Дезире Дуэ. Как сын иммигрантов в 19 лет стал стоить 50 млн €

Дезире идёт к мечте с пяти лет: пришёл в футбол вслед за старшим братом, а теперь уже обогнал его. В 17 лет тренер выпустил Дуэ на поле и через 18 минут отправил обратно на скамейку: талант оказался ярким, а игра — слишком сырой. Спустя два года и череду неудач Дезире стал главным героем финала Лиги чемпионов: два гола, результативная передача и первый трофей ПСЖ в турнире. На чемпионате мира 2026 года он уже забил первый гол и вместе со сборной Франции дошёл до полуфинала — теперь доказывать свой статус приходится на ещё большей сцене.

Играй с теми, кто сильнее тебя

Дуэ родился в Анже на западе Франции в семье выходцев из Кот-д’Ивуара. Родители много работали и с детства приучали детей к дисциплине. Сам футболист связывает своё отношение к профессии именно с их примером: каждый день он старается создавать для себя лучшие условия, чтобы становиться ближе к поставленным целям.

Футболом Дуэ занимался вместе со старшим братом Гела. В детстве они постоянно играли один на один. Гела был старше и лучше защищался, поэтому Дезире приходилось быстрее обращаться с мячом и придумывать новые способы обыграть соперника. Позже они вместе дошли до основной команды «Ренна» — клуба высшего дивизиона чемпионата Франции. Об этом братья мечтали с детства.

«Гела, мой старший брат, очень важный для меня человек, потому что мы выросли вместе. С детства мы мечтали играть вместе»

Иди своим путём. Но не забывай тех, кто помог тебе вырасти

Дуэ начал заниматься в академии «Ренна» в 2011 году — в пять лет — и прошёл все ступени клубной подготовки. В 16 лет он подписал первый профессиональный контракт, а меньше чем через четыре месяца дебютировал за основную команду. Ещё через несколько недель забил первый гол в чемпионате Франции.

В октябре 2022 года Дуэ впервые забил в еврокубках. В матче Лиги Европы против киевского «Динамо» он перехватил мяч после неудачного выноса защитника и на 89-й минуте принёс «Ренну» победу. Со стороны это выглядело как внезапный взлёт. На самом деле за ним стояло больше десяти лет подготовки.

«Когда в 16 лет подписываешь контракт с любимым клубом, который тебя воспитал, это нечто прекрасное. Для меня и моей семьи это стало огромным поводом для гордости»

Гела тоже продолжил профессиональную карьеру. В 2024 году он перешёл из «Ренна» в «Страсбур», где играет на позиции правого защитника, а на международном уровне выступает за сборную Кот-д’Ивуара. В итоге братья пошли по разным маршрутам: Дезире выбрал сборную Франции, Гела — страну происхождения семьи. Игра за разные национальные команды не повлияла на их отношения.

«Мой брат словно мой близнец. С детства мы воспринимали друг друга как близнецов. Мы очень близки и привязаны друг к другу, мы рассказываем друг другу обо всём. Для меня это огромная ежедневная поддержка»

Исправляй ошибки. Но сохраняй то, что отличает тебя от других

В юношеском футболе Дуэ выделялся дриблингом, резкими ускорениями и уверенностью. Во взрослой команде те же качества иногда работали против него: футболист передерживал мяч, усложнял эпизоды и пытался сделать больше, чем требовала ситуация.

9 апреля 2023 года «Ренн» играл с «Лионом». Главный тренер «Ренна» Бруно Женезио выпустил 17-летнего Дуэ во втором тайме при счёте 1:1, но через 18 минут снова заменил его. После матча тренер объяснил, что некоторые требования молодой игрок должен усваивать быстрее.

Спустя два года Женезио признал, что Дуэ было тяжело пережить этот эпизод. Однако замену тренер сделал сознательно: индивидуальные качества футболиста должны были прежде всего работать на команду. По словам Женезио, после этого Дуэ понял, что нужно действовать проще и использовать дриблинг там, где он действительно приносит пользу, — в атакующих зонах.

«Я стараюсь постоянно анализировать свою игру, но при этом сохранять индивидуальность и то, что определяет мой стиль»

Будь готов заново доказывать, на что способен

Летом 2024 года за Дуэ боролись французский ПСЖ и немецкая «Бавария». Парижский клуб заплатил за полузащитника около 50 млн € с учётом бонусов и подписал с ним контракт до 2029 года. В «Ренне» Дуэ уже получал много игрового времени, а в Париже ему предстояло заново завоёвывать место в составе и адаптироваться к системе главного тренера ПСЖ Луиса Энрике, где статус не гарантировал выход на поле. Переход стал шагом вперёд, но вместе с ним исчезло преимущество своего поля.

«Я молодой игрок, мне нужно игровое время»

Подготовка Дуэ к первому сезону в Париже получилась скомканной. После летних Олимпийских игр 2024 года в Париже он поздно присоединился к команде, а уже в начале осени получил травму голеностопа. В матчах Луис Энрике использовал новичка на разных позициях. Сам Дуэ привык смещаться к центру и получать мяч в ноги, но тренер требовал держаться ближе к флангу, освобождать пространство для партнёров и активнее двигаться без мяча.

В игре Лиги чемпионов против «Арсенала» Дуэ вышел в стартовом составе, но не справился с напряжением. В течение первых четырёх месяцев в клубе он не забил за новый клуб ни одного гола. При этом Луис Энрике продолжал давать ему игровое время, требуя точнее соблюдать позицию, сразу включаться в отбор после потери мяча и помогать команде в обороне.

В Париже у Дуэ не было накопленного статуса, привычного окружения и гарантированного места в основном составе. Трансферная сумма только повышала ожидания — всё приходилось доказывать заново. Позже футболист признавал, что в первые месяцы ему прежде всего требовалось привыкнуть к новой команде и её требованиям.

«Мне понадобилось время, чтобы освоиться в ПСЖ. Партнёры и сотрудники клуба очень меня поддержали, а теперь я с каждым днём становлюсь лучше»

Не отпускай мечту. Даже если путь оказался длиннее ожиданий

Перелом наступил почти через четыре месяца после перехода в ПСЖ. Дуэ вышел на замену, сделал результативную передачу и забил первый гол за клуб. Через пять дней он поучаствовал ещё в двух голах команды в матче против «Лиона».

Дуэ стал регулярно проявлять себя в главных матчах сезона. В ответной игре с «Ливерпулем» он вышел со скамейки и реализовал решающий удар в серии пенальти. В четвертьфинале Лиги чемпионов против «Астон Виллы» забил из-за штрафной. К полуфиналам новичок уже выходил в основном составе и постепенно выиграл конкуренцию у своего друга Брэдли Барколя.

Прорыв Дуэ совпал с перестройкой всего ПСЖ. Клуб отказался от прежней модели, когда ставка делалась на громкие имена и индивидуальное мастерство звёзд. Вместо этого тренер выстроил более сбалансированную команду: в атаке стали чаще играть молодые футболисты, а от каждого требовалось не только создавать моменты, но и активно помогать в обороне и работать на общий результат.

Перед финалом Лиги чемпионов Луис Энрике снова выбирал между Дуэ и Барколя. Тренер доверил место в составе 19-летнему новичку Дуэ — и тот ответил уже на 12-й минуте. Он получил мяч в штрафной и мог пробить сам, но заметил Ашрафа Хакими и сделал передачу партнёру, который открыл счёт.

Через восемь минут Дуэ забил сам, а после перерыва оформил дубль. ПСЖ разгромил «Интер» со счётом 5:0 и впервые выиграл Лигу чемпионов. Дуэ стал первым футболистом младше 20 лет, забившим два мяча в финале турнира. Он также первым с 1992 года поучаствовал сразу в трёх голах решающего матча: дважды отличился сам и сделал результативную передачу.

После финального свистка партнёры побежали праздновать, а Дуэ опустился на колени и закрыл лицо руками. За несколько месяцев он прошёл путь от безголевой серии и редких выходов в основном составе до звания лучшего игрока финала. Технические наблюдатели УЕФА отдельно отметили его зрелость: в эпизоде с первым голом Дуэ отказался от удара ради передачи партнёру и при этом много работал без мяча.

«Я ещё не осознаю, что произошло. Если бы мог заплакать, я бы заплакал, но у меня просто не осталось слёз. Это мечта, которая стала реальностью. Я всегда говорил, что нужно работать и верить в свои мечты»

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Сохрани то, что отличает тебя от других. Но научись превращать это в результат для всех.