претензии именно к организаторам акции.

22 июня 2010 года обвинения сняли. The Guardian писала, что дело закрыли после соглашения между FIFA и Bavaria, а его условия стороны не раскрывали. Но для бренда история уже сделала своё дело: Bavaria получила мировую прессу, FIFA — репутацию организации, которая готова воевать даже с оранжевым платьем, если рядом маячит неофициальный пивной бренд.

Цена скандала. Стоимость акции Bavaria публично не раскрывалась. Нет и открытых данных о штрафе, компенсации или условиях соглашения с FIFA: после переговоров стороны договорились снять претензии и не раскрывать детали. Зато известны другие цифры. В 2006 году более 1 тыс. фанатов заставили снять Leeuwenhosen, в 2010-м со стадиона вывели 36 женщин, а двух участниц отпустили под залог по 10 тыс. южноафриканских рандов каждую. При этом Bavaria, по данным отраслевого издания Brauwelt, успела продать в Нидерландах более 200 тыс. оранжевых платьев вместе с упаковками пива. А Marketing Week писал, что после скандала сайт бренда получил всплеск трафика и стал пятым по посещаемости пивным сайтом в Великобритании.

Конфликт Bavaria c FIFA на футбольном стадионе

Nike написал будущее — но ЧМ переписал его в «проклятие бренда»

Перед чемпионатом мира 2010 года в ЮАР Nike выпустил трёхминутный ролик Write the Future — «Напиши будущее». Это была не обычная реклама бутс, а мини-блокбастер про то, как один пас, удар или ошибка меняют карьеру футболиста и настроение целой страны. Ролик снял Алехандро Гонсалес Иньярриту, будущий режиссёр «Бёрдмэна» и «Выжившего». Nike собрал в ролике футбольный каст мечты: форварда сборной Англии Уэйна Руни, лидера Португалии Криштиану Роналду, капитана Кот-д’Ивуара Дидье Дрогба, одного из лидеров Франции Франка Рибери, капитана Италии Фабио Каннаваро и бразильца Роналдиньо. The Guardian писала, что телевизионная премьера рекламы прошла в 32 странах во время финала Лиги чемпионов.

Сначала всё выглядело как победа Nike ещё до стартового свистка. The Guardian называла ролик частью глобального маркетингового рывка бренда перед ЧМ, а сама кампания быстро стала вирусной: по данным издания, за первую неделю трёхминутный ролик набрал 7,8 млн просмотров и побил прежние рекорды вирусной рекламы. В общем, Nike как будто действительно написал будущее — только не то, которое хотел.

Проблемы начались ещё до турнира. Роналдиньо, один из героев ролика, не попал в итоговую заявку сборной Бразилии на чемпионат мира. Затем посыпались остальные. Дидье Дрогба приехал на турнир после перелома руки и играл с защитной повязкой. Уэйн Руни не забил ни одного гола, а Англия вылетела в 1/8 финала после поражения от Германии 1:4. Франк Рибери оказался внутри французского футбольного скандала: сборная Франции провалила групповой этап на фоне конфликта игроков с тренером. Криштиану Роналду забил один гол, а Португалия вылетела в 1/8 финала после поражения от Испании. Сборная Италии под предводительством Каннаваро тоже не спаслась: действующий чемпион мира не вышел из группы.

Вокруг рекламной кампании появился мем о «проклятии Nike». The Guardian писала, что «самая глянцевая реклама чемпионата» показала звёздам совсем другое будущее: травму Дрогба, неудачи Каннаваро, мучительный турнир Руни, бунт и провал Рибери, отсутствие Роналдиньо и скромный результат Роналду. Ролик обещал, что великие игроки напишут историю. Чемпионат ответил: историю напишут, но жанр будет ближе к спортивной трагикомедии.

Цена скандала. Стоимость кампании Write the Future публично не раскрывалась. По данным Forbes со ссылкой на Visible Measures, за первую неделю ролик набрал 7,8 млн просмотров и установил рекорд для вирусной рекламы. Wieden+Kennedy писал, что за время турнира фан-база Nike Football в Facebook выросла на 336% — с 1,1 млн до 4,8 млн человек, а сам ролик посмотрели онлайн более 50 млн раз. Кампания пережила мем о «проклятии Nike», но не провалилась: агентство также утверждало, что Nike стал самым расшариваемым брендом года, обогнал Adidas и занял первое место в мировом футбольном сегменте.

Фрагмент из рекламного ролика NIKE — Write the Future

KLM посмеялась над поражением Мексики в соцсетях — и получила не лайки, а обвинения в расизме

29 июня 2014 года сборная Нидерландов обыграла Мексику в 1/8 финала чемпионата мира в Бразилии. Матч закончился со счётом 2:1, причём для мексиканских болельщиков поражение было особенно болезненным: Нидерланды сравняли счёт на 88-й минуте, а победный гол забили с пенальти уже в добавленное время. То есть эмоции у аудитории и так были на максимуме. Нидерландская авиакомпания KLM решила отпраздновать победу ситуативной шуткой — и сразу промахнулась с интонацией.

После матча KLM опубликовала пост с фразой «Adios Amigos!» и изображением табло Departures — «Вылеты». Рядом был значок мужчины в сомбреро, с усами и мексиканским пончо. В логике бренда это должен был быть быстрый пост о победе Нидерландов: Мексика проиграла и «улетает домой». В логике мексиканских болельщиков это выглядело как насмешка над поражением через набор стереотипов.

Реакция прилетела почти сразу. NOS писала, что KLM удалила публикацию примерно через 45 минут, но к тому моменту пост успели ретвитнуть более 8 тыс. раз. На него публично ответил мексиканский актёр Гаэль Гарсия Берналь: он заявил, что больше не будет летать этой авиакомпанией. The Guardian писала, что пост стал вирусным под хэштегом #mexicogate, а пользователи обвиняли KLM в расизме и неуважении к мексиканцам.

KLM объяснила, что пост был задуман как шутка и компания не хотела никого оскорбить. После волны критики авиакомпания принесла извинения тем, кого задела публикация. Получилась классическая ловушка real-time marketing: бренд хотел быть быстрым и остроумным, но не успел проверить, над кем именно смеётся и в какой момент.

Цена скандала. Прямой денежной оценки ущерба для KLM в открытых источниках нет: компания не раскрывала потери в продажах, расходы на антикризисные коммуникации или влияние бойкота на бронирования. Зато известен масштаб репутационного удара. Marketing Week писал, что после поста KLM получила 90 тыс. реакций, из которых 70% были негативными. Для авиакомпании это было особенно болезненно: в том же году KLM называла соцсети каналом, который приносит €25 млн продаж в год. То есть скандал ударил не по абстрактному SMM, а по площадке, где бренд одновременно продавал билеты, отвечал пассажирам и строил доверие. В итоге цена ошибки измерялась не штрафом, а тем, что один ситуативный пост превратил сильный digital-канал KLM в публичную витрину обвинений.

Пост KLM с фразой «Adios Amigos!»

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Boohoo решила, что мужчины смотрят футбол, а женщины идут за скидками — и получила обвинения в сексизме

Во время чемпионата мира 2018 года в России британский онлайн-магазин одежды Boohoo отправлял покупательницам письма со скидками во время матчей сборной Англии. The Sun писала, что 27-летняя студентка Кембриджа Ребекка Лис получила два таких письма — перед играми Англии с Тунисом и Панамой. В одном бренд предлагал скидку 25%, в другом — 20%. Механика выглядела просто: пока он смотрит футбол, она может заняться покупками.

Тексты писем были ещё прямее. В одном Boohoo писал: «Он снова смотрит футбол. Это твой идеальный повод заняться шопингом». В другом — предлагал «поставить себя на первое место» и покупать вещи, пока он смотрит футбол. Для бренда это, видимо, была лёгкая ситуативная промоакция на фоне матчей Англии. Для части аудитории — открытка из мира, где футбол принадлежит мужчинам, а женщинам остаётся ждать распродажу.

Публично кампанию раскритиковала сама Ребекка Лис. Она рассказала The Sun, что увидела в письмах ленивый гендерный стереотип: мужчины якобы все любят футбол, а женщины — шопинг. По её словам, бренд пытался заработать на представлении, что женщины поверхностны и должны тратить больше денег на одежду и аксессуары.

После критики Boohoo извинился. Представитель бренда заявил The Sun, что гендерное равенство важно для компании, а конкретная маркетинговая коммуникация не должна была никого оскорбить. Boohoo также пообещал, что в будущих кампаниях будет внимательнее отражать эти ценности. Но к этому моменту история уже разошлась по британским медиа как пример рекламы, которая хотела быть ситуативной, а оказалась слишком старомодной для собственной аудитории.

Цена скандала. Открытой оценки финансового ущерба для Boohoo нет: компания не раскрывала, повлияла ли история на продажи, отписки от рассылки или возвраты. Но у скандала была понятная репутационная цена. The Sun писала, что Ребекка Лис покупала у Boohoo около пяти лет, потратила на сайте сотни фунтов и после писем заявила, что больше не даст бренду денег без реакции и обещания изменений. Для промоакции со скидкой это почти идеальный провал: письмо должно было вернуть покупательницу к корзине, а в итоге превратило лояльного клиента в публичного критика бренда.

Рассылка рекламной кампании британского магазина одежды Boohoo

Mastercard привязал обеды для детей к голам Месси и Неймара — и получил скандал про «голодные игры»

Перед чемпионатом мира 2018 года в России Mastercard запустил благотворительную кампанию в Латинской Америке и Карибском бассейне. Mastercard выбрал Месси и Неймара как лица кампании: оба футболиста были амбассадорами движения #TogetherWeAre10 / #JuntosSomos10, которое бренд запускал в регионе. Платёжная компания обещала перечислять в пользу Всемирной продовольственной программы ООН эквивалент 10 тыс. школьных обедов за каждый их гол. Кампания должна была работать не только во время ЧМ: пожертвования планировали начислять за голы футболистов в официальных турнирах до марта 2020 года.

На бумаге всё выглядело как благотворительность со звёздами мирового футбола. В реальности бренд поставил помощь голодающим детям в зависимость от того, забьют ли два мультимиллионера в следующем матче. Пользователи соцсетей быстро считали эту механику не как заботу, а как геймификацию бедности: если Месси или Неймар не попадут в ворота, дети как будто не получат свои обеды. The Independent писала, что кампанию называли «ужасным PR-трюком» и сравнивали с «Голодными играми».

Критика росла ещё до старта турнира. Пользователи спрашивали, почему Mastercard не может просто передать деньги на еду, если у компании уже есть бюджет на такую помощь. ESPN со ссылкой на Associated Press писало, что недовольство вызвала сама логика кампании: благотворительность выглядела как рекламная ставка на голы Месси и Неймара. Даже главный тренер сборной Бразилии Тите, команду которого спонсировал Mastercard, выразил недовольство тем, что пожертвования привязали только к голам Неймара.

После волны критики Mastercard отказался от механики «10 тыс. обедов за гол». Компания заявила, что услышала реакцию аудитории и заменит условные пожертвования фиксированным вкладом в 1 млн обедов в 2018 году. При этом Mastercard отдельно уточнил, что это будет дополнением к 400 тыс. обедов, которые уже были пожертвованы в рамках кампании.

Цена скандала. Денежной оценки ущерба Mastercard не раскрывала. Но цена ошибки была в другом: бренд сам испортил коммуникацию вокруг своей большой благотворительной платформы. Ещё в 2017 году Mastercard и Всемирная продовольственная программа ООН объявляли инициативу на 100 млн обедов; к тому моменту партнёрство уже помогло собрать средства более чем на 17 млн школьных обедов и включало более 70 cause-related campaigns в 17 странах Европы. Скандальная кампания с Месси и Неймаром прожила всего пять дней: Brand Communicator писал, что кампанию остановили почти сразу после запуска из-за резкой критики. В итоге удар пришёлся не по разовому промо к ЧМ, а по теме, в которую Mastercard вкладывал годы — образу бренда, который умеет соединять платежные технологии, благотворительность и социальную пользу.

Источник: генерация

Burger King Russia пообещал деньги за беременность от футболиста — и получил скандал вместо продаж

19 июня 2018 года, во время чемпионата мира в России, российское подразделение Burger King опубликовало во «ВКонтакте» промоакцию для российских женщин. Бренд обещал 3 млн рублей и пожизненный запас вопперов тем, кто забеременеет от игрока чемпионата мира. The Straits Times со ссылкой на The Washington Post писала, что пост вышел утром 19 июня, а вечером того же дня его удалили после резкой реакции в соцсетях.

В публикации всё было упаковано как вклад в будущее российского футбола. Женщинам предлагали получить «лучшие футбольные гены» и якобы заложить успех сборной России на несколько поколений вперёд. То есть беременность превратили в рекламную механику, а женщин — в инструмент селекции будущих футболистов. Даже для бренда, который любит провокации, это был не острый креатив, а прыжок в репутационную мясорубку.

Скандал быстро вышел за пределы российского интернета. RFE/RL писала, что критики называли акцию безвкусной и сексистской, а скриншоты продолжали расходиться по соцсетям уже после исчезновения оригинального поста. ESPN и The Guardian пересказывали кейс как международный пример рекламы, в которой бренд перепутал провокацию с унижением аудитории.

Burger King извинился. В заявлении компания признала промо оскорбительным, сообщила, что оно не отражает ценности бренда, и пообещала принять меры, чтобы подобное больше не повторилось. Это редкий случай, когда бренд сам почти идеально сформулировал диагноз своей кампании.

Цена скандала. Прямой денежной оценки ущерба для Burger King Russia в открытых источниках нет: компания не раскрывала штрафы, компенсации, падение продаж или расходы на антикризис. В итоге цена измерялась не потраченным бюджетом, а тем, что один пост закрепил за Burger King Russia образ бренда, который ради шума готов заходить на территорию сексизма и человеческого достоинства.

Промоакция Burger King во время ЧМ-2018

BrewDog назвался антиспонсором ЧМ — но продолжил показывать матчи в барах

В ноябре 2022 года, перед чемпионатом мира в Катаре, британская пивоваренная компания BrewDog запустила кампанию против турнира и объявила себя «антиспонсором» ЧМ. Бренд вышел с наружной рекламой, которая била по FIFA и организаторам турнира. В рекламной кампании использовались фразы «Красивый позор», «Ешь, спи, давай взятки, футбол» и была построена на критике организатора чемпионата мира по футболу FIFA. BrewDog также обещал направить прибыль от продажи Lost Lager во время турнира организациям, которые борются с нарушениями прав человека.

На бумаге это выглядело как смелая позиция бренда: пока официальные спонсоры молчат, BrewDog говорит вслух про коррупцию, права человека и скандальную репутацию турнира. Но почти сразу у кампании обнаружился удобный второй слой. BrewDog критиковал ЧМ, но при этом собирался показывать матчи в своих барах. То есть бренд одновременно говорил «мы против этого турнира» и приглашал аудиторию смотреть этот турнир у себя — с пивом, едой и атмосферой большого футбольного вечера.

Издание Restaurant Online писало, что кампанию называли «пустым самопиаром», потому что сама компания продолжала показывать матчи в своих заведениях. Marketing Week также отмечало, что BrewDog обвинили в неискренности: бренд атаковал FIFA и Катар, но не отказывался от коммерческой выгоды вокруг чемпионата. В соцсетях пользователи писали примерно одно и то же: если хочешь занять моральную позицию, придётся чем-то пожертвовать, а не просто повесить дерзкий билборд и оставить кассу открытой.

BrewDog защищался. Компания объясняла, что не хочет запрещать гостям смотреть футбол, а показы матчей помогут продать больше Lost Lager и, значит, собрать больше денег для правозащитных организаций. Но эта логика только усилила критику. Получалось, что чем больше люди смотрят турнир, который бренд сам называет проблемным, тем лучше работает его благотворительная и коммерческая механика. Для кампании против ЧМ это был очень странный способ быть против.

Цена скандала. Прямой денежный ущерб BrewDog публично не раскрывал: нет открытых данных о падении продаж, штрафах или расходах на антикризис. В PR-метриках кампания даже выглядела успешной. По данным Caples Awards, «антиспонсорство» принесло BrewDog 286 публикаций в медиа, 576 млн earned impressions и £111 153 для благотворительных организаций. Но эти цифры не сняли главный репутационный минус. Marketing Week со ссылкой на YouGov писал, что большинство любителей пива и футбольных фанатов вообще не знали о кампании, а среди тех, кто видел постеры, многие стали относиться к бренду хуже после новости, что BrewDog продолжает продавать пиво в Катаре. В итоге бренд собрал охваты и пожертвования, но заплатил доверием к собственной позиции: «антиспонсорство» выглядело не как принцип, а как рекламный трюк с хорошим PR-отчётом.

Рекламная кампания BrewDog во время ЧМ-2022

Coca-Cola хотела показать эмоции ЧМ — но ИИ-визуал выхолостил идею

Coca-Cola — один из самых старых партнёров FIFA: компания выступает официальным спонсором чемпионата мира с 1978 года и сохраняет этот статус на турнире 2026 года. Перед ЧМ-2026, который проходит в США, Канаде и Мексике, бренд выпустил ролик Uncanned Emotions — «Раскупоренные эмоции». Coca-Cola называла его вторым глобальным фильмом своей кампании к турниру и обещала показать живые эмоции футбольных болельщиков во время матча.

Идея на бумаге была сильной. В ролике нет звёздных футболистов: вместо них в центре — болельщики, которые смотрят матч и проходят весь эмоциональный набор большого футбола. Они замирают, кричат, радуются, злятся, переживают и почти разваливаются от напряжения. Английскую версию озвучил Питер Друри, британский футбольный комментатор и голос матчей Премьер-лиги; испанскую — Луис Омар Тапиа, чилийско-американский комментатор, известный по трансляциям Лиги чемпионов. Голоса известных комментаторов должны были сразу перенести зрителя в атмосферу настоящей трансляции. Но именно на этом контрасте слабее выглядел визуал — вместо матча, игроков и трибун ролик снова возвращался к банке Coca-Cola.

Creative Bloq писал, что вместо игры зрителям показывали серию ИИ-кадров с банками Coca-Cola: их трясут, открывают, бросают и проливают. Издание признало идею с комментаторами достаточно умной, но раскритиковало визуальную часть: бренд сделал героем не футбольную эмоцию, а собственную банку. Визуально ролик снова и снова возвращался к продукту, поэтому вместо фанатского кино получилась демонстрация того, как красиво может летать банка в ИИ-мире. В итоге реклама выглядела плоской и слишком общей, хотя должна была продавать ощущение живого матча.

Цена скандала. Прямой финансовый ущерб Coca-Cola по этому ролику публично не раскрывался: нет данных о падении продаж, штрафах или переделке кампании. Но ошибка случилась в одной из самых дорогих рекламных витрин мира. FIFA относит Coca-Cola к категории FIFA Partner — это верхний уровень спонсорства с глобальными правами на турниры и активности организации. По данным The Australian, топ-спонсоры ЧМ-2026, включая Coca-Cola, вкладывают в турнир более $200 млн каждый, а общая спонсорская выручка FIFA от чемпионата может достигнуть $2,8 млрд. На таком уровне цена неудачного ролика — не в одном плохом отзыве, а в упущенном эффекте: бренд платит за право быть частью главного футбольного события, но получает обсуждение не футбольной энергии, а слабого AI-креатива. Для Coca-Cola это особенно чувствительно: компания десятилетиями продавала через ЧМ ощущение живого общего праздника, а здесь сама дала повод говорить о холодной, обезличенной картинке.