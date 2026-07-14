Килиан Мбаппе. Как «диктатор» стал самым дорогим игроком «Реала»

В детстве Килиан Мбаппе мог часами смотреть матчи, забывал о школе ради футбола и мечтал однажды оказаться среди игроков, чьи фотографии висели на стенах его комнаты. В 19 лет он стал чемпионом мира, в 24 — капитаном сборной Франции, а к 25 годам провёл более 400 матчей на высшем уровне. За несколько сезонов Мбаппе пережил рекордный трансфер, конфликты с самым титулованным клубом Франции, поражения в финалах и статус одного из самых обсуждаемых футболистов мира.

Найди мечту, которая затмит всё остальное

Килиан Мбаппе родился в Париже, а вырос в Бонди — небогатом пригороде примерно в десяти километрах от центра французской столицы. В этом районе жили выходцы из разных стран, а футбольное поле заменяло детям и клуб по интересам, и социальный лифт. Отец Килиана приехал из Камеруна, мать родилась во Франции в семье выходцев из Алжира.

Поле находилось через дорогу от дома. Когда Килиану исполнилось три года, отец подарил ему маленький электрический внедорожник. Мбаппе ездил на нём до стадиона, бросал у края площадки и бежал за мячом. Машина, которой завидовали другие дети, переставала существовать, как только начиналась игра.

Отец Килиана тренировал в местном клубе «Бонди», мать играла в гандбол. Дома постоянно обсуждали матчи, футболистов и тактику, а мальчик мог посмотреть подряд четыре или пять встреч. В школе было сложнее: однажды он вернулся домой сразу с девятью предупреждениями. Не сделал домашнее задание, забыл принадлежности, снова говорил о футболе на математике.

«Для нас футбол был чем-то особенным. Он был необходим, он был частью каждого дня — как хлеб и вода»

Отец оставался тренером Мбаппе десять лет и не позволял сыну слишком рано поверить в собственную исключительность. Мать учила другому — не бояться выходить на поле, даже когда есть риск провалиться. Но главным двигателем уже тогда была не родительская дисциплина. Мбаппе просто не интересовало почти ничего, кроме мяча.

Не позволяй страху встать между тобой и мечтой

В 11 лет Мбаппе вместе с командой дошёл до полуфинала крупного детского-юношеского турнира Франции. Матч проходил на стадионе в Ганьи — пригороде Парижа — самом большом, на котором Килиану доводилось играть. Трибуны были заполнены, и он испугался: почти не бегал и едва касался мяча.

После матча мать вышла на поле и схватила сына за уши. Не за плохую игру — за страх. Она сказала, что этот день он запомнит навсегда, и потребовала всегда верить в себя, даже после ошибок. По её словам, можно не забить десятки голов, но отказ играть из-за страха способен преследовать всю жизнь.

«Этот матч изменил всю мою жизнь. После него я больше никогда не боялся играть в футбол»

В 11 лет Мбаппе усвоил правило, которое определило его игру: ошибиться можно, спрятаться от мяча — нет.

Не отдавай другим право выбирать за тебя

В 11 лет Мбаппе пригласили на несколько дней в академию «Челси» — одного из самых известных и титулованных клубов Англии. В Лондоне Килиан тренировался с ровесниками и встретил одного из лучших нападающих своего поколения Дидье Дрогба. Друзья в Бонди не поверили рассказу Килиана, пока тот не показал фотографии со звездой футбола на телефоне отца.

После поездки Мбаппе просил родителей разрешить ему перейти в один из крупных европейских клубов. Они отказались: сын должен был остаться дома и ещё немного пожить обычной детской жизнью. Вместо раннего переезда он поступил в национальную академию Клерфонтен. По будням тренировался там, а на выходных возвращался в Бонди и играл за команду отца.

В 2013 году в 14 лет Мбаппе всё-таки уехал из дома и присоединился к молодёжной академии футбольного клуба «Монако».

«За свою жизнь я не так много времени провёл с родителями. Это отличало меня от других детей, но я сам сделал такой выбор»

В 16 лет Килиан дебютировал за основной состав «Монако» и побил клубный рекорд Тьерри Анри — легендарного французского нападающего. Мбаппе забил в турнире шесть мячей и из перспективного воспитанника превратился в одного из самых обсуждаемых нападающих Европы. В сезоне 2016/17 «Монако» выиграла чемпионат Франции и дошла до полуфинала Лиги чемпионов.

Но Килиан ещё не считал себя готовым игроком. Он открыто говорил, что ему нужно лучше действовать в обороне и стабильнее проводить матчи. Первый взрослый сезон сделал его знаменитым, но не отменил работу над слабостями.

В 18 лет Мбаппе перешёл в ПСЖ — главный клуб французской столицы: сначала на правах аренды, а затем парижский клуб выкупил его. Общая стоимость сделки составила 180 млн €. В 18 лет он стал самым дорогим подростком в истории футбола.

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Принимай не только решение, но и его последствия

На чемпионат мира 2018 года Мбаппе приехал 19-летним нападающим. Он забил четыре мяча: один — Перу, два — Аргентине и ещё один — Хорватии в финале. Франция выиграла турнир, а Мбаппе стал первым после Пеле подростком, забившим в финале чемпионата мира.

После победы он окончательно превратился из перспективного футболиста в мировую звезду. В 19 лет Мбаппе уже был чемпионом мира, играл за главный клуб Парижа и работал с международными брендами. Вместе с этим исчезла возможность жить без постоянного внимания.

«Появляется ощущение, что ты больше не принадлежишь себе — ты принадлежишь всем. Но такую жизнь мы выбрали. Возможно, не в такой степени, но всё же выбрали»

Мбаппе получил почти всё, о чём мечтал ребёнком из Бонди, но за успех пришлось заплатить возможностью жить как обычный подросток — спонтанно встретиться с друзьями, спокойно выйти из дома или затеряться в толпе он уже не мог. В 19 лет его жизнь перестала принадлежать только ему.

Не выходи на поле вторым номером

После чемпионата мира на отдых у Мбаппе оставалось около трёх недель, а затем снова начинались чемпионат Франции и Лига чемпионов. Празднование быстро сменилось тренировками и матчами. Останавливаться ему не позволяло желание побеждать.

«Если нет желания побеждать, можно решить, что уже всё сделал, и расслабиться. Но когда хочется побеждать дальше, всегда появляется возможность доказать, что можешь стать ещё сильнее»

Одной из главных клубных целей Мбаппе стала победа в Лиге чемпионов. В 2020 году ПСЖ впервые дошёл до финала турнира, но проиграл «Баварии» со счётом 0:1. В следующем сезоне команда остановилась в полуфинале, а в 2022 и 2023 годах вылетела в 1/8 финала. В двух последних розыгрышах рядом с Мбаппе играли Неймар и Лионель Месси, однако даже звёздный состав не помог: при французском нападающем ПСЖ так и не выиграл турнир.

Уверенность Мбаппе не зависела от того, кто выходил на поле рядом с ним.

«Каждый раз, выходя на поле, я говорю себе, что я лучший. Я играл рядом с Месси и Криштиану. Они сильнее меня и добились в миллиард раз большего. Но я всё равно говорю себе, что я лучший: так не ставишь себе границ и стараешься показать максимум»

Промахнись — и снова попроси мяч

На Евро-2020 Мбаппе не забил ни одного мяча, а в серии пенальти со Швейцарией не реализовал решающий удар. Франция, приехавшая на турнир действующим чемпионом мира, вылетела уже в 1/8 финала. После матча футболиста критиковали за игру и атаковали расистскими оскорблениями.

Позже президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре заявил, что Мбаппе задумывался об уходе из сборной из-за недостаточной поддержки после промаха. Сам футболист уточнил: дело было не в пенальти, а в том, что федерация не признала расистский характер травли.

Мбаппе остался. Через несколько месяцев он реализовал пенальти в полуфинале Лиги наций и забил победный мяч в финале. Даже после болезненного промаха и желания уйти Мбаппе всё равно пришлось снова брать на себя ответственность в решающий момент — и он с этим справился.

На чемпионате мира 2022 года ситуация повторилась в ещё более жёстком масштабе. В финале с Аргентиной Мбаппе оформил хет-трик, дважды забил с пенальти и реализовал свой удар в послематчевой серии. Он сделал почти всё, что мог сделать один игрок, но Франция всё равно проиграла.

Мбаппе получил «Золотую бутсу» лучшего бомбардира турнира, однако личного результата оказалось недостаточно для общей победы. Этот финал добавил к его карьере неприятное правило: иногда можно провести лучший матч и всё равно остаться без главного трофея.

«Назад уже не вернёшься. Нужно превратить это разочарование в мотивацию, попытаться изменить ход истории, снова выйти в финал — а это будет чрезвычайно трудно — и привезти Франции третью звезду»

Не позволяй шуму сбить тебя с курса

В 24 года Мбаппе стал капитаном сборной Франци. Главный тренер Дидье Дешам поручил ему наладить взаимодействие между ветеранами сборной и молодыми футболистами, помочь им лучше понимать друг друга на поле и вне его.

«Я капитан команды своей страны, и от этой ответственности никуда не деться. На мою игру она не влияет, но, возможно, меняет моё поведение»

Вместе с капитанской повязкой закрепился и образ властного Мбаппе. Этот образ сложился не из одного эпизода, а из нескольких факторов: его статуса главной звезды ПСЖ, слухов о влиянии на решения клуба после продления контракта в 2022 году, конфликтов с партнёрами и тренерами, а также отдельных резонансных моментов на поле и за его пределами. Болельщики начали называть футболиста «диктатором» и создавать мемы, в которых он якобы решает, кого поставить в состав, кого убрать из команды и какие указания дать тренерам и руководству клубов.

Подтверждений, что Мбаппе действительно определял клубные трансферы или выбирал состав, нет.

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Выбирай свой путь, даже когда тебя загоняют в угол

Мадридский «Реал» на протяжении нескольких лет пытался заполучить Мбаппе. Впервые клуб предпринял серьёзную попытку подписать футболиста в 2021 году и был готов заплатить за него около 180–200 миллионов евро, но тогда ПСЖ отказался продавать игрока.

Летом 2022 года контракт Мбаппе с ПСЖ подходил к концу, и переход в «Реал» считался практически решённым. Однако буквально в последний момент футболист продлил соглашение с парижским клубом на два года с опцией ещё на один сезон — по сообщениям СМИ, на фоне серьёзного давления со стороны клуба и французских властей, а также из‑за предложенных финансовых условий.

Летом 2023 года отношения Мбаппе с ПСЖ резко обострились. В контракте оставалась опция продления ещё на один сезон, но футболист заранее заявил, что не воспользуется ею и покинет клуб летом 2024 года.

ПСЖ рисковал потерять игрока бесплатно. Если бы Мбаппе доработал контракт до конца и ушёл летом 2024 года, клуб не получил бы за него трансферную сумму. ПСЖ исключила футболиста из состава на предсезонное турне по Азии — это была манипуляция со стороны руководства клуба и попытка давления: либо убедить его продлить контракт, либо подтолкнуть к уходу уже летом 2023 года, чтобы продать его и получить деньги.

«Мне прямо и довольно жёстко дали понять, что я больше не буду играть за ПСЖ. Я был уверен, что не выйду на поле»

Мбаппе пропустил первый матч чемпионата, после чего стороны возобновили переговоры и достигли временного компромисса: клуб вернул игрока в основной состав, а он сам согласился не обострять ситуацию по ходу сезона. Последний сезон он завершил победой в чемпионате и Кубке Франции, после чего покинул ПСЖ в статусе лучшего бомбардира в истории клуба — за семь лет он забил 256 голов.

После ухода между сторонами остался финансовый спор: Мбаппе утверждал, что клуб не выплатил ему часть бонусов и зарплаты, предусмотренных контрактом, тогда как ПСЖ настаивал, что эти выплаты были связаны с условиями продления соглашения, от которого игрок отказался. По данным французских СМИ, речь шла о сумме порядка 50–60 миллионов евро. На момент конца 2024 года стороны не объявляли о полном урегулировании конфликта, и вопрос оставался предметом юридических разбирательств.

Умей начинать с нуля, даже если уже был первым

В июне 2024 года Мбаппе подписал пятилетний контракт с «Реалом». По данным СМИ, он получил подписной бонус около 100–150 миллионов евро и зарплату порядка 15–20 миллионов евро в год после налогов, что сделало его одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба. Но футболисту пришлось несладко: в новой команде нужно было искать своё место, привыкать к партнёрам и выдерживать ожидания, которые всегда сопровождают самый громкий трансфер года.

Осенью Мбаппе получил травму, а затем не реализовал два пенальти в важных матчах против «Ливерпуля» и «Атлетика». В игре против «Атлетика» в Бильбао н не реализовал пенальти и провёл один из самых неудачных матчей за «Реал».

«Я достиг дна. Я не забил пенальти и в тот момент понял, что должен отдать всё ради права носить эту футболку и играть с характером»

После этого Мбаппе быстро вернулся к результативной игре и говорил, что начал лучше понимать партнёров и чувствовать себя увереннее в новой команде. Период адаптации закончился только тогда, когда он перестал бороться с обстоятельствами и снова сосредоточился на футболе.

«Я могу забивать намного больше и знаю, что способен дать команде гораздо больше»

Не давай себе привыкнуть к успеху

К 25 годам Мбаппе провёл более 400 официальных матчей за клубы и сборную. Особенно плотным получился 2022 год: после сезона, в котором он сыграл больше 50 встреч, футболист получил около месяца отдыха. Затем начался новый клубный сезон, а посреди него прошёл чемпионат мира в Катаре.

Чтобы выдерживать такой напряженный график, Мбаппе стал больше внимания уделять восстановлению. Перед матчами он дольше растягивается, а после игр работает с физиотерапевтами. Эту незаметную для зрителей часть профессии он считает необходимой, чтобы проводить десятки матчей за сезон и быстрее возвращаться после травм.

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Вместе с нагрузкой росло давление. От Мбаппе ждали голов в каждом матче, победы в Лиге чемпионов, новых рекордов и трофеев со сборной. Но ожидания окружающих он научился использовать как дополнительный источник энергии.

«Я уже доказал, что давление не действует на меня отрицательно. Более того, оно нужно мне, чтобы показывать максимум. Давление помогает сохранять уровень, необходимый для игры на вершине»

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